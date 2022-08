Phỏng vấn T Gaming: Từ chàng trai con nhà nông đến YouTuber tỷ view

Nguyễn Chung Tùng (T Gaming) là cái tên không quá xa lạ với cộng đồng fan dòng game Sandbox tại Việt Nam. Sandbox là thể loại game giải trí và thường được kết hợp cùng thế giới mở để tạo ra không gian thỏa sức sáng tạo cho người chơi.

Từ một cậu bé với xuất thân gia đình làm nông và theo học Đại học Nông Lâm Thái Nguyên theo định hướng của bố mẹ, Tùng đã tìm thấy niềm đam mê ở một hướng đi hoàn toàn khác - trở thành YouTuber với các tựa game Sandbox. Cậu xây dựng được một cộng đồng có cùng chung sở thích và ngày càng thành công. Mới đây, chàng trai này đã cán mốc 2,2 triệu lượt đăng ký với gần 2 tỷ lượt xem trên kênh YouTube cá nhân.

Nguyễn Chung Tùng (T Gaming) đã trở thành YouTuber tên tuổi theo một cách đầy bất ngờ

Từ bao giờ Tùng quyết định sẽ theo đuổi nghiệp làm YouTuber? Lý do Tùng theo đuổi con đường này là gì?

Gia đình Tùng có máy tính từ khi mình 10 tuổi nên mình đã lên mạng tìm tòi từ khá sớm rồi. Càng tìm hiểu thì càng nhận ra nhiều điều thú vị về lĩnh vực này nên mình thích lắm, thậm chí còn muốn học công nghệ thông tin khi lớn lên cơ, nhưng theo định hướng gia đình nên thi vào ĐH Nông Lâm.

Khi tiếp xúc với máy tính nhiều, đa phần thời gian Tùng dành chơi game nên luôn ao ước trở thành một phần của tựa game nào đó mà mình yêu thích. Dần lớn lên, đi học đại học thì biết nhiều hơn đến YouTube và các nhà sáng tạo nội dung nên được truyền cảm hứng rất nhiều. Chưa bao giờ Tùng nhận ra có thể dùng sở thích, tài năng của mình vào một việc kiếm ra tiền, cho tới lúc này. Mình tập tành bắt đầu lập kênh vào tháng 7/2016, ban đầu chỉ dự định làm cho vui chứ không nghĩ nó trở thành nghề nghiệp đếni tận bây giờ.

Nhưng trước đó, khi quyết định theo học tại Đại học Nông Lâm, có phải Tùng thi chỉ vì định hướng gia đình hay còn lý do nào khác?

Gia đình Tùng làm nông từ xưa, vậy nên bố mẹ mình luôn nghĩ rằng học gì ra thì phải làm nghề đó. Điều này đã được định hướng như vậy từ thời cấp 3. Từ nhỏ tính mình luôn nhút nhát, không dám thể hiện đam mê cá nhân với game và máy tính nên cũng chỉ biết nghe theo bố mẹ. Thêm nữa, bản thân Tùng cũng nghĩ học Nông Lâm sau sẽ dễ có một nghề nghiệp ổn định hơn nên đã quyết định chọn theo học tại đây.

Chàng trai này từng rất nhút nhát nhưng giờ đây lại cực kỳ hoạt ngôn

Nhìn Tùng bây giờ không giống một “cậu bé nhút nhát” chút nào, bạn có thể kể thêm về cách gọi này không?

Bây giờ nhìn Tùng ăn nói hoạt ngôn vậy nên chắc mọi người nghĩ mình rất tự tin nhưng thực sự Tùng đúng là một “cậu bé nhút nhát”. Mình rất ngại làm quen cũng như giao tiếp với người lạ, ai hỏi gì hay trêu gì thì chỉ đỏ mặt chứ không biết đáp lại như nào.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất về sự nhút nhát này của Tùng chắc là khi học lớp 10. Mình được cử lên đọc một bài thuyết trình trước các lớp khác và rồi cái gì tới nó cũng tới. Lúc đó, mình run tới mức chỉ biết đứng im, mặt đỏ bừng, lắp bắp đến nỗi dù đang cầm giấy ghi chú rồi mà vẫn đọc sai, thiếu rất nhiều dù trước đó các bạn cùng lớp đã làm rất tốt. Kể từ đó về sau Tùng như bị ám ảnh tâm lý, càng rụt rè hơn vì sợ sẽ làm ảnh hưởng tới người khác.

Ngoài tính cách nhút nhát thì Tùng còn gặp khó khăn gì trên con đường xây dựng sự nghiệp YouTuber của mình không?

Chắc đầu tiên phải kể đến sự phản đối của gia đình. Từ đầu bố mẹ phản ứng không mấy tích cực với việc Tùng cứ ngồi chơi game cả ngày, lại còn vừa chơi vừa nói một mình, không nghe lời bố mẹ tìm công việc văn phòng hành chính ổn định. Không được gia đình tin tưởng nên mình cũng vừa buồn vừa thấy mông lung hơn về quyết định của bản thân.

Hơn nữa, khi bắt đầu làm YouTube thì Tùng đang ở trong một căn phòng trọ 15m2 khá chật chội, không có không gian để quay. Chưa hết, mình còn phải edit video và làm mọi thứ trên chiếc laptop 5 năm tuổi, nhiều khi đang sửa video thì máy tính đơ luôn, chưa kịp lưu lại rồi phải ngồi làm lại từ đầu. Nghĩ lại vẫn cảm thấy thực sự chật vật, nhưng Tùng vẫn cứ miệt mài tiến về phía trước thôi vì lúc làm thấy rất vui và chưa bao giờ nghĩ tới việc bỏ cuộc.

Với tất cả những khó khăn như vậy, động lực để Tùng kiên trì với kênh YouTube của mình là gì?

Thời gian đầu kênh tăng trưởng rất chậm, sau gần 1 năm mới đạt 1000 lượt đăng ký đầu tiên. Trong lúc đó, gia đình cũng khuyên bảo mình không nên suốt ngày ngồi trong phòng vừa quay video vừa nói một mình vậy nữa, nên mình cũng hơi áp lực. Nhưng khi thấy người đăng ký kênh tương tác với những video mình đăng tải lên lại thấy có động lực hơn, cảm giác tìm được những người chung sở thích, chung đam mê, mình mà nghỉ làm thì họ sẽ bớt 1 người để chia sẻ cùng nên lại cố gắng làm tiếp.

Tùng từng không được gia đình ủng hộ khi theo đuổi đam mê

Tùng cảm thấy cuộc sống của mình sau khi nổi tiếng thay đổi như thế nào?

Đầu tiên, đó là tính cách của Tùng đã thay đổi nhiều, trở nên tự tin hơn, không còn đỏ mặt nhút nhát nữa. Từ khi được nhiều người biết tới, mình bắt đầu phải đi gặp đối tác, các công ty, các bạn fan nhiều hơn nên việc tiếp xúc với người lạ không còn khó khăn với mình nữa. Thậm chí còn thấy rất vui vì được làm quen với nhiều người, học hỏi được nhiều điều.

Ngoài ra thì giờ Tùng đã có thể trang trải cho bản thân một cuộc sống thoải mái ở Sài Gòn và chăm lo, đỡ đần được cho ba mẹ ở quê nhà nữa. Mình đã chứng minh được với ba mẹ là đam mê của mình tuy khác biệt, đặc biệt là với thế hệ ba mẹ nhưng vẫn có thể mang lại cho cả nhà một cuộc sống ổn định như bất kỳ công việc bàn giấy hành chính nào khác.

Nam YouTuber bên góc làm việc quen thuộc của mình

Có kế hoạch tương lai nào Tùng muốn chia sẻ cùng các fan hâm mộ của mình không?

Tùng dự định sẽ tiếp tục gắn bó với các tựa game Sandbox đã làm nên tên tuổi của mình như Garena Blockman GO. Hiện tại, Blockman GO đã có đội ngũ phát triển ở Việt Nam rồi nên việc đồng hành cùng nền tảng cũng dễ dàng hơn. Tùng hy vọng có thể tương tác cùng Blockman GO không chỉ qua các video được đăng tải trên kênh YouTube của mình mà qua cả các sự kiện khác.

Ngoài ra, trong tương lai nếu nền tảng sẽ có những giải Esport thì mình cũng mong được lập team để tham gia thi đấu, xa hơn nữa thì có thể là phát triển những game của mình và phát hành trên Blockman GO.

Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!

theo Trí Thức Trẻ