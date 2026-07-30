Nhà mới của Châu Bùi có ngần này chỗ cho Binz?

Không gian thời trang nhất trong căn nhà mới của Châu Bùi được giới thiệu, netizen liền đặt câu hỏi.

Sau nhiều ngày hé lộ từng góc trong tổ ấm mới, Châu Bùi chính thức mở màn series house tour bằng căn phòng được cô ưu tiên hoàn thiện đầu tiên: phòng thay đồ. Không gian nhanh chóng gây chú ý khi phủ kín quần áo, túi xách và phụ kiện hàng hiệu, đến mức dưới phần bình luận, khi được hỏi thế này liệu còn có chỗ cho đồ nam hay không, Châu Bùi lém lỉnh đáp: "3 cái quần đùi là kịch kim ạ".

Nhìn cách một fashionista sống cùng quần áo mỗi ngày biến cả căn phòng thành một showroom thu nhỏ, dân mạng cũng phải thừa nhận câu trả lời ấy không hề nói quá.

Không sử dụng các thiết kế tủ gỗ đóng kín hay tủ kính âm tường, Châu Bùi chọn hệ kệ khung kim loại dạng ống nước để tái hiện cảm giác ngẫu hứng của những cửa hàng đồ cũ (thrift-shop) mà mình yêu thích. Dạng kệ mở bằng kim loại chịu lực này giúp tận dụng giúp tận dụng tối đa chiều cao căn phòng, đồng thời biến toàn bộ quần áo thành một phần của không gian trưng bày.

Áo khoác, blazer, quần jeans hay váy được treo theo từng khoảng riêng, sắp xếp gọn gàng theo độ dài và bảng màu. Cách bố trí này không chỉ đẹp mắt mà còn giúp việc phối đồ trở nên nhanh chóng hơn.

Ở khu vực dành cho túi xách, hàng loạt thiết kế từ Dior, Chanel, Louis Vuitton, Gucci... được đặt ngay ngắn trên từng tầng kệ và bọc trong túi chống bụi trong suốt. Đây cũng là cách bảo quản khá phổ biến với đồ da cao cấp, vừa hạn chế bụi bẩn, độ ẩm, vừa giúp người dùng dễ nhận biết từng món đồ mà không cần mở từng túi.

Ngay bên dưới là hệ kệ giày nhiều tầng với đủ cao gót, sandals, sneakers đến boots. Một chi tiết khác cũng khiến nhiều tín đồ thời trang thích thú là ngăn kéo dành riêng cho kính mắt. Từng chiếc kính được chia ô ngay ngắn như khay đựng trang sức, từ gọng mắt mèo, oval Y2K cho tới những thiết kế futuristic. Đặt giữa tổng thể kim loại hiện đại là chiếc gương soi toàn thân khung gỗ cổ điển tông trầm, tạo độ cân bằng ấm áp và trở thành góc fit-check lý tưởng mỗi ngày.

Giữa một "đế chế" thời trang khổng lồ được Châu Bùi phủ kín 99% diện tích từ sàn lên tới trần nhà, việc nhường lại khoảng không gian vừa đủ cho đúng 3 chiếc quần đùi nam của "ai đó" quả là một sự "chèn ép" ngọt ngào!

Góc phòng thay đồ chuẩn thrift-shop trong video mới của Châu Bùi cũng gợi nhớ đến một không gian thời trang nổi tiếng khác là tủ đồ trong căn hộ được Quỳnh Anh Shyn ra mắt cách đây một năm.

Cả hai cô gái đều sở hữu tư duy thiết kế đồng điệu khi biến không gian sống thành một cửa hàng thời trang cá nhân dạng mở. Nếu Châu Bùi chuộng vẻ phóng khoáng, góc cạnh của Industrial Style, thì Quỳnh Anh Shyn trong video house tour căn hộ mới hồi năm ngoái, lại cho thấy lựa chọn của cô là tông đỏ trầm sang chảnh. Hệ tủ không cánh kết hợp nhiều ngăn kéo gỗ, tạo cảm giác như một boutique cao cấp mang âm hưởng art deco.

Sự khác biệt thú vị nằm ở người sử dụng. Trong khi phòng quần áo nhà Quỳnh Anh Shyn có sứ mệnh gồng gánh thế giới thời trang của tận hai fashionista/ stylist kể cả Nam Phùng, thì với Châu Bùi căn phòng lại mang tính độc quyền tuyệt đối. Xem ra "ai đó" chỉ đành ngậm ngùi ké một góc nhỏ đúng bằng "3 chiếc quần đùi" như lời chính chủ chia sẻ.

Ảnh: Chụp màn hình, FBNV