Phú bà Vbiz làm vợ đại gia dệt may: Diện bikini chưa trùng bộ nào, body U40 choáng ngợp lu mờ phong cảnh

Chăm chỉ ra sân Pickleball giúp Minh Hằng ở tuổi U40 giữ trọn sắc vóc mướt mát, biến mỗi khung cảnh thiên nhiên thành sàn diễn cá nhân với bộ sưu tập bikini chưa từng trùng lặp.

Gia nhập làng giải trí từ những năm 2000, Minh Hằng luôn duy trì vị thế của một trong những mỹ nhân sở hữu sức hút bền bỉ nhất Vbiz. Sau khi kết hôn với doanh nhân Quốc Bảo - Phó Tổng giám đốc một công ty dệt may vào giữa năm 2022 và sinh con trai đầu lòng vào tháng 8/2023, nữ ca sĩ sinh năm 1987 lại càng khiến công chúng trầm trồ bởi phong độ nhan sắc ngày càng đằm thắm, mặn mà.

Bí quyết giúp mẹ một con nhanh chóng lấy lại vóc dáng và duy trì dải cơ bụng phẳng lì nằm ở lối sống thích vận động, niềm đam mê lớn với Pickleball là một ví dụ. Việc duy trì tần suất ra sân đều đặn nhiều buổi trong tuần giúp "nữ hoàng Pickleball" Vbiz sở hữu hình thể vô cùng săn chắc, tràn đầy năng lượng.

Nhờ sắc vóc không chút mỡ thừa ở tuổi 39, mỗi khi bước vào mùa nghỉ dưỡng, Minh Hằng lại khiến mạng xã hội bùng nổ với hàng loạt bộ ảnh đồ đi biển mãn nhãn mà netizen soi kỹ đến đâu cũng hiếm khi thấy cô diện lại một thiết kế cũ.

Giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ với những ghềnh đá trầm mặc của Kỳ Co (Quy Nhơn), Minh Hằng nổi bật hoàn toàn khi chọn thiết kế hai mảnh sắc hồng pastel trên chất liệu vải ánh kim bắt sáng. Mẫu áo tam giác kết hợp cùng dáng quần short lưng thấp tôn trọn đường cơ bụng săn chắc. Chi tiết đính kết hình ngôi sao kim loại ở ngực áo mang hơi thở vị lai, tạo nên sự phản chiếu ánh nắng tuyệt đẹp trên nền nước biển, vừa ngọt ngào lại vừa cá tính.

Thả dáng trên bờ cát mịn cùng góc biển xanh trong của một khu nghỉ dưỡng xa xỉ, người đẹp áp dụng công thức phối đồ thông minh với họa tiết polka dots trendy. Minh Hằng kết hợp chiếc áo bikini hai lớp nền đen chấm bi trắng cùng chân váy. Việc đảo ngược tông màu họa tiết trên nền cảnh biển rực nắng tạo nên hiệu ứng sinh động, được hoàn thiện bằng chiếc mũ lưỡi trai, kính mát oval và túi cối oversized vô cùng phóng khoáng.

Lấy bối cảnh là làn nước xanh ngọc cùng mảng tường kiến trúc tối giản của hồ bơi riêng, Minh Hằng "đổi gió" với thiết kế mang sắc thái hoang dại và kiêu kỳ. Mẫu áo dạng cúp ngang có dây rút rủ nhẹ phối cùng quần short ôm sát cạp cao giúp tôn vinh trọn vẹn đường cong hông nở. Mái tóc nhuộm sắc cam cháy vuốt ngược đướt nước, kết hợp cùng kính mắt mèo và mũ tông trầm giúp cô hoàn toàn làm chủ không gian, biến hồ bơi trở thành background tôn lên sắc vóc của phu nhân đại gia dệt may.

Tinh thần năng động không tuổi được thể hiện rõ nét khi Minh Hằng phối chiếc bralette màu vàng chanh nổi bật mang slogan "I AM HOT" cùng quần bơi thể thao sắc xanh cobalt tương phản. Cách phối colorblock khéo léo kết hợp áo sơ mi sọc khoác hờ, mũ bucket canvas và kính râm giúp Minh Hằng vô cùng nổi bật, hoàn toàn làm lu mờ sắc xanh của cảnh vật xung quanh.

Không cần phụ thuộc vào những phối màu cầu kỳ, Minh Hằng vẫn tạo nên khung hình mãn nhãn với set đồ bơi hai mảnh mang sắc trắng tinh khôi. Thiết kế gồm áo bra có gọng nâng ôm dáng điểm xuyết viền bèo nhún mềm mại, phối cùng chân váy bơi mini tông xuyệt tông tạo cảm giác nhẹ nhàng, nữ tính. Thả dáng trên thảm cỏ xanh mướt trải dài dưới những hàng dừa rợp bóng, gam màu trắng thuần khiết kết hợp cùng chiếc vòng cổ ngọc trai thô không chỉ tôn trọn làn da mịn màng mà còn tạo nên sự tương phản tuyệt đẹp.

Sở hữu gu thẩm mỹ tinh tế cùng tinh thần chăm sóc bản thân nghiêm túc, Minh Hằng tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng thời trang khó thay thế. Ở tuổi U40, cô chứng minh định kiến tuổi tác hay chuyện sinh nở chưa bao giờ là rào cản đối với một người phụ nữ biết chủ động nâng tầm phong cách sống mỗi ngày.

Ảnh: FBNV