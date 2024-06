Bí Mật Của Chúng Ta (The Secret Of Us) là bộ phim Thái Lan mới ra mắt tập 1 ngày 25/6 vừa qua. Phim được phát hành tại Việt Nam thông qua một nền tảng trực tuyến lớn và chỉ sau đúng 1 ngày ra mắt, nó đã vượt qua hàng loạt bom tấn đình đám để đứng top 1 BXH series truyền hình được xem nhiều nhất.



Bí Mật Của Chúng Ta leo top 1 tại Việt Nam

Bí Mật Của Chúng Ta cũng là bộ phim bách hợp hiếm hoi từng leo lên vị trí top 1 tại Việt Nam. Phim có sự góp mặt của cặp sao nữ nổi tiếng Lingling Sirilak Kwong và Orm Kornnaphat, được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách Jai Son Rak rất nổi tiếng tại Thái Lan. Hiện sau khi tập 1 lên sóng, phim nhận về rất nhiều phản hồi tích cực tại cả quê nhà Thái Lan lẫn nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.



Phim xoay quanh Fahlama (do Lingling đóng) là người phụ nữ thành đạt nhưng chịu nhiều tổn thương, luôn cố gắng che giấu sự yếu đuối của mình. Fahlama từng bị người mình yêu - Earn (do Orm đóng) bỏ rơi khi đang đi du học, khoảnh khắc đau lòng đó khiến cô không thể nào quên. Cả hai chia cách một thời gian dài, nhưng sau đó, định mệnh sắp đặt cho hai người gặp lại tại quê nhà. Earn trở lại với tư cách là đại diện tại bệnh viện mà Fahlama làm việc, một lần nữa phải chạm mặt khiến tình cảm của họ được hâm nóng.

Sau tập 1, khán giả dành vô số lời khen cho cặp chính Lingling và Orm. Không chỉ vô cùng xinh đẹp, họ còn như nhân vật từ trong truyện bước ra, được đánh giá cao bởi độ đồng bộ tuyệt đối với nguyên tác. Đặc biệt, dù là phim bách hợp đầu tiên của đài CH3 nhưng nhà đài lại cho thấy độ táo bạo của mình khi để cặp chính đóng cảnh nóng ngay tập mở màn. Những người hâm mộ của cặp đôi Lingling - Orm không khỏi phấn khích khi được thấy phân cảnh ngọt ngào của hai diễn viên.

Cặp đôi như xé truyện bước ra

Những cảnh thân mật của cặp chính khiến khán giả thích thú

Được biết, ngoài việc sở hữu cốt truyện xuất sắc do được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách, Bí Mật Của Chúng Ta còn được cầm trịch bởi đạo diễn Nay Saratswadee Wongsomphet, người từng thành công với bộ phim bách hợp quốc dân xứ Thái - Yes or No. Ngoài ra đây cũng là người đứng sau thành công của Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh 2 - tác phẩm được cho là niềm tự hào của đài CH3. Với những yếu tố này, dễ hiểu khi Bí Mật Của Chúng Ta lại được chú ý ngay từ khi mới ra mắt tập đầu tiên.

