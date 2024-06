Phương Hằng là một trong số những nữ diễn viên phụ xuất hiện trong bộ phim 7 Năm Chưa Cưới Sẽ Chia Tay của Thúy Ngân. Đây không phải lần đầu tiên Phương Hằng đóng chung với Thúy Ngân. Trước đó hai người từng hợp tác khá nhiều lần và thành công nhất phải kể đến lần đóng chị em trong Gạo Nếp Gạo Tẻ. Trong 7 Năm Chưa Cưới Sẽ Chia Tay, nhân vật của Phương Hằng mới xuất hiện, cô vào vai Mỹ Kiều, bạn tù chung phòng với Thiên Ân (Thúy Ngân). Kiều là đàn em của chị đại trong tù, hội này chuyên bắt nạt nữ chính. Được biết sau khi ra tù, Mỹ Kiều và Thiên Ân sẽ vẫn có mối liên quan đến nhau.



Phương Hằng và dàn cast 7 Năm Chưa Cưới Sẽ Chia Tay ở hậu trường phim

Dù nhân vật Mỹ Kiều mới xuất hiện trong một vài phân cảnh nhưng đây lại là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Lý do là bởi diện mạo hack tuổi quá đỉnh của nữ diễn viên sinh năm 1989. Nếu so sánh với hình ảnh thời đóng bộ phim Thụy Khúc năm 2010 thì hiện tại, có thể thấy Phương Hằng không già đi là bao. Thực tế là cô đã thay đổi khá nhiều về diện mạo, có lẽ là do giảm cân thành công nhưng về mặt tuổi tác thì Phương Hằng trông chẳng khác gì thời mới vào nghề.

Phương Hằng không hề già đi sau 14 năm

Phương Hằng vào nghề từ năm 2009 với một vai phụ ở bộ phim nổi đình đám Thứ Ba Học Trò. Chỉ sau đó 1 năm, cô đã có vai chính đầu tay ở bộ phim Thụy Khúc. Có thể thấy ngoại hình không phải thế mạnh lớn nhất của Phương Hằng thế nhưng cô vẫn trở thành cái tên đắt show bởi diễn xuất ấn tượng, tiến bộ rõ nét qua từng tác phẩm. Sau Thụy Khúc, đều đặn mỗi năm Phương Hằng đều đóng 2 - 3 phim, dù đa phần đều là những vai phụ, thứ chính nhưng cô vẫn thành công ghi dấu ấn trên màn ảnh.

Gạo Nếp Gạo Tẻ là bộ phim nổi bật nhất trong sự nghiệp của Phương Hằng. Trong phim, cô vào vai Ngọc Minh - con gái thứ 3 trong gia đình có 4 chị em. Minh hiền lành, đáng yêu lại có học thức hơn các chị nhưng vẫn là mối lo của mẹ khi cô độc thân và không có công việc ổn định. Chuyện tình với chàng thiếu gia cũng trải qua rất nhiều sóng gió khi Minh bị bố mẹ cô cấm cản việc yêu đương.

Hình ảnh ở phim Gạo Nếp Gạo Tẻ

Nguồn ảnh: Facebook nhân vật

https://kenh14.vn/my-nhan-viet-hack-tuoi-qua-dinh-sau-14-nam-u40-van-tre-nhu-thoi-moi-vao-nghe-20240629105532929.chn