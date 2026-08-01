Bố mẹ đẹp quá đúng khổ: Thế hệ F2 của cặp đôi đình đám Hollywood bị cư dân mạng soi gắt

Sau hơn 30 năm kể từ chuyện tình đình đám của Cindy Crawford và Richard Gere, chính thế hệ con của họ lại trở thành tâm điểm mạng xã hội với màn xuất hiện chung trên thảm đỏ.

Có những mối tình đã khép lại từ hàng chục năm trước nhưng vẫn đủ sức khiến công chúng nhắc đến mỗi khi hai cái tên xuất hiện cùng một khung hình. Cindy Crawford và Richard Gere là một trong số đó.

Buổi ra mắt series The Shards tại New York những ngày qua bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội, không chỉ vì dàn diễn viên mà còn bởi khoảnh khắc Kaia Gerber và Homer Gere lần đầu cùng sải bước trên thảm đỏ. Chỉ một khung hình đứng cạnh nhau cũng đủ khiến nhiều người "đào lại" một trong những chuyện tình biểu tượng của Hollywood, bởi Kaia là con gái của siêu mẫu Cindy Crawford, còn Homer là con trai của tài tử Richard Gere.

Cindy Crawford - Richard Gere (trên) từng là cặp vợ chồng hot nhất làng giải trí đầu thập niên 90. Giờ đây, màn xuất hiện trên thảm đỏ của con riêng của họ - Kaia Gerber và Homer Gere (dưới) - lại khiến dân mạng xôn xao vì như được chứng kiến mối tình dang dở này được viết tiếp sau hơn 30 năm.

Mối tình giữa siêu mẫu đình đám nhất thập niên 1990 và tài tử đóng chính “Pretty Woman” từng được xem là biểu tượng của Hollywood. Họ kết hôn năm 1991, khi Cindy mới 25 tuổi còn Richard Gere đã bước sang tuổi 42. Chênh lệch 17 tuổi, lịch trình bận rộn và những khác biệt trong cuộc sống khiến cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 4 năm trước khi cả hai chính thức ly hôn vào năm 1995.

Cindy Crawford - Richard Gere từng là It couple của thập niên 90.

Dù đường ai nấy đi, cả Cindy Crawford lẫn Richard Gere đều xây dựng gia đình mới. Cindy có hai người con nổi tiếng là Presley và Kaia Gerber với doanh nhân Rande Gerber, trong khi Richard Gere có Homer Gere cùng vợ cũ Carey Lowell và hai con nhỏ với người vợ hiện tại Alejandra Silva.

Nhan sắc của Cindy và Richard ở thời điểm hiện tại.

Ba thập kỷ sau cuộc hôn nhân từng làm tốn không ít giấy mực của báo chí, cái tên Cindy Crawford và Richard Gere bất ngờ lại phủ sóng mạng xã hội. Lần này, nhân vật chính không phải họ, mà là hai người con: Kaia Gerber và Homer Gere.

Màn xuất hiện cùng nhau của Kaia Gerber và Homer Gere (trái) không khỏi khiến nhiều netizen thích thú vì gợi nhắc đến chuyện tình của cha mẹ họ.

Kaia Gerber và Homer Gere cùng nhau xuất hiện trên thảm đỏ ra mắt phim The Shards

Trên thảm đỏ, Kaia Gerber tiếp tục phát huy phong cách quyến rũ nhưng tối giản đã trở thành dấu ấn của mình. Người mẫu diện thiết kế váy hai dây dáng cột ôm sát cơ thể phủ sequin ánh bạc, kết hợp những đường đính kết lấp lánh tạo hiệu ứng như một lớp "naked dress" kín đáo dưới ánh đèn flash. Kaia gần như không sử dụng quá nhiều trang sức, thay vào đó để mái tóc nâu buông tự nhiên cùng lớp trang điểm tông nude làm nổi bật những đường nét vốn được ví là "copy paste" từ Cindy Crawford.

Mỹ nhân sinh năm 2001 lựa chọn một thiết kế đến từ Valentino.

Con trai tài tử Richard Gere - Homer Gere diện một bộ suit đen tại thảm đỏ.

Đứng cạnh cô, Homer Gere lựa chọn bộ suit đen may đo theo phom cổ điển, kết hợp sơ mi trắng và cà vạt đen, hoàn thiện bằng mái tóc dài chải ngôi giữa mang hơi hướng phóng khoáng. Không cầu kỳ như Kaia, diện mạo của Homer thiên về vẻ lịch lãm, gợi nhớ hình ảnh Richard Gere trong giai đoạn cuối thập niên 1980 - đầu 1990. Chính vì vậy, ngay khi những bức ảnh xuất hiện trên mạng xã hội, cư dân mạng lập tức đặt hai người lên bàn cân với các bậc phụ huynh nổi tiếng, mở ra cuộc tranh luận sôi nổi về việc họ đã thừa hưởng bao nhiêu "gen nhan sắc" từ Cindy Crawford và Richard Gere.

Ngoài khoảnh khắc trên thảm đỏ, bộ đôi F2 của couple hot nhất Hollywood 3 thập kỉ trước cũng xuất hiện cùng nhau tại một sự kiện khác trong chuỗi quảng bá phim.

Bên dưới những bức ảnh được chia sẻ trên Instagram, phản ứng của cư dân mạng khá trái chiều. Phần lớn bình luận đều dành lời khen cho Kaia Gerber khi cho rằng cô giống Cindy Crawford đến khó tin. Nhiều người gọi Kaia là "bản sao copy paste" của siêu mẫu huyền thoại, nhận xét từ gương mặt, nụ cười, ánh mắt cho đến thần thái trước ống kính đều như Cindy Crawford thời trẻ.

Một số bình luận trái chiều của netizen.

Phần lớn netizen đều cho rằng Kaia Gerber như một bản sao của Cindy Crawford thời trẻ. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen về nhan sắc, cũng có không ít ý kiến cho rằng Kaia trông trưởng thành hơn tuổi thật. Ở tuổi 25, người mẫu sinh năm 2001 bị một bộ phận netizen nhận xét có gương mặt khá sắc sảo, dễ tạo cảm giác già dặn hơn so với nhiều người cùng thế hệ.

Trong khi đó, Homer Gere cũng trở thành chủ đề bàn luận khi bị đặt lên bàn cân với người cha nổi tiếng. Dù được khen có nhiều đường nét giống Richard Gere thời trẻ, không ít cư dân mạng vẫn cho rằng anh chưa sở hữu vẻ ngoài cuốn hút hay sức hút màn ảnh như tài tử " Pretty Woman" ở thời kỳ đỉnh cao. Dẫu vậy, nhiều người cũng lên tiếng bênh vực cả hai, cho rằng việc liên tục bị so sánh với những bậc phụ huynh là các biểu tượng nhan sắc của Hollywood là một "bài toán bất khả thi", bởi rất khó để bất kỳ ai có thể vượt qua cái bóng quá lớn ấy.

Richard và Homer.

Ở tuổi 25, Kaia Gerber gần như đã hoàn thành những cột mốc mà nhiều người mẫu phải mất cả thập kỷ mới đạt được. Thừa hưởng chiều cao cùng thần thái của Cindy Crawford nhưng không chỉ sống dưới cái bóng của mẹ, Kaia nhanh chóng khẳng định tên tuổi trên các sàn diễn lớn như Chanel, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Valentino hay Versace. Cô liên tục xuất hiện trên trang bìa các tạp chí thời trang hàng đầu, trở thành gương mặt đại diện cho nhiều chiến dịch của các nhà mốt xa xỉ và được xem là một trong những người mẫu có sức ảnh hưởng nhất của thế hệ Gen Z.

Mỹ nhân 25 tuổi đã có nhiều thành tựu lớn trong làng mốt, từ xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue, thống trị các sàn runway hay trở thành gương mặt đại diện cho nhiều chiến dịch của các nhà mốt lớn.

Kaia từng là nàng thơ của cố NTK Karl Lagerfeld.

Những năm gần đây, Kaia còn lấn sân sang diễn xuất với các dự án như American Horror Story, Bottoms và mới nhất là series The Shards, cho thấy tham vọng mở rộng sự nghiệp vượt ra ngoài lĩnh vực thời trang.

Khác với Kaia Gerber đã sớm trở thành gương mặt quen thuộc của làng thời trang, Homer Gere lại chọn con đường kín tiếng hơn. Con trai cả của Richard Gere và nữ diễn viên Carey Lowell lớn lên tránh xa ánh đèn sân khấu, chỉ mới bắt đầu theo đuổi diễn xuất trong những năm gần đây. The Shards được xem là dự án đáng chú ý đầu tiên của Homer, đánh dấu màn chào sân nghiêm túc của anh với Hollywood.

Dù vẫn còn là cái tên mới, việc mang họ Gere cùng lần xuất hiện bên cạnh Kaia Gerber đã giúp Homer nhanh chóng trở thành gương mặt được công chúng chú ý.

- Ảnh: Instagram, Vogue, Internet...