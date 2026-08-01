Met Gala 2027 chọn đúng "ông hoàng drama" để tôn vinh: MXH lập tức dự đoán một mùa điên rồ chưa từng có

Chủ đề Met Gala 2027 vừa lộ diện đã khiến các tín đồ thời trang đứng ngồi không yên.

Met Gala 2027 còn gần một năm nữa mới diễn ra, nhưng giới mộ điệu đã bắt đầu "nóng máy". Chỉ vài giờ sau khi Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (The Met) và Vogue công bố triển lãm mùa xuân 2027 mang tên "John Galliano: Horizons" , mạng xã hội gần như bùng nổ với những dự đoán về một mùa Met Gala được kỳ vọng sẽ kịch tính, điên rồ, giàu tính nghệ thuật và cũng gây tranh cãi bậc nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Vào đêm qua (theo giờ Việt Nam), Vogue đã chính thức công bố NTK John Galliano sẽ trở thành chủ đề được tôn vinh tại Met Gala 2027.

NTK John Galliano.

Theo thông báo, triển lãm "John Galliano: Horizons" sẽ trở thành chủ đề trung tâm của Met Gala 2027. Dưới sự giám tuyển của Andrew Bolton, triển lãm tái hiện hơn bốn thập kỷ sáng tạo của nhà thiết kế người Anh, từ bộ sưu tập tốt nghiệp "Les Incroyables" năm 1984, thời kỳ làm nên cuộc cách mạng tại Givenchy và Dior, cho đến chương cuối đầy cảm xúc tại Maison Margiela. Không chỉ trưng bày các thiết kế couture, triển lãm còn giới thiệu bản phác thảo, trang sức, tài liệu lưu trữ và quá trình sáng tạo phía sau những show diễn được xem là huyền thoại của NTK John Galliano.

Bộ ảnh kỉ niệm 10 năm gắn bó của John Galliano với Dior.

Đây cũng là cột mốc đặc biệt trong lịch sử Viện trang phục khi John Galliano trở thành một trong số 3 NTK còn sống được The Met dành riêng một triển lãm hồi cố quy mô lớn, nối tiếp những cái tên hiếm hoi như Yves Saint Laurent (Met Gala năm 1983) và Rei Kawakubo (Met Gala năm 2017). Với nhiều người yêu thời trang, đây gần như là lời khẳng định rằng John Galliano là một trong những nhà thiết kế có sức ảnh hưởng lớn nhất của thời trang đương đại.

Ngay sau thông báo, các nền tảng mạng xã hội tràn ngập bình luận. Trên X, Instagram và TikTok, nhiều người gọi đây là "giấc mơ thành hiện thực" của Met Gala. Không ít tài khoản cho rằng nếu chủ đề năm 2026 tôn vinh thời trang như một loại hình nghệ thuật, thì năm 2027 sẽ là dịp để tôn vinh một trong những "nghệ sĩ kể chuyện" xuất sắc nhất của ngành công nghiệp này.

Bên cạnh sự phấn khích là làn sóng dự đoán về những màn hóa thân có thể xuất hiện trên thảm đỏ. Công chúng kỳ vọng sẽ được chứng kiến các thiết kế lấy cảm hứng từ Dior Haute Couture đầu những năm 2000, những chiếc corset mang tinh thần Maison Margiela, lớp trang điểm sân khấu đặc trưng hay các bộ váy đậm chất lịch sử và điện ảnh – những yếu tố đã làm nên DNA trong ngôn ngữ thiết kế của John Galliano suốt nhiều thập kỷ.

Công chúng cũng vô cùng đón chờ với những màn "xuất kho lưu trữ" của Dior, Givenchy, Maison Margiela đưa những thiết kế đỉnh cao của John Galliano lên thảm đỏ.

Nhiều người còn hài hước nhận định rằng Met Gala 2027 sẽ là "mùa khó mặc nhất trong nhiều năm". Bởi để thực sự chạm tới tinh thần John Galliano, các khách mời không chỉ cần một bộ trang phục đẹp mà còn phải xây dựng cả một nhân vật, một câu chuyện và màn trình diễn ngay trên thảm đỏ. Điều đó khiến khán giả càng tò mò xem những ngôi sao vốn nổi tiếng với khả năng "method dressing" như Zendaya, Cardi B, Kim Kardashian, Jennie, Lisa,… sẽ thể hiện ra sao.

Không chỉ người hâm mộ, hàng loạt tạp chí và blog thời trang cũng nhanh chóng nhập cuộc bằng những bài viết dự đoán về Met Gala 2027. Trên Who What Wear, các biên tập viên đã điểm lại những thiết kế mang tính biểu tượng của Galliano và cho rằng chúng có thể trở thành nguồn cảm hứng trực tiếp cho thảm đỏ năm sau. Trong khi đó, nhiều chuyên trang và tài khoản thời trang trên Instagram, X hay TikTok đồng loạt đăng tải "wish list" những bộ sưu tập họ mong The Met sẽ đưa vào triển lãm, từ Dior Haute Couture Xuân/Hè 1998, Dior Haute Couture Xuân/Hè 2007, Dior Xuân/Hè 2000,… cho đến Maison Margiela Artisanal Xuân/Hè 2024 – show diễn được nhiều nhà phê bình xem là kiệt tác cuối cùng (tính đến thời điểm hiện tại) của John Galliano.

Các thiết kế váy cưới đình đám của John Galliano cho hàng loạt ngôi sao, người nổi tiếng cũng được cộng đồng yêu thời trang mong đợi sẽ xuất hiện tại triển lãm này. Từ Kate Moss,...

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hay Đệ nhất Phu Nhân Melania Trump.

Tuy nhiên, quyết định của The Met cũng kéo theo không ít tranh luận. Một bộ phận công chúng nhắc lại bê bối phát ngôn bài Do Thái năm 2011 khiến Galliano bị Dior sa thải và bị kết tội theo luật của Pháp. Họ đặt câu hỏi liệu một nhân vật từng vướng scandal lớn như vậy có nên trở thành gương mặt trung tâm của triển lãm danh giá nhất ngành thời trang hay không.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng triển lãm không né tránh chương đen tối ấy. Theo Vogue, "John Galliano: Horizons" sẽ nhìn lại toàn bộ hành trình của ông, bao gồm cả thời kỳ sa ngã, quá trình điều trị, xin lỗi công khai và sự trở lại với Maison Margiela. Andrew Bolton cùng ê-kíp giám tuyển cho biết triển lãm hướng tới việc khắc họa đầy đủ sự nghiệp của Galliano, thay vì chỉ tôn vinh những thành tựu rực rỡ.

Dù tranh cãi vẫn còn, khó có thể phủ nhận sức ảnh hưởng mà Galliano để lại cho thời trang. Chỉ riêng thông tin về chủ đề Met Gala 2027 cũng đủ khiến hàng triệu người bắt đầu tưởng tượng về những chiếc váy couture kịch tính, những chiếc mũ ngoại cỡ, lớp makeup sân khấu hay các màn hóa thân đậm chất điện ảnh – những yếu tố từng định nghĩa thời kỳ hoàng kim của ông.

Sinh năm 1960 tại Gibraltar và lớn lên ở London, John Galliano tốt nghiệp trường Central Saint Martins trước khi nhanh chóng được xem là thần đồng của thời trang Anh. Sau khi thành lập thương hiệu riêng, ông lần lượt trở thành Giám đốc sáng tạo của Givenchy rồi Dior – nơi ông tạo nên hàng loạt bộ sưu tập couture được xem là kinh điển, biến mỗi show diễn thành một vở kịch với quy mô điện ảnh.

Sau biến cố năm 2011, Galliano trải qua nhiều năm vắng bóng trước khi trở lại với Maison Margiela vào năm 2014. Tại đây, ông tiếp tục chứng minh khả năng sáng tạo bằng những bộ sưu tập Artisanal giàu cảm xúc, đỉnh điểm là màn trình diễn đầu năm 2024 được nhiều nhà phê bình xem là một trong những show diễn couture xuất sắc nhất thập kỷ.

Đến nay, John Galliano vẫn được nhìn nhận như một trong những nhà thiết kế có khả năng kể chuyện bằng quần áo vĩ đại nhất lịch sử thời trang, và Met Gala 2027 sẽ là dịp để toàn bộ di sản ấy được nhìn lại trên sân khấu lớn nhất của ngành.

- Ảnh: Instagram, Vogue, Internet,...