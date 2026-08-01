"Gái chiến" cứ ra sân bay là hot

Mỗi lần ra sân bay là một lần viral, và mỹ nhân này tiếp tục khiến dân tình không thể rời mắt với diện mạo slay toàn tập.

Những khoảnh khắc xuất hiện tại sân bay của các idol Kpop từ lâu luôn là chủ đề được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm, bởi nó phần nào khắc họa cá tính thời trang đời thực mà họ được thoải mái sáng tạo.

Mới đây, Giselle (aespa) đã viral khắp cõi mạng chỉ với khoảnh khắc ra sân bay đầy thần thái. Nữ idol sinh năm 2000 gây ấn tượng mạnh với ánh nhìn lạnh lùng, biểu cảm sắc sảo cùng phong thái tự tin. Không chỉ vậy, bộ trang phục mang tinh thần cá tính và thời thượng còn giúp cô khoe trọn vóc dáng mảnh mai và tỷ lệ cơ thể nổi bật. Từng bước đi của Giselle đều toát lên cảm giác “slay” đúng chất fashion icon, khiến nhiều cư dân mạng ví von cô chẳng khác nào một người mẫu chuyên nghiệp đang biến sân bay thành sàn catwalk.

Giao diện "chiến đét" của Giselle khi xuất hiện tại sân bay mới đây. (Nguồn: X)

Giselle lựa chọn outfit đậm chất Y2K pha chút rock-chic đầy bụi bặm, phóng khoáng. Nữ idol diện áo tank top đen ôm sát in logo LOEWE đỏ, kết hợp quần skinny da đen đính đinh tán và boots mũi nhọn đồng điệu, tạo nên tổng thể mạnh mẽ nhưng vẫn thời thượng. Chiếc túi da đen của LOEWE cùng kính râm oversized Moncler càng tăng thêm vẻ cool ngầu và cuốn hút cho diện mạo.

Bộ đồ tối màu giúp tôn lên làn da trắng sáng và vóc dáng mảnh mai đặc trưng của Giselle, thân hình thon gọn với vòng eo nhỏ, đôi chân thon dài. Mái tóc đen uốn sóng buông dài cùng biểu cạm lạnh lùng hoàn thiện giao diện ấn tượng của Giselle.

Giselle sử dụng thêm các phụ kiện để tăng vẻ cá tính cho trang phục.

Thần thái cực slay cả nữ thần nhà SM.

Thời trang sân bay của Giselle luôn được đánh giá cao nhờ sự cá tính, phóng khoáng nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung đặc trưng của Gen Z. Thành viên aespa thường ưu tiên những item mang vẻ trendy như tank top ôm sát, quần skinny hoặc ống loe cùng loạt phụ kiến cá tính tạo nên tổng thể vừa nổi bật vừa ấn tượng.

Điểm đáng khen là cách cô phối đồ luôn hướng đến việc tôn dáng, giúp làm nổi bật vòng eo nhỏ, đôi chân càng được "hack" thêm dài. Dù diện trang phục tối giản hay cầu kỳ, Giselle vẫn toát lên thần thái tự tin và phong cách rất riêng, khó nhầm lẫn với các idol khác. Không ít lần nữ idol viral khắp mạng xã hội nhờ những khung hình do truyền thông Hàn Quốc ghi lại, nơi vóc dáng “siêu thực” và tỷ lệ cơ thể nổi bật của cô khiến người xem phải trầm trồ.

Thời trang sân bay vừa chiến vừa sexy của Giselle.

Sau hành trình giảm cân, Giselle không chỉ thăng hạng rõ rệt về nhan sắc mà phong cách thời trang cũng ngày càng ấn tượng hơn. Vóc dáng mảnh mai giúp nữ idol sinh năm 2000 dễ dàng chinh phục những thiết kế ôm sát, chất chơi và đôi lúc khá táo bạo, mang chất riêng giữa rừng thần tượng theo đuổi phong cách ngọt ngào, nữ tính.

Thành viên aespa thường ưu tiên các item mang tinh thần Y2K, rock-chic hoặc streetwear cá tính, tạo nên hình ảnh vừa nổi bật vừa hiện đại. Sự thay đổi về hình thể cũng giúp thần thái của Giselle thêm tự tin, sắc sảo và cuốn hút trước ống kính. Nhiều khán giả nhận xét cô ngày càng biết cách khai thác lợi thế vóc dáng để tạo dấu ấn riêng trong mỗi lần xuất hiện. Hiện tại, thành viên aespa được xem là một trong những gương mặt Gen Z sở hữu gu thời trang chất chơi, hút mắt và có sức ảnh hưởng đáng kể trong Kpop.

Phong cách vừa chiến vừa chất gây ấn tượng của Giselle.

Ảnh: Instagram.