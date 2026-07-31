Khi mặc suit trở thành “bài test khí chất”: Sao Hàn thắng áp đảo sao Trung, Trương Lăng Hách 1m9 cũng không cứu nổi

Cùng mặc suit, vì sao sao Hàn luôn "ăn đứt" sao Trung?

Những bộ suit từ lâu được xem là “thước đo” chuẩn xác nhất cho vóc dáng nam giới. Khác với những trang phục đời thường có thể che đi khuyết điểm cơ thể, một bộ suit được cắt may chuẩn sẽ phô bày gần như toàn bộ tỷ lệ vai, ngực, eo, lưng và tư thế người mặc. 1 topic thảo luận gần đây thu hút nhiều sự chú ý trên MXH khi đặt sao nam Trung Quốc và Hàn Quốc lên cùng một bàn cân so sánh, sự khác biệt về hình thể càng hiện rõ. Cùng diện những bộ suit được may đo chỉn chu, trong khi nhiều nam thần xứ Hàn dễ dàng tạo cảm giác lịch lãm và nam tính thì không ít sao nam Trung Quốc lại bị nhận xét theo chiều ngược lại.

Topic nói về sự khác biệt giữa sao nam Trung - Hàn khi mặc suit thu hút lượng thảo luận lớn trên MXH.

Những năm gần đây, màn ảnh Hoa ngữ xuất hiện nhiều nam thần sở hữu chiều cao ấn tượng trên 1m8 cho tới 1m9 cùng đôi chân dài miên man. Điển hình như Trương Lăng Hách cao gần 1m9, con số mà nhiều người cho rằng khi mặc suit kiểu gì cũng phải “đỉnh”. Thế nhưng trên thực tế, mỹ nam xứ tỷ dân vẫn tạo cảm giác bộ đồ chưa thực sự ôm gọn cơ thể. Phần vai hơi xuôi, khung người mảnh và vòng ngực khá nhỏ khiến vest dễ bị rộng, mất phom và thiếu cảm giác chắc chắn.

Những lần mặc suit của Trương Lăng Hách.

Đây là đặc điểm khá phổ biến của nhiều sao nam Trung Quốc hiện nay. Xu hướng thẩm mỹ Cbiz chuộng vóc dáng thanh mảnh. Vì vậy nhiều nghệ sĩ giữ cân nặng rất thấp để gương mặt lên hình nhìn nhỏ hơn. Khi mặc suit – vốn là trang phục được thiết kế để tôn cấu trúc vai, ngực – cơ thể quá mảnh sẽ khiến lớp vải khó tạo độ căng đẹp. Kết quả là tổng thể dễ bị thùng thình dù bộ đồ có thể được may đo riêng.

Một yếu tố khác là cách trang điểm. Nhiều sao nam Trung Quốc xuất hiện với lớp nền trắng, tạo khối rõ, lông mày vừa sắc vừa đậm, môi bóng hồng và tóc tạo kiểu khá cầu kỳ. Phong cách này hợp với chụp ảnh tạp chí hoặc cổ trang, nhưng khi đi cùng suit lại làm giảm sự nam tính mà trang phục này vốn hướng tới.

Vóc dáng quá gầy khiến những bộ suit trông không được fit dáng với các mỹ nam Hoa Ngữ.

Trong khi đó, sao nam Hàn Quốc lại cho thấy một công thức gần như đối lập. Đa phần, các mỹ nam Hàn Quốc như Ji Chang Wook, Nam Joo Hyuk, Park Seo Joon, Kim Woo Bin, Heo Nam Joon... thường sở hữu khung vai rộng, lưng dày và cơ thể có độ vạm vỡ vừa phải. Họ không nhất thiết phải quá cơ bắp, nhưng phần vai ngang và ngực đầy hơn giúp bộ suit trở nên cực kỳ đứng phom mỗi khi mặc lên người. Ngay cả những nam tài tử đã ở độ tuổi ngoài 40, hình thể đáng nể cũng giúp họ tạo nên những giao diện với suit vô cùng chất lượng, độ nam tính tràn màn hình.

Các mỹ nam Hàn Quốc mặc suit chưa bao giờ khiến dân tình phải thất vọng.

Ngay cả những tài tử ở độ tuổi U50 như Hyun Bin, So Ji Sub cũng mang lại sức hút khó cưỡng.

Vóc dáng vạm vỡ, vai ngang khỏe khoắn khiến những bộ suit ôm vừa vặn với cơ thể. Phần vai vừa khít không một khoảng hở, chiều dài áo cân đối với chân, ngực nở căng khiếp lớp áo sơ mi bên trong tăng vẻ quyến rũ. Vì cơ thể có độ săn chắc, vải suit được kéo căng tự nhiên nên nhìn các mỹ nam xứ Hàn “nét” hơn hẳn dù là trên ảnh hay ngoài đời.

Ji Chang Wook gây ấn tượng với truyền thông quốc tế trong những bộ suit của Tom Ford tại fashion week.

Tạo hình mặc suit của Ji Chang Wook trong Mật Danh K2 gây sốt trở lại. (Nguồn: TikTok)

Phong cách grooming của Hàn Quốc cũng góp phần quan trọng. Nam diễn viên Hàn thường trang điểm rất nhẹ, chủ yếu làm đều màu da và che khuyết điểm tối thiểu. Chính sự tiết chế này khiến người xem tập trung vào tỷ lệ cơ thể và đường cắt của bộ đồ, từ đó tạo nên cảm giác trưởng thành và đàn ông hơn.

Sao Hàn thể hiện trọn vẹn vẻ đẹp nam tính, lịch lãm mỗi khi diện suit.

Nếu nhìn vào mặt bằng chung hiện tại, phải thừa nhận rằng sao nam Hàn Quốc đang có lợi thế rõ rệt hơn khi mặc suit. Từ thảm đỏ quốc tế, show thời trang cho đến các buổi họp báo, dàn diễn viên và idol nam Hàn mỗi khi diện suit thường tạo cảm giác chỉn chu, fit dáng và “nét căng” ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khung vai rộng, thân hình săn chắc cùng tỷ lệ cơ thể cân đối giúp họ dễ dàng làm nổi bật đường cắt của bộ suit, mang đến vẻ nam tính và quyền lực rất rõ. Trong khi đó, nhiều sao nam Cbiz hiện nay theo đuổi hình thể quá mảnh và phong cách tạo hình thiên về vẻ đẹp thư sinh, nên dù diện suit cao cấp cỡ nào vẫn khó tạo được hiệu ứng mạnh về thị giác.

Ảnh: Weibo, Instagram.