Hoa hậu Việt có gia thế khủng hiếm hoi nói về chuyện dạy con: Chúng ta đang tự chữa lành chính mình

Trong giới Hoa hậu Việt Nam, Ngô Phương Lan vẫn luôn là một cái tên riêng biệt, đại diện cho vẻ đẹp tri thức và sự chuẩn mực. Sinh ra trong một gia đình ngoại giao danh giá, cha là nhà ngoại giao nổi tiếng Ngô Quang Xuân, mẹ cũng công tác trong ngành, Ngô Phương Lan có một tuổi thơ gắn liền với những chuyến đi và sự giao thoa văn hóa quốc tế.

Từng nhận bằng khen từ Tổng thống Mỹ Bill Clinton khi còn ở bậc tiểu học, tốt nghiệp ngành Quan hệ quốc tế tại Đại học Genève (Thụy Sĩ), Ngô Phương Lan sở hữu nền tảng giáo dục mà bất cứ ai cũng ngưỡng mộ. Thế nhưng, thay vì dấn thân vào sự nghiệp chính trị hay hào quang showbiz, cô chọn cho mình một lối sống bình lặng, tập trung vào giáo dục và vun vén cho tổ ấm nhỏ cùng người chồng ngoại quốc. Năm 2019, sự ra đời của bé Lan Vy đã mở ra một chương mới trong cuộc đời nàng Hậu, nơi cô bắt đầu những chiêm nghiệm sâu sắc về việc làm cha mẹ.

Ngô Phương Lan đăng ảnh con gái nhưng che mặt để giữ riêng tư

Nuôi dạy con là hành trình đối diện với "đứa trẻ" bên trong

Trong 1 lần hiếm hoi chia sẻ về chuyện nuôi dạy con, Ngô Phương Lan đã có những tâm sự về hành trình làm mẹ. Cô nhận định một điều thú vị đang diễn ra với thế hệ trẻ, đặc biệt là thế hệ Millennials trở đi: "Chúng ta đang tự chữa lành chính mình trong quá trình nuôi dạy con."

Đây là một góc nhìn đầy tính nhân văn và hiện đại. Làm cha mẹ không đơn thuần là truyền thụ kiến thức hay kỹ năng sống cho thế hệ sau. Theo Ngô Phương Lan, quá trình này vô tình khơi lại những vấn đề từ sâu thẳm tuổi thơ của chính chúng ta. Đó có thể là những tổn thương vô hình, những cách nhìn nhận sai lệch, hay những khuôn mẫu cứng nhắc mà thế hệ trước từng áp đặt dưới danh nghĩa "tình yêu thương".

Nhiều người trong chúng ta lớn lên bằng nỗi sợ, sự khắc nghiệt hay những kỳ vọng nặng nề. Khi đứng trước con mình, chúng ta buộc phải nhìn lại những vết sẹo cũ đó để tự hỏi: Liệu mình có muốn lặp lại vòng lặp này lên con? Hành trình nuôi dạy con vì thế trở thành một tấm gương phản chiếu, buộc cha mẹ phải tự đối diện, hàn gắn và bao dung hơn với chính phiên bản nhỏ bé của mình năm xưa.

Lọc bỏ "tiếng ồn" để tìm về giá trị cốt lõi

Lớn lên trong giai đoạn bùng nổ thông tin từ thập niên 90 và hiện tại là sự bủa vây của mạng xã hội, Ngô Phương Lan thấu hiểu áp lực của việc phải trở thành những "ông bố bà mẹ hoàn hảo". Cô chọn cách tĩnh lặng để lọc bỏ những tiếng ồn bên ngoài.

"Không phải mọi ý kiến đều đáng nghe, không phải mọi xu hướng đều cần chạy theo", nàng Hậu khẳng định. Trong một thế giới mà sự so sánh hiện hữu qua từng tấm ảnh, từng dòng trạng thái, việc giữ cho mình một tâm thế vững vàng là điều sống còn. Cô tự đặt ra những câu hỏi nền tảng: Điều gì thật sự quan trọng để truyền lại cho con? Điều gì chỉ là áp lực và nỗi lo không cần thiết mà xã hội hiện đại đang vô tình nhồi nhét vào đầu chúng ta mỗi ngày?

Bằng cách che mặt con trên mạng xã hội và hạn chế chia sẻ đời tư, Ngô Phương Lan đang bảo vệ sự bình yên cho con, đồng thời thực hành lối sống "chậm" giữa một kỷ nguyên hối hả.

Thay vì dùng quyền uy hay những quy tắc khô cứng, Ngô Phương Lan và nhiều bậc cha mẹ trẻ hiện nay đang lặng lẽ tái định nghĩa cách sống bằng một lăng kính dịu dàng hơn. Đó là sự chuyển dịch từ "quát mắng" sang "thấu hiểu", từ dạy con biết "sợ hãi" sang dạy con biết "tò mò", và từ sự "nghi kỵ" sang niềm tin vào sự tử tế của thế giới.

Hành trình này mang lại một cơ hội quý giá: Cơ hội được lớn lên lại một lần nữa. Khi cha mẹ chọn nói với con bằng sự bao dung, chính họ cũng đang vỗ về đứa trẻ bên trong mình. Khi cha mẹ dạy con nhìn thấy vẻ đẹp của cuộc sống dù nó không hoàn hảo, chính họ cũng đang học cách yêu thương bản thân mình một cách trọn vẹn hơn.

Quan điểm của Ngô Phương Lan không chỉ là chuyện dạy một đứa trẻ mà là chuyện về sự trưởng thành của một linh hồn. Trong thế giới của nàng Hậu, giáo dục không nằm ở những tấm bằng khen hay thành tích khủng, mà nằm ở khả năng lan tỏa tình yêu thương và sự thấu cảm.

Chúng ta nuôi dạy con để con trở thành một người hạnh phúc, nhưng trong quá trình đó, chính chúng ta cũng tìm thấy con đường trở về với sự bình yên của chính mình. Đúng như Ngô Phương Lan đã nói, hành trình này nhẹ nhàng và nhiều yêu thương hơn, vì chúng ta không chỉ dạy con, mà còn đang tặng cho mình một cơ hội để sống lại, lần này, bằng tất cả sự bao dung và tử tế nhất.