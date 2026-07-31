Ella Bùi: Mẫu nhí Việt đảm nhiệm vị trí vedette toả sáng rực rỡ tại show Gucci Kids Thành Đô

Là một trong những mẫu nhí được nhiều khán giả Việt Nam biết đến và yêu quý, Ella Bùi (Bùi Ngọc Khánh An) mới đây tiếp tục cho thấy tố chất vững vàng của mình với màn thể hiện cùng sàn diễn treo trên không độc đáo của nhà mốt Gucci.

Dù chỉ mới 12 tuổi nhưng kinh nghiệm của cô bé trong làng mẫu nhí khiến nhiều người ngưỡng mộ. Vượt qua gần 100 đối thủ tiềm năng đến từ Trung Quốc và quốc tế, Ella Bùi đã xuất sắc được chọn mặt gửi vàng làm vedette cho show Gucci Kids vừa diễn ra tại Thành Đô.

Ella Bùi xuất hiện tại show Gucci Kids tại Thành Đô. (Trung Quốc)

Sự kiện quy tụ nhiều mẫu nhí xuất sắc của Trung Quốc về sàn diễn thời trang phá cách và hiện đại. Xuất hiện ở vị trí quan trọng nhất trong phân đoạn trình diễn của thương hiệu xa xỉ Gucci, mẫu nhí Ella Bùi gây ấn tượng bằng màn catwalk trên sân khấu treo vô cùng thách thức. Dù khó, Ella Bùi vẫn thể hiện bản lĩnh và sự tự tin đáng kinh ngạc, thu hút sự chú ý khi khoác lên mình thiết kế áo khoác dáng hoạ tiết monogram đặc trưng của nhà mốt Gucci.

Chiếc áo có mũ tông màu xám đen, với họa tiết logo đan xen tinh tế, tạo nên sự sang trọng đồng thời cũng rất năng động. Sự kết hợp giữa lối trình diễn tự tin, thần thái chuyên nghiệp và thiết kế đẳng cấp đã giúp mẫu nhí Ella Bùi tỏa sáng rực rỡ trên sàn diễn.

Không chỉ gây chú ý khi là model nhí kết show cùng thần thái ấn tượng, Ella Bùi còn cho thấy khả năng giữ nhịp bước và kĩ năng xử lý góc máy xuất sắc khi dẫn dắt dàn mẫu nhí sải bước trên sàn catwalk treo. Tinh thần phóng khoáng của Gucci giúp cô bé mẫu nhí Việt Nam ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả và giới mộ điệu thời trang tại Trung Quốc.

Sau màn trình diễn vô cùng ấn tượng này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với mẫu nhí Ella Bùi về cảm xúc khi là vedette của show Gucci Kids.

Lần đầu tiên được catwalk trên một sàn diễn treo trên không độc đáo và đồng thời là người kết show của thương hiệu lớn như này, Ella Bùi cảm thấy thế nào?

Con khá là tự tin khi bước ra sân khấu, vì trước đó con cũng đã được tập duyệt 1 lần rồi ạ. Được đại diện cho Việt Nam và vượt qua gần 100 bạn mẫu nhí Trung Quốc cũng như quốc tế để trở thành vedette cho show diễn, con rất tự hào và rất vui.

Vậy khi tập duyệt Ella Bùi có gặp phải khó khăn nào không ?

Khi tập duyệt thì vẫn có một chút khó khăn là ngôn ngữ ạ, vì các cô chú ekip nói tiếng Trung để hướng dẫn. Nhưng con luôn có mẹ đi cùng phiên dịch cho con nên khó khăn giảm đi rất nhiều rồi ạ.

Điều gì khiến Ella Bùi nhớ nhất, ấn tượng nhất khi tham gia show diễn này?

Điều khiến con ấn tượng nhất là khi con tập duyệt hay khi chính thức bước ra sàn diễn, chỉ cần nhìn bất cứ góc nào cũng sẽ thấy ba mẹ, anh chị, các cô chú người thân đang cầm máy quay để quay chụp cho con những bức ảnh đẹp nhất. Gần như tất cả những lần con đi diễn thì ba mẹ, anh chị và mọi người luôn đồng hành cùng con, khiến con rất vui và tự tin hơn

Màn trình diễn rực rỡ tại Thành Đô lần này tiếp tục đánh dấu một bước tiến mới trong sự nghiệp của Ella Bùi, khẳng định vị thế gương mặt trẻ tiềm năng trên các sàn diễn thời trang xa xỉ quốc tế.