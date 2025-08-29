Phóng viên quốc tế ngỡ ngàng về gốm Bát Tràng

Trải nghiệm không gian cổ kính tại đây, ông Yury Sigov (Nga) bày tỏ: “Ngôi làng này khiến tôi thật sự xúc động. Nó gợi nhớ về những miền ký ức xa xưa – nơi có bầu không khí trong lành, những nếp nhà cổ kính và những con người nồng hậu. Nhưng hơn cả, tôi còn cảm nhận rõ sức sống mới đang lan tỏa nơi đây: sự sáng tạo của nghệ nhân, nhịp sống sôi động của cộng đồng, và tinh thần gìn giữ truyền thống trong hơi thở hiện đại. Tất cả hòa quyện tạo nên một trải nghiệm khó quên, như được trở về với cội nguồn bình dị của làng quê, mà vẫn tràn đầy hơi thở hôm nay.”