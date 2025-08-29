Phóng viên quốc tế ngỡ ngàng về gốm Bát Tràng

Phùng Linh, Theo Tiền Phong 18:37 29/08/2025
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025), Sở Du lịch Hà Nội tổ chức chương trình tham quan, trải nghiệm tại làng gốm Bát Tràng cho đoàn phóng viên quốc tế, phóng viên kiều bào.

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (02/9/1945-02/9/2025), Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt tổ chức chương trình đón đoàn phóng viên nước ngoài, phóng viên kiều bào đến tham quan, trải nghiệm tại làng gốm cổ Bát Tràng (xã Gia Lâm, TP Hà Nội).

Sự kiện không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng thương hiệu du lịch Hà Nội mang tầm vóc quốc tế.

Đoàn phóng viên nước ngoài, phóng viên kiều bào được giới thiệu về lịch sử hình thành, khám phá những di tích tiêu biểu của Bát Tràng như đình làng, ngõ cổ, và trực tiếp chiêm ngưỡng không gian nghề gốm "Xưa và Nay".

Phóng viên tham gia tác nghiệp với nghệ nhân làm gốm tại Bát Tràng.

Đây là một trong những hoạt động mà Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Vụ Thông tin Báo chí - Bộ Ngoại giao tổ chức cho đoàn phóng viên báo chí quốc tế dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam an toàn, đạt hiệu quả tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Thủ đô ra quốc tế.

Theo ông Lê Huy Phiến, Phó Vụ trưởng vụ Thông tin Báo chí - Bộ Ngoại giao, chuyến đi này được kỳ vọng sẽ mang lại những trải nghiệm tốt đẹp cho các phóng viên, để họ có thể truyền tải những hình ảnh chân thực, tốt đẹp nhất về đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Với lịch sử lâu đời và những nét độc đáo, Bát Tràng đã trở thành biểu tượng của nghề gốm Việt Nam và là một điểm đến du lịch hấp dẫn.

Trải nghiệm không gian cổ kính tại đây, ông Yury Sigov (Nga) bày tỏ: “Ngôi làng này khiến tôi thật sự xúc động. Nó gợi nhớ về những miền ký ức xa xưa – nơi có bầu không khí trong lành, những nếp nhà cổ kính và những con người nồng hậu. Nhưng hơn cả, tôi còn cảm nhận rõ sức sống mới đang lan tỏa nơi đây: sự sáng tạo của nghệ nhân, nhịp sống sôi động của cộng đồng, và tinh thần gìn giữ truyền thống trong hơi thở hiện đại. Tất cả hòa quyện tạo nên một trải nghiệm khó quên, như được trở về với cội nguồn bình dị của làng quê, mà vẫn tràn đầy hơi thở hôm nay.”

Chia sẻ với đoàn, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu nhấn mạnh, dịp kỷ niệm Quốc khánh là cơ hội để ngành Du lịch Thủ đô quảng bá và kể những câu chuyện về giá trị văn hóa nghìn năm của Hà Nội.

Chuyến trải nghiệm, khảo sát của đoàn tại làng nghề Bát Tràng được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá mạnh mẽ hơn hình ảnh Hà Nội và dịch vụ du lịch Thủ đô ra thế giới.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, Bát Tràng là một trong những làng nghề tiêu biểu của Thủ đô, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách trong và ngoài nước mỗi năm. Việc tổ chức hoạt động trải nghiệm cho phóng viên quốc tế dịp này là cơ hội để giới thiệu những nét tinh hoa làng nghề, thúc đẩy du lịch văn hóa - làng nghề phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ hội nhập.

