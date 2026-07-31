Nếu quiet luxury đề cao sự tối giản, Softfit tôn vinh cảm giác được là chính mình

Nếu Cleanfit dùng những đường cắt chuẩn xác để tạo nên vẻ ngoài mạnh mẽ, thì Softfit lại ôm lấy cơ thể bằng những chất liệu mềm mại, dễ chịu.

Bắt đầu từ Cleanfit , chúng ta đã nhìn lại tủ đồ của mình theo một cách hoàn toàn khác. Sự gọn gàng, chỉn chu và tiết chế của phong cách này giống như một làn gió mát, cuốn đi mọi chi tiết rườm rà. Cleanfit cho thấy rằng bạn không cần quá phô trương, bởi chính chất lượng và sự tinh tế của trang phục đã đủ để lên tiếng.

Thế nhưng, thời trang luôn không ngừng chuyển động. Sau một thời gian dài theo đuổi vẻ ngoài sắc nét, chỉn chu, con người lại dần khao khát một phong cách mềm mại hơn, gần gũi hơn và trung thành với bản thân hơn.

Và Softfit đã xuất hiện.

Đây không phải là sự phủ nhận Cleanfit, mà là một bước phát triển nhẹ nhàng của xu hướng này.

Softfit là gì? Thẩm mỹ công sở mới mang tinh thần "mềm mại nhưng bản lĩnh"

Softfit là một trong 6 xu hướng thời trang nổi bật của mùa Xuân 2026 , được Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư) phối hợp cùng WGSN công bố. Xu hướng này được xếp cùng các phong cách như Off Duty , Rebel Academia (Học viện nổi loạn) , Airy Layering (Layer nhiều lớp nhẹ như không khí) , Staycation và Sportique , trở thành một trong những phong cách đáng chú ý nhất của năm.

Tinh thần của Softfit có thể gói gọn trong 4 từ khóa:

Ưu tiên cảm giác chạm (Touch-first) Đường cắt mềm mại, uyển chuyển Bảng màu trung tính, độ bão hòa thấp Không khí thư thái, tự nhiên

Chất liệu là linh hồn của Softfit

Softfit đề cao trải nghiệm khi mặc. Những chất liệu như lụa tơ tằm, len dệt mịn, vải lanh pha và satin acetate được ưu tiên nhờ độ rủ đẹp và khả năng ôm theo đường cong cơ thể như một "lớp da thứ hai". Khi di chuyển, trang phục tạo nên hiệu ứng mềm mại, uyển chuyển và đầy tinh tế.

Bảng màu dịu mắt, tạo cảm giác thư thái

Softfit hướng đến các gam màu trung tính có độ bão hòa thấp như trắng kem, màu yến mạch, be cát, camel nhạt... Những tông màu này không chỉ mang lại vẻ sang trọng mà còn tạo nên cảm giác bình yên, thư giãn và đầy khí chất.

Softfit khác gì so với Cleanfit?

Nhiều người dễ nhầm lẫn giữa hai phong cách này, nhưng thực chất chúng có sự khác biệt rất rõ.

Cleanfit theo đuổi cảm giác trật tự và sắc nét. Dù sử dụng chất liệu mềm, trang phục vẫn giữ phom dáng rõ ràng, đường nét gọn gàng. Sức hút của Cleanfit đến từ cấu trúc và sự chỉn chu.

Trong khi đó, Softfit tập trung vào cảm giác mềm mại và sự bao bọc nhẹ nhàng của trang phục. Điểm cuốn hút không nằm ở phom dáng cứng cáp mà ở thần thái tự tin, bình thản và thoải mái của người mặc. Đó là một vẻ đẹp không cần phô diễn nhưng vẫn đủ sức thu hút mọi ánh nhìn.

Nếu Cleanfit đại diện cho tinh thần: "Tôi ăn mặc thật chỉn chu và đầy năng lượng".

Thì Softfit lại truyền tải thông điệp: " Tôi mặc rất thoải mái, và tôi yêu chính con người mình trong bộ trang phục ấy".