Nhã Phương theo Sĩ Thanh học makeup: Cầm thẻ đen của Trường Giang "quẹt cháy máy" một nơi

Vừa gây bàn tán với học phí lớp dạy makeup lên đến 50 triệu đồng, Sĩ Thanh tiếp tục chứng minh độ "mát tay" khi biến Nhã Phương thành học viên cưng, được ông xã Trường Giang tài trợ hết mình.

Mới đây, Sĩ Thanh gây chú ý khi chính thức lấn sân sang lĩnh vực đào tạo trang điểm với thông báo mở khóa học mang tên SiTa Beauty Class dự kiến khai giảng vào tháng 8 sắp tới đây.

Chia sẻ mục tiêu truyền đạt kinh nghiệm sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật và sáng tạo nội dung, nữ ca sĩ đối diện với bàn tán trái chiều xoay quanh mức học phí được công bố: từ 15 triệu đồng cho lớp 30 học viên, cho đến con số 50 triệu đồng cho lớp 1 kèm 1. Một số ý kiến đã đặt dấu hỏi lớn về chứng chỉ chuyên môn cũng như kinh nghiệm sư phạm của nữ ca sĩ.

Giữa lúc dư luận còn đang xôn xao, đoạn video đi sắm sửa đồ makeup mới nhất của Sĩ Thanh cùng cô bạn thân kiêm học viên Nhã Phương đang nhận được những phản ứng tích cực từ netizen. Đoạn video dài gần 7 phút nhanh chóng thu hút hơn 2 triệu lượt xem nhờ màn sải bước đồng điệu của hai mỹ nhân U40 trong giao diện Sporty Chic năng động và gợi cảm.

Nhiều người không khỏi ngưỡng mộ bà xã Trường Giang khi sở hữu một cô bạn thân "10 điểm không có nhưng", vừa là bạn đồng hành thời thượng, lại là "quân sư" cực kỳ tận tâm và mát tay.

Sĩ Thanh và Nhã Phương cùng sắm sửa bộ sưu tập makeup (Clip: FBNV).

Ngay từ những khung hình đầu tiên, vóc dáng của Nhã Phương đã trở thành tâm điểm khiến dân tình "mắt tròn mắt dẹt". Dù đã trải qua 3 lần sinh nở, nữ diễn viên vẫn giữ được thể hình săn chắc cùng vòng eo phẳng lì, nóng bỏng. Đứng cạnh một Sĩ Thanh vốn nổi tiếng với phong cách quyến rũ bốc lửa, mẹ bỉm sữa Nhã Phương hoàn toàn không hề lép vế, tạo nên một khung hình gấp đôi visual mãn nhãn.

Chuyến shopping của hai người đẹp dừng chân qua nhiều boutique, trong đó Dior Beauty là điểm đến đầu tiên. Tại đây, cả hai đã trực tiếp trải nghiệm qua nhiều dòng sản phẩm làm đẹp và nước hoa. Khi tiếp xúc với bộ sưu tập mới nhất - Dioriviera Summer 2026 Makeup Collection, vẻ ngoài nữ tính, ngọt ngào của BST đã khiến hai mỹ nhân phấn khích không ngừng.

Trong suốt hành trình, Sĩ Thanh liên tục tư vấn, hỗ trợ Nhã Phương. Ngược lại, đặt trọn niềm tin vào mắt thẩm mỹ của "cô giáo", Nhã Phương gần như không ngần ngại trước bất kỳ đề xuất nào. Từ các dòng son dưỡng thời thượng, phấn bắt sáng cho đến những bảng màu mắt đón đầu xu hướng mùa hè, những tiếng "Chốt!" liên tiếp vang lên khiến buổi mua sắm trở thành cuộc càn quét mỹ phẩm đúng nghĩa.

Cao trào của chuyến shopping xuất hiện tại quầy thanh toán khi Nhã Phương chơi lớn rút ngay chiếc thẻ đen quyền lực của ông xã Trường Giang để chi trả hóa đơn cho cả hai.

Nữ diễn viên tuyên bố thẳng thắn: Chồng đang chóng mặt ở nhà nhưng kệ chồng! Lý do chính vì công cuộc nâng cấp bản thân này của Nhã Phương đã được ông xã tài trợ, đầu tư tài chính nghiêm túc. Tuy nhiên, cô cũng thật thà thú nhận rằng, kiến thức trang điểm tiếp thu được thì... lúc nhớ lúc không, chỉ mong sau chuyến này sẽ có thêm động lực để siêng năng makeup mỗi ngày.

Sự thật thà của học viên "xịn xò" nhất nhì lớp cô giáo Sĩ Thanh cũng thấy rõ trong video này. Nhã Phương nhiều lần bối rối trước những khái niệm dễ trùng lặp của bảng màu mắt, hay công dụng của hàng tá loại cọ được sử dụng cho mục đích khác nhau.

Thực tế, phản ứng lúng túng của Nhã Phương đại diện cho nhiều phụ nữ sở hữu mỹ phẩm cao cấp nhưng lại thiếu kỹ năng thao tác chuẩn xác. Điều này cũng lý giải vì sao việc các mỹ nhân Vbiz chủ động đi học makeup cá nhân thay vì phụ thuộc 100% vào ekip làm đẹp đang trở thành một xu hướng.

Trong một video hướng dẫn trang điểm cho Diệu Nhi trước đó, bà xã Anh Tú Atus từng vô tình tiết lộ số tiền cô phải chi trả cho phí makeup mỗi năm lên tới hàng trăm triệu đồng. Sĩ Thanh cho rằng, chi phí bỏ ra cho makeup artist hoàn toàn hợp lý khi đi sự kiện lớn, nhưng với những buổi tụ họp hay gặp gỡ bạn bè, việc phải tốn kém như vậy là không đáng một khi bản thân đã làm chủ được kỹ năng makeup cá nhân.

Sắm sửa danh mục mỹ phẩm chỉn chu hay đầu tư chi phí cho các lớp học làm đẹp có thể tạo ra nhiều luồng tranh luận, nhưng rõ ràng việc hiểu rõ gương mặt và tự tay chăm chút cho vẻ ngoài của bản thân vẫn luôn là khoản đầu tư thông minh và vô cùng xứng đáng của phái đẹp.

Ảnh: Chụp màn hình, FBNV