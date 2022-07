Phỏng vấn độc quyền V Gaming sau khi rinh về 16 tỷ: "Chơi game nhưng đừng để game chơi mình"

Dư âm về chức vô địch AIC 2022 vẫn còn rất đặc biệt với người hâm mộ Liên Quân Mobile nước nhà. Từ đội tuyển hạng trung với những cá nhân không quá tên tuổi, V Gaming đã vượt qua tất cả để một lần nữa mang chiếc cúp AIC danh giá về lại Việt Nam. Chiến tích ấy còn thêm vang dội bởi số tiền thưởng khổng lồ lên đến hơn 16 tỷ đồng.

Cùng trò chuyện cùng những anh chàng này về những dự định tương lai sau chiến tích ấn tượng vừa qua nhé!



Chức vô địch AIC 2022 của V Gaming là một dấu mốc ấn tượng của Liên Quân Mobile Việt Nam

Chào V Gaming, sau khi vô địch AIC các bạn đang làm gì? Dự định sắp tới như thế nào?

HLV Nofear: Hiện tại mình đang dọn phòng. Đây là điều đầu tiên mà mình làm để cho không khí trong ngày thoáng đãng, rồi mới tập trung vào dự án mới được. Có một số người thì đi chơi, một số người thì đi về nhà nên team không đông đủ. Cá nhân mình đang ăn ngủ nghỉ xả hơi sau thời gian căng thẳng. Sắp tới thì team vẫn training như bình thường thôi, luyện tập để chuẩn bị cho giải mùa Đông 2022.

BirdLB: Sau mùa giải AIC vừa qua thì bây giờ em ở lại phòng nghỉ ngơi, ăn ngủ, livestream. Nhưng mà em vẫn chăm chỉ lắm. Ngày nào em cũng dành ra 3 game... để tập luyện duy trì phong độ. (cười)

Giải thưởng từ chức vô địch AIC 2022 lên đến hơn 16 tỷ và là số tiền thưởng kỷ lục trước đến nay. Mọi người dự định chi tiêu những gì cho khoản tiền đó?

BirdLB: Khi nhận được giải thưởng em sẽ gửi tiết kiệm hoặc gửi cho bố mẹ. Hiện tại em nghĩ mình cứ tập trung thi đấu thôi và cũng chưa có dự định đặc biệt nào trong tương lai.

HLV Nofear: Mình thì gửi tiền về cho mẹ. Trong đó một phần gửi cho bà ngoại để bà an dưỡng, phần còn lại thì mình dự tính để chuẩn bị cho đám cưới vào năm sau.

Khi bắt đầu làm game thủ, mọi người có nhận được sự ủng hộ từ gia đình không?

BirdLB: Ban đầu bố em không đồng ý, chỉ nghĩ là em ham game và sợ bỏ bê việc học hành. Tuy nhiên em dần chứng minh với bố mẹ bằng các thành tích và cho tới thời điểm hiện tại gia đình đã hiểu và ủng hộ em nhiều hơn. Sau trận chung kết AIC 2022, em gọi về thông báo cho bố thì mới biết cả nhà và các cô dì chú bác cũng đến làm một cái tiệc nho nhỏ để xem và cổ vũ em thi đấu.

Các bạn đã là nhà vô địch thế giới, vậy có còn đối tượng nào mà các bạn muốn chạm mặt trong một kèo đấu BO7 hay một trận chung kết đỉnh cao hay không?

HLV Nofear: Mình nghĩ bây giờ người ta phải muốn gặp V Gaming chứ, cá nhân mình cũng không còn nhắm tới đội nào nữa.

BirdLB: Ở giải quốc nội thì đội cạnh tranh trực tiếp theo em vẫn là Saigon Phantom. Còn ra quốc tế thì ngược lại, hẳn đội tuyển nào cũng muốn gặp đương kim vô địch.

Lịch trình train team trong một ngày bình thường của mọi người như thế nào? Sau khi vô địch AIC 2022 có gì thay đổi?

HLV Nofear: Bình thường mọi người ngủ dậy tầm 11h trưa. Sau đó có 1 tiếng để nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân và lúc này tất cả đều khá uể oải. Khoảng 12h sẽ là lúc ăn cơm và sau đó có khoảng hơn 1 tiếng nghỉ xả hơi. Đúng 2h chiều sẽ là lúc bắt đầu train team với các đội khác cho đến 5h. Sau bữa tối, 7h đến 11h sẽ là lúc team tiếp tục tập luyện. Sau đó là thời gian tự túc, có bạn đi livestream, có bạn vẫn ngồi leo rank tiếp cho tới tận sáng. Khoảng 3h sáng là lúc bắt đầu đi ngủ vì mọi người phải ngủ đủ 8 tiếng.

Nhưng đấy là lịch trình trước đây, còn lịch trình tập luyện sau khi vô địch AIC 2022 thì như thế này. Buổi sáng vẫn như thường lệ, bắt đầu train lúc 2h chiều cho đến 2h30p thì bọn mình nghỉ. Train như vậy là đủ rồi, vô địch mà. Thời gian còn lại lưới TikTok đến 5h chiều là bọn mình xong lịch luyện tập. (cười lớn)

Đùa thôi nhé! Vì nhiều thành viên trong team đang về quê, nghỉ xả hơi nên cả đội được phép dưỡng sức để bắt đầu lại trạng thái bình thường.

Trước đây V Gaming đã từng thất bại tận 4 lần liên tiếp lọt vào các trận chung kết. Mọi người có thể cho biết cảm giác của mình sau rất nhiều lần thất bại như vậy không?

HLV Nofear: Mình nghĩ vấn đề dẫn đến những trận thua chung kết nhiều như vậy bởi vấn đề tâm lý của cả đội. Bình thường, các thành viên của team chỉ cần nhìn tình huống là biết pha đó cần xử lý thế nào, đồng đội cần gì... Thế nhưng cứ tới những trận đấu quyết định thì tụi mình lại thiếu đi sự liên kết với nhau vốn có, đội hình không gắn kết hoàn hảo dẫn đến nhiều trận thua.

Còn sau đó cả đội cũng tự nhắn nhủ với nhau không tự dằn vặt bản thân, chuyện thua trận là quá khứ và mình sẽ cố gắng hơn để khắc phục những lỗi nhỏ của từng cá nhân.

BirdLB: Em buồn chứ, tất nhiên phải buồn rồi. Nhưng buồn để tìm ra điểm yếu để khắc phục chứ không phải chán nản, bỏ cuộc.

Một kỷ niệm đáng nhớ nhất cùng đồng đội của các bạn?

HLV Nofear: Mình không thiên về cái cảm giác lúc train team. Mình chỉ nhớ nhất khi mà đang đánh giải thế giới, bước vô phòng đấu thì BirdLB đập tay mình. Chẳng thể diễn tả cảm xúc khi ấy như thế nào nhưng nó vui lắm, chỉ cần một cái đập tay mình cũng thấy vui nữa.

Còn những lúc mà thua trận, bước vô phòng mọi người cũng buồn, buồn hẳn luôn. Từ đó, mình và các bạn cố để tìm ra được cái lỗi sai và khắc phục để hoàn thiện hơn.

BirdLB: Trước trận chung kết với One Team, chuẩn bị đi studio để thi đấu em và các đồng đội có ngồi lại với nhau để nghe anh Quỷ Long, Nofear động viên tinh thần trước trận đấu đặc biệt quan trọng này. Điều ấy với em như thể được buff sức mạnh vậy. Em luôn có cảm giác đồng đội ở cạnh bên, cùng nhau sát cánh thi đấu và kết quả là chiếc cúp AIC 2022.

Ai là người trong đội mà các bạn hợp tính nhất, thân thiết nhất?

HLV Nofear: Mình thân thiết với cả đội bởi đã có khoảng 3 năm gắn bó với nhau rồi. Có nhiều khi giận dỗi như con nít hay cả bất đồng to tiếng suýt "choảng" nhau. Còn người mà mình hay chọc ghẹo nhất và thích chơi nhất có lẽ là Maris.

BirdLB: Cả team ai cũng thân nhau nhưng em "dính" với Hoàng TĐ nhất. ăn cùng ngủ cùng chỉ có mức chưa đi vệ sinh hay tắm chung mà thôi. (cười)

Câu slogan rất viral của Team Flash sau nhiều lần vô địch là "Đồng lòng như năm anh em". Vậy theo mọi người đâu là slogan của V Gaming?

BirdLB: Em tâm đắc nhất là câu "Thua thì thua, có gì đâu mà phải buồn. Người ta có thực lực thua mới buồn, còn mình không có thực lực thua 4 lần rồi còn gì đâu mà buồn."

Nofear: Ý mình cũng giống BirdLB.

BirdLB đang là người chơi xuất sắc nhất thế giới, vậy em nghĩ mình có thể giữ được phong độ này lâu không?

BirdLB: Để mà giữ được phong độ thì em cũng không chắc. Nhưng mà em vẫn duy trì cường độ tập luyện của mình cao lên, tất nhiên không tính mỗi ngày 3 game như hiện tại nhé. Thời gian tới em sẽ tập luyện nghiêm khắc với bản thân chứ không phải đạt thành tựu rồi bỏ bê. Em nghĩ mình vẫn còn khá trẻ nên sẽ thi đấu đỉnh cao trong khoảng 2 năm nữa.

Ở mùa giải sắp tới mọi người đánh giá đâu là cái tên mạnh nhất của Liên Quân Mobile Việt Nam? V Gaming đứng ở vị trí nào?

BirdLB: Theo em đánh giá, sau trận chung kết AIC 2022 vừa qua thì V Gaming là đội mạnh nhất. Bởi lẽ bọn em đã cải thiện được vấn đề về tâm lý ở trận đấu quyết định, trận đấu sống còn. Tại mùa giải quốc nội sắp tới thì em và các đồng đội sẽ làm tốt hơn trong những khoảnh khắc quyết định.

HLV Nofear: Mình lại trái ngược với BirdLB, V Gaming đang là đội yếu nhất. Lý do cho điều này chính là mình không muốn tự gây áp lực cho bản thân sau chức vô địch quốc tế. Dù mình đã vô địch, đã có nhiều kinh nghiệm nhưng khi đối đầu với các đội tuyển top dưới thì cũng chẳng thể biết được họ sẽ dùng bài đánh, chiến thuật nào. Vậy nên ở vị trí HLV thì mình luôn đặt tất cả nặng ký hơn, như thế team sẽ tập trung hơn và không bị bất ngờ bởi các chiến thuật mới cũng như áp lực về vị thế.



Vậy còn mục tiêu mùa giải sắp tới như thế nào, cả giải quốc nội lẫn quốc tế?

BirdLB: Em nghĩ là không chỉ mùa giải tới mà tất cả những mùa giải trước đến nay, ngay từ đầu mục tiêu của cả đội là phải vô địch, đích đến duy nhất là vô địch. Việc lên ngôi ở AIC đã khó, nhưng em muốn bảo vệ thành công chức vô địch này.

HLV Nofear: Mình chơi game là để thắng và không muốn thua ở bất kỳ trận đấu nào. Tại vì mỗi lần thua luôn mang lại cảm giác tiêu cực, cảm thấy mình kém cỏi và dẫn đến việc tự đi so sánh bản thân với người khác. Mình không thích sự so sánh và đôi khi rất buồn vì điều này. Cũng may là những cảm xúc giữ trong lòng này cũng sớm quên đi. Vậy nên mục tiêu của mình luôn là chiến thắng tất cả!

Trải qua chặng đường vượt khó để chạm đến thành công, các bạn có lời khuyên nào cho lứa trẻ đam mê và sắp theo đuổi Esports không?

BirdLB: Theo em không chỉ riêng Esports mà nghề nào để có được thành công cũng cần những yếu tố sau. Đầu tiên là phỉa có đam mê, sau đó là sự đầu tư về trí óc, về tư duy và có thực lực... Chứ chỉ riêng đam mê thôi là không đủ.

HLV Nofear: Mình chỉ muốn nói với các bạn 1 câu thôi, đó là "Chơi game nhưng đừng để game chơi mình". Các bạn có thể tìm hiểu, đam mê và nghiêm túc với đam mê ấy nhưng hãy giữ sự tỉnh táo để tự đưa ra nhận định về con đường của bản thân. Esports chuyên nghiệp không phải là chơi cho vui mà phải try hard thực sự.

