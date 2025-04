Phơi bày nhan sắc quá khứ của đại mỹ nhân 2K2 bị đồn "sửa mặt để giống Jennie (BLACKPINK)"

NingNing là nữ idol gen Z được chú ý bậc nhất hiện nay ở Kbiz. Cô là thành viên của nhóm nhạc đại mỹ nhân aespa. NingNing sở hữu visual "keo lỳ", đường nét cơ thể tuyệt mỹ và thần thái cực cuốn hút. Ngoài ra, do sở hữu phong cách và đường nét gương mặt hao hao Jennie (BLACKPINK), nữ thần Kpop thế hệ 4 còn được gọi là "tiểu Jennie" hay "bản sao của Jennie". Việc bị nhận xét giống đàn chị nhóm Hắc - Hường khiến NingNing vấp phải không ít tranh cãi. Cô còn bị nghi bắt chước cách trang điểm ăn mặc, thậm chí phẫu thuật thẩm mỹ để trông giống Jennie.

Tuy nhiên, mới đây hình ảnh trong quá khứ của NingNing bất ngờ gây sốt và giúp nữ idol chứng minh nhan sắc tự nhiên của mình. Theo đó, năm 12 tuổi, thành viên nhóm aespa từng tham gia chương trình tuyển chọn thần tượng New Generation Sound of China, ngoài năng khiếu ca hát, NingNing còn gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh xắn. Ở tuổi thiếu niên, NingNing đã niềng răng chỉnh nha. Khi đó, gương mặt cô cũng đã có đường nét na ná Jennie. Theo cư dân mạng, gương mặt hiện giờ của nữ ca sĩ sinh năm 2002 không có nhiều thay đổi so với những hình ảnh khi còn nhỏ. Thời điểm hiện tại, nhờ biết cách ăn mặc và trang điểm tôn nét đẹp tự nhiên, NingNing cũng ngày càng thăng hạng nhan sắc.

Do có đường nét gương mặt hao hao Jennie, NingNing được xem là "bản sao" của đàn chị

Nhan sắc thời thiếu niên chứng minh nét đẹp tự nhiên của NingNing. Khi đó, cô đã có đường nét hao hao ngôi sao nhóm BLACKPINK

Vào năm 12 tuổi, NingNing đã thực hiện niềng răng chỉnh nha

NingNing (tên tiếng Trung: Ninh Nghệ Trác) sinh năm 2002, là thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm nhạc aespa. Trước đây, NingNing từng gây xót xa khi chia sẻ mắt phải của cô đã mất thị lực, gần như không nhìn thấy gì. Trên tạp chí Vogue China, NingNing cho biết thị lực bẩm sinh của cô không tốt. Lúc bé, nữ idol có phẫu thuật điều trị nhưng tình trạng không cải thiện. Do mắt kém và dễ bị bệnh về mắt, NingNing thường xuyên phải đeo kính râm, mang theo thuốc nhỏ mắt bên người và nhỏ nhiều lần trong ngày để mắt không bị khô.

Cô cũng từng hứng chỉ trích lười biếng, không tôn trọng fan và trốn tập luyện về quê nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên, NingNing tâm sự rằng thời điểm đó cô phải về Trung Quốc điều trị bệnh viêm giác mạc nặng. Sau khi sự thật được tiết lộ, khán giả mới vỡ lẽ họ đã hiểu lầm cô. Nhiều người đã bày tỏ sự khâm phục trước tinh thần không khuất phục bệnh tật của nữ ca sĩ. Trong tình trạng thị lực một bên mắt đã gần như mất đi, NingNing vẫn năng nổ hoạt động nghệ thuật.

NingNing sở hữu gương mặt hoàn mỹ, đẹp như tranh...

... vóc dáng vô cùng gợi cảm, quyến rũ

Nguồn: KoreaBoo