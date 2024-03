NingNing (aespa) và mỹ nam hot nhất nhì thế hệ mới lộ loạt bằng chứng hẹn hò: Nàng say đắm nhìn chàng trước hàng vạn khán giả ở concert?

Ca khúc Something Like That (Paul Blanco) xuất hiện trong playlist của nam thần Wonbin. Đáng nói, NingNing từng 2 lần trình diễn bài hát này trên sóng truyền hình. Bên cạnh đó, nhiểu khán giả lại lập luận rằng không ít idol yêu thích ca khúc Something Like That nên chưa thể dựa vào việc NingNing - Wonbin đề cập, trình diễn bài hát này để kết luận 2 idol đang yêu đương