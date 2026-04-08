Từng 6 năm làm lập trình với mức lương trong mơ, cựu sinh viên Bách khoa bỏ việc để chạy xe công nghệ

Giữa thời đại mà "ổn định" gần như trở thành thước đo mặc định cho thành công khi luôn đi kèm những yếu tố quen thuộc như công việc đúng ngành, thu nhập tốt, lộ trình rõ ràng, không phải ai cũng đủ can đảm để bước ra khỏi quỹ đạo ấy.

Thế nhưng, thực tế lại đang cho thấy một xu hướng ngược lại khi ngày càng nhiều người trẻ bắt đầu đặt câu hỏi về ý nghĩa của công việc, về sự đánh đổi giữa tiền bạc và sức khỏe tinh thần, giữa kỳ vọng xã hội và cảm nhận cá nhân. Câu chuyện của Thiều Long Trọng (32 tuổi), cựu sinh viên tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, xuất hiện trong chương trình Chuyện Nhà Thời Nay trên VTV mới đây không chỉ là một quyết định nghề nghiệp đơn lẻ mà còn phản ánh rất rõ tâm thế của một thế hệ đang tìm cách định nghĩa lại hạnh phúc theo cách của riêng mình.

Nhân vật chính trong câu chuyện đang viral khắp MXH này là Thiều Long Trọng (32 tuổi), đến từ Ninh Bình. Tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, Trọng từng có 6 năm làm lập trình viên với mức thu nhập ổn định. Nhưng đằng sau sự "ổn định" đó lại là những ngày làm việc căng thẳng, lặp đi lặp lại.

"Hiện tại mình không còn cảm thấy phù hợp với môi trường văn phòng. Cảm giác cái nghề này nó làm cho mình buồn, mình chán. Mình không thích việc cứ lặp lại ngày này qua ngày khác", Trọng chia sẻ trong video.

Chân dung Thiều Long Trọng - cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội

Áp lực từ deadline, việc phải ngồi máy tính liên tục khiến anh rơi vào trạng thái mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần.

"Nhiều khi mình cảm thấy có cái gì đó sai sai… nó thôi thúc mình phải đi tìm một con đường mới", anh nói. Và rồi, ở tuổi 31, Trọng quyết định rẽ hướng, bỏ công việc văn phòng để trở thành tài xế xe ôm công nghệ.

Ở tuổi 31, Trọng quyết định bỏ công việc văn phòng để trở thành tài xế xe ôm công nghệ

Quyết định này của Trọng khiến rất nhiều người khó hiểu

Quyết định này không chỉ là bước ngoặt với bản thân Trọng mà còn là cú sốc với gia đình anh. Vợ của Trọng, chị Lê Minh Mạnh ban đầu không giấu được sự lo lắng. Chị không biết khi chồng chuyển từ một công việc ổn định sang nghề phải lao động ngoài trời tương lai của gia đình sẽ ra sao. Những giọt nước mắt, sự hoang mang là điều khó tránh khỏi.

Nhưng theo thời gian, khi chứng kiến sự thay đổi của chồng, chị dần hiểu hơn.

"Mình thấy anh làm nghề này thì thư giãn hơn, vui vẻ hơn. Sức khỏe anh tốt lên, tinh thần tốt lên thì mình cũng vui", chị chia sẻ.

Trong khoảnh khắc cả gia đình cùng xem lại phóng sự trên màn hình, ngay cả người cha, cũng không giấu được ánh mắt trăn trở. Nhưng sau tất cả, điều còn lại vẫn là sự chấp nhận và đồng hành. Với Trọng, công việc mới mang lại một điều mà trước đây anh thiếu là cảm giác được sống"đúng nghĩa.

"Hằng ngày mình di chuyển trên các con phố, gặp khách hàng, nghe câu chuyện của họ… mình lấy đó làm chất liệu cho câu chuyện của mình", anh nói.

Gia đình anh Trọng đã rất xúc động khi xem lại phóng sự trên màn hình

Không còn bị bó buộc thời gian, anh có thể chủ động làm việc: "Đủ 600 nghìn một ngày là mình dừng lại, không làm thêm nữa". Quan trọng hơn, anh cảm nhận rõ sự thay đổi của bản thân khi thấy mình cởi mở hơn, kiên nhẫn hơn và biết quan tâm đến người khác từ những điều nhỏ nhất.

Dưới phần bình luận, nhiều người cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự.

- Ngồi máy tính cả ngày stress lắm, mình bỏ sang kinh doanh thấy thoải mái hẳn.

- Xuất phát như anh nhưng mình cũng làm 6 tháng IT rồi chuyển hướng.

- Nói chung mỗi người một lựa chọn, làm gì mà mình thấy vui, tinh thần mình thoải mái là được. Chứ cứ ép buộc làm ở chỗ mình không thích thì mệt mỏi, tinh thần héo mòn.

Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến tỏ ra băn khoăn cho rằng mọi người nên xem xét vấn đề theo đường dài. Thị trường lao động càng ngày càng khắc nghiệt, việc từ bỏ vùng an toàn để mạo hiểm suy cho cùng chưa chắc đã là quyết định đúng đắn. Đó là chưa kể đến quãng thời gian, công sức cũng như tiền bạc từng bỏ ra để có được tấm bằng đại học - thứ mà người ta vẫn gọi là con đường ngắn nhất đến với thành công.

- Nên chuyển sang học thêm ngành khác, bạn hợp làm kinh doanh đấy. Chạy xe công nghệ nắng mưa bào mòn sức khỏe lắm. Thu nhập tri thức cao hơn lao động phổ thông. Mong em nghĩ đường dài.

- Ngồi văn phòng mãi người bí bách, chạy tung tăng cho thoải mái, đầu óc nhẹ nhàng, được giao tiếp mồm miệng hơn.

- Lãng phí thời gian công sức học hành bao năm, đau lòng cả cha mẹ.

Sau tất cả, câu chuyện của riêng anh Trọng và những người trẻ khác tương tự vốn không có đúng sai rõ ràng, cũng không có một công thức chung cho mọi người. Có người sẽ chọn ở lại với công việc ổn định để xây dựng nền tảng lâu dài, có người lại chấp nhận rẽ hướng để tìm sự nhẹ nhõm trong tâm trí.

Điều quan trọng không nằm ở việc bạn chọn con đường nào, mà là bạn có hiểu mình đang đánh đổi điều gì và có sẵn sàng chịu trách nhiệm với lựa chọn đó hay không. Như cách gia đình của Trọng dần học cách chấp nhận và đồng hành, điều quý giá nhất không phải là một công việc "đúng chuẩn", mà là việc mỗi người vẫn giữ được sự cân bằng của chính mình và luôn có một nơi để quay về, bất kể hành trình có rẽ sang hướng nào.

