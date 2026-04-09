Thiếu sinh viên, tài chính eo hẹp, Mỹ "xoá sổ" hơn 16 trường đại học, cao đẳng

Năm 2026 tiếp tục ghi nhận hàng loạt trường đại học tại Mỹ đóng cửa, sáp nhập hoặc bị mua lại. Từ những cơ sở lâu đời hơn 100 năm đến các trường chuyên ngành, tất cả đều đang chịu sức ép từ suy giảm tuyển sinh, chi phí tăng cao và mô hình tài chính phụ thuộc vào học phí dần bộc lộ giới hạn.

Nhiều trường đại học biến mất

Danh sách các trường đóng cửa trong năm 2026 tiếp tục kéo dài, cho thấy bức tranh đầy biến động của giáo dục đại học Mỹ. Mới nhất, Labouré College of Healthcare sẽ chấm dứt toàn bộ hoạt động học thuật vào ngày 31/8/2026, đồng thời chuyển các chương trình điều dưỡng sang Curry College tại bang Massachusetts. Nguyên nhân được xác định là những "thách thức kéo dài về tài chính, tuyển sinh".

Không chỉ Labouré, nhiều trường khác cũng rơi vào tình trạng tương tự. Lourdes University (bang Ohio) sẽ đóng cửa sau năm học này, với chưa đến 1.000 sinh viên theo học tính đến năm 2025. Nhà trường thừa nhận mô hình đại học truyền thống với chương trình cử nhân và thể thao "không còn bền vững".

Trong khi đó, California College of the Arts, thành lập từ năm 1907, cũng tuyên bố "thu hẹp hoạt động" do thâm hụt ngân sách kéo dài và sụt giảm tuyển sinh, dù đã nhận hỗ trợ tài chính hàng chục triệu USD từ bang và các nhà tài trợ. Một phần di sản của trường sẽ được duy trì thông qua hợp tác với Đại học Vanderbilt.

Xu hướng này không phải cá biệt khi trong năm 2025 tại Mỹ, ít nhất 16 cơ sở giáo dục đại học đã đóng cửa và hơn 12 trường phải sáp nhập hoặc bị mua lại để tồn tại. Các trường quy mô nhỏ, phụ thuộc vào học phí, đặc biệt dễ tổn thương trước biến động.

Northland College ở Ashland, Wisconsin, Mỹ đã tổ chức lễ tốt nghiệp cuối cùng vào năm 2025 trước khi đóng cửa vĩnh viễn do khó khăn tài chính và số lượng sinh viên giảm sút, trường đã hoạt động từ năm 1892

Khi mô hình cũ không còn phù hợp

Phía sau làn sóng đóng cửa là những vấn đề mang tính hệ thống. Trước hết là sự suy giảm số lượng sinh viên trong độ tuổi đại học tại nhiều khu vực ở Mỹ, xu hướng này đã hình thành từ trước đại dịch COVID-19.

Khi tuyển sinh giảm, nguồn thu học phí, vốn là trụ cột tài chính của nhiều trường tư cũng suy giảm theo. Đại dịch COVID-19 càng làm trầm trọng thêm tình trạng này, rút ngắn thời gian để các trường điều chỉnh chiến lược.

Trong khi đó, chi phí vận hành tăng cao do lạm phát, cùng áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, khiến nhiều trường rơi vào vòng xoáy thâm hụt. Để tồn tại, các trường buộc phải cắt giảm nhân sự, thu hẹp chương trình đào tạo hoặc bán tài sản.

Một số trường chọn giải pháp sáp nhập để tận dụng nguồn lực. Chẳng hạn, Pacific University và Willamette University dự kiến hợp nhất để tạo thành trường đại học tư lớn nhất bang Oregon. Tương tự, Villanova University sẽ tiếp nhận Rosemont College nhằm duy trì hoạt động của một cơ sở có quy mô nhỏ hơn 800 sinh viên.

Tuy nhiên, không phải trường nào cũng tìm được những lối thoát như thế. Những trường không thể cân bằng tài chính hoặc tìm đối tác phù hợp buộc phải đóng cửa hoàn toàn, chấm dứt hàng chục, thậm chí hàng trăm năm hoạt động.

"Cơn bão” chưa có dấu hiệu dừng lại

Theo giới quan sát, làn sóng đóng cửa và sáp nhập trong giáo dục đại học Mỹ chưa dừng lại. Những yếu tố như thay đổi nhân khẩu học, xu hướng học trực tuyến, nhu cầu kỹ năng mới của thị trường lao động và áp lực tài chính sẽ tiếp tục tái định hình hệ thống.

Các chuyên gia nhận định, những trường có quy mô nhỏ, phụ thuộc học phí và chậm thích ứng với nhu cầu thị trường sẽ tiếp tục nằm trong nhóm rủi ro cao. Ngược lại, các cơ sở linh hoạt, đa dạng hóa nguồn thu và gắn kết chặt chẽ với thị trường lao động sẽ có nhiều cơ hội tồn tại hơn.

Theo The College Fix, trong 8 năm qua, hơn 100 trường tại Mỹ đã đóng cửa hoặc sáp nhập. Một nghiên cứu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (2024) đã dự báo, xu hướng này chưa dừng lại khi khoảng 80 trường khác có thể biến mất trong 5 năm tới, tương đương trung bình 16 trường mỗi năm.

Không còn là những thông báo đơn lẻ, việc các trường đại học tại Mỹ liên tiếp đóng cửa, sáp nhập hoặc bị “xóa sổ” khỏi bản đồ giáo dục đang dần cho thấy một sự dịch chuyển mang tính hệ thống. Khi những cơ sở có lịch sử hàng chục, thậm chí hàng trăm năm buộc phải dừng hoạt động chỉ trong thời gian ngắn, câu chuyện không còn dừng ở khó khăn tài chính hay tuyển sinh của từng trường riêng lẻ, mà phản ánh một áp lực sâu hơn đang đè lên toàn bộ mô hình đại học truyền thống.

Trong bối cảnh chi phí vận hành leo thang, nguồn thu học phí suy giảm và nhu cầu người học thay đổi nhanh chóng, nhiều trường, đặc biệt là các cơ sở tư thục quy mô nhỏ đang rơi vào thế "kẹt" khi không kịp thích ứng. Sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, cùng với những biến động hậu đại dịch, khiến khoảng cách giữa kỳ vọng đào tạo và thực tế thị trường lao động ngày một nới rộng. Những cánh cổng đại học đóng lại vì thế không chỉ là dấu chấm hết của một tổ chức giáo dục, mà còn là dấu hiệu cho một quá trình sàng lọc đang diễn ra mạnh mẽ, buộc hệ thống phải tái cấu trúc để tồn tại.

