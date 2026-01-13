Phóng viên công nghệ: "Từng chê Galaxy S25 Ultra thậm tệ, tôi bất ngờ chuyển sang khen sau 1 năm sử dụng"

Phóng viên Stephen Radochia của Android Police từng nhiều lần chê Galaxy S25 Ultra là thiết bị nhàm chán. Nhưng sau một năm sử dụng, anh đã đưa ra lời đánh giá công tâm hơn. Dưới đây là chia sẻ của anh.

Galaxy S25 Ultra từng khiến tôi thất vọng

Với tư cách là một phóng viên công nghệ, tôi thường có thói quen sử dụng thiết bị vài tuần trong giai đoạn đánh giá, rồi sau đó lại cất gọn vào ngăn tủ và chẳng bao giờ ngó ngàng tới nữa.

Thực ra, quy trình này khá bất công với cả người mua lẫn nhà sản xuất, bởi một khoảng thời gian trải nghiệm ngắn ngủi trước khi sản phẩm ra mắt không thể nào phác họa được bức tranh toàn cảnh.

Các thiết bị luôn phát triển theo thời gian khi các bản cập nhật phần mềm bổ sung tính năng mới và hãng sản xuất thực hiện các cải tiến. Vì thế, tôi rất thích quay lại kiểm nghiệm xem một chiếc điện thoại hoạt động ra sao sau một năm.

Tôi từng viết rất nhiều bài phản ánh việc chiếc Galaxy S25 Ultra mang lại cảm giác nhàm chán, thiếu sự đột phá. Tôi chẳng hề ấn tượng với những lời quảng cáo hoa mỹ lúc đó, và cũng không khuyến khích người dùng nâng cấp từ Galaxy S23 Ultra, hay thậm chí là S22 Ultra, miễn là pin của họ vẫn còn "trụ" tốt.

Dẫu vậy, phải công bằng mà nói — đây vẫn là một thiết bị xuất sắc. Nếu xét đơn thuần về khía cạnh smartphone, Galaxy S25 Ultra là một lựa chọn đáng tiền. Dưới đây là trải nghiệm thực tế sau một năm sử dụng.

Samsung đã thực sự đầu tư cho Galaxy S25 Ultra

One UI 7 vốn đã là một bước tiến lớn về phần mềm của Samsung khi ra mắt cùng Galaxy S25 Ultra. Dù cá nhân tôi không quá mặn mà với các tính năng Galaxy AI (và giờ vẫn thế), nhưng One UI 7 lại là sự thay đổi cần thiết, mang đến nhiều nâng cấp trải nghiệm người dùng thực tế.

Hãng tiếp tục phát huy thành công đó với One UI 8, mang lại hiệu năng ổn định cùng những cải tiến cho đa nhiệm và màn hình khóa.

Tính năng đa nhiệm trên thiết bị Samsung thực sự cần được tư duy lại, và tỷ lệ chia màn hình 90:10 hoạt động rất hiệu quả khi bạn muốn chuyển đổi nhanh giữa các ứng dụng.

Đặc biệt, "Now Bar" là một trong những bổ sung phần mềm tuyệt vời nhất của Samsung trong nhiều năm qua. Tôi cực kỳ thích chức năng này.

Việc theo dõi đội bóng yêu thích vào buổi tối khá khó khăn khi phải trông chừng đứa con nhỏ hiếu động chạy nhảy khắp nhà. Nhưng nhờ tính năng này, tôi chưa bao giờ bỏ lỡ tỷ số nào của New York Knicks và luôn nắm bắt được diễn biến suốt trận đấu. Các trình điều khiển media cũng trở nên dễ dàng hơn với Now Bar, và đây thực sự là một tiện ích tuyệt vời trên màn hình khóa.

Galaxy S25 Ultra chưa bao giờ "ngán" về hiệu năng

Tôi có thể chê trách Samsung vì thiếu cảm hứng hay sự đổi mới trên Galaxy S25 Ultra, nhưng tuyệt nhiên không thể phàn nàn gì về hiệu năng.

Máy hoạt động mượt mà "như lụa" ngay từ ngày đầu tiên và tiếp tục xử lý nhẹ nhàng mọi tác vụ tôi yêu cầu. Nó sẽ còn "chiến" tốt các tựa game mobile AAA trong nhiều năm nữa, và bạn sẽ chẳng cần lo chuyện nâng cấp máy vì lý do yếu kém hiệu năng.

Đúng là tôi vẫn muốn có phiên bản RAM 16GB hơn, nhưng 12GB vẫn đủ để hoàn thành tốt công việc mà không gặp vấn đề gì.

Tôi cũng ước giá như Samsung trang bị pin silicon-carbon cho Galaxy S25 Ultra, nhưng vẫn phải công nhận một thực tế: Dù vẫn giữ nguyên dung lượng 5.000mAh, máy lại cho thời lượng pin tốt hơn nhờ vi xử lý Snapdragon 8 Elite tiết kiệm điện.

Tất nhiên, nó không "trâu" như OnePlus 15 để tôi có thể dùng vài ngày mới sạc, nhưng tôi hoàn toàn có thể sử dụng với cường độ trung bình trọn một ngày dài và sang cả ngày hôm sau mới cần phải cuống cuồng đi tìm cục sạc.

Cần nhiều thay đổi hơn trên Galaxy S26 Ultra

Tôi thừa nhận Galaxy S25 Ultra là một chiếc máy tốt, nhưng ngay cả những "fan cứng" của Samsung cũng phải đồng tình rằng đã đến lúc cần những thay đổi quyết liệt hơn trên Galaxy S26 Ultra.

Có vẻ như chúng ta sẽ không thấy một cuộc đại tu về thiết kế, nhưng điều đó không có nghĩa nó vẫn là chiếc điện thoại cũ. Tôi đang rất mong chờ màn hình mới, và tính năng "tấm chắn riêng tư" (privacy shield) tích hợp nghe có vẻ thú vị.

Camera tốt hơn dĩ nhiên là đáng hoan nghênh, nhưng thứ tôi mong đợi nhất là tốc độ sạc nhanh hơn.

Samsung đã tụt hậu so với các thương hiệu nước ngoài cả về công nghệ pin lẫn tốc độ sạc, nên thật phấn khởi khi nghe tin đồn Galaxy S26 Ultra sẽ hỗ trợ sạc dây 60W. Tôi sẽ rất vui nếu Samsung bổ sung pin silicon-carbon, dù không quá kỳ vọng. Thay đổi về pin trên các thiết bị Galaxy thường diễn ra chậm chạp, nhưng hy vọng nó sẽ sớm xuất hiện.

Tôi nghi ngờ khả năng này, nhưng bút S Pen cần lấy lại hào quang xưa.

Tôi muốn các chức năng Bluetooth được khôi phục, vì Samsung dường như đã bỏ quên giá trị cốt lõi. Có thể tôi không dùng các tính năng đó mỗi ngày, nhưng S Pen là di sản cuối cùng của dòng Galaxy Note. Galaxy Note từng là chiếc điện thoại đắt đỏ, nhưng bạn yêu nó vì bất cứ khi nào bạn cần một tính năng, nó đều có sẵn ở đó.

Galaxy S25 Ultra đã đánh mất phần nào tinh thần ấy, và tôi hy vọng Samsung sẽ mang nó trở lại trong các thế hệ tương lai.