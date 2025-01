Thời điểm hiện tại, màn ảnh nhỏ Hoa ngữ đang có một bộ phim cực đáng xem là Ngũ phúc lâm môn. Dù mới ra mắt, thế nhưng tác phẩm này đã nhận về không ít phản hồi tích cực. Có điều gì thú vị về bộ phim này và vì sao nó đáng để thưởng thức trong dịp Tết Nguyên đán 2025, hãy cùng tìm hiểu.

Câu chuyện thú vị về 6 "con hổ cái" nhà họ Lệ

Nội dung phim "Ngũ phúc lâm môn" xoay quanh gia đình nhà họ Lệ. Lệ phu nhân không may góa chồng, con trai cũng mất sớm, một mình bà phải chịu đủ mọi khó khăn để nuôi dạy 5 cô con gái khôn lớn nên người.

"Ngũ phúc lâm môn" là một bộ phim đáng xem vào dịp Tết Nguyên đán 2025.

Vì trong nhà chỉ toàn nữ nhi, thế nên Lệ phu nhân bị họ hàng chèn ép, chiếm đoạt gia sản, phải bán đất gom tiền, chuyển từ Lạc Dương tới Biện Kinh mưu sinh. Trải qua hoàn cảnh sống khó khăn như vậy, thế nên Lệ phu nhân cùng 5 cô con gái đều là những người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, dám vùng dậy chống trả những bất công. Nhưng cũng chính vì thế, họ bị bêu rếu bằng biệt danh 6 "con hổ cái" nhà họ Lệ, khiến các bà mai hết sức e dè.

Đón xem "Ngũ phúc lâm môn", khán giả sẽ theo chân gia đình họ Lệ để xem 5 nàng tiểu thư xinh như hoa như ngọc sẽ có câu chuyện tình yêu ra sao và làm thế nào để cả nhà họ có thể trụ vững tại đất Biện Kinh. Các cặp đôi sẽ trải qua đủ mọi hỉ nộ ái ố, khó khăn sóng gió để có được hai chữ chân tình.

Số lượng nhân vật đông đảo, câu chuyện của mỗi cặp đôi đều có sức hấp dẫn riêng

Cặp đôi Lệ Thọ Hoa (Lưu Tá Ninh) và Đỗ Ngưỡng Hi (Trần Hạc Nhất).

"Ngũ phúc lâm môn" có dàn nhân vật chính đông đảo, được xây dựng với những tính cách rất khác nhau và câu chuyện của từng người đều có sức hấp dẫn riêng. Đại nương Lệ Thọ Hoa (Lưu Tá Ninh) là cô gái trưởng thành, bề ngoài dịu dàng nhưng nội tâm mạnh mẽ. Sau một cuộc hôn nhân do mẹ sắp đặt, Lệ Thọ Hoa nên duyên với Đỗ Ngưỡng Hi (Trần Hạc Nhất).

Lệ Phúc Huệ (Ngô Tuyên Nghi) và Phạm Lương Hán (Hoành Thánh Trì).

Nhị nương Lệ Phúc Huệ (Ngô Tuyên Nghi) cưới cậu ấm của gia đình giàu có họ Phạm là Phạm Lương Hán (Hoàng Thánh Trì). Ban đầu, cuộc sống hôn nhân giữa hai người rất hòa hợp. Tuy nhiên sau thời gian tương kính như tân, tính cách ham ăn chơi lười làm việc của Phạm Lương Hán khiến Lệ Phúc Huệ không chịu nổi.

Lệ Phúc Huệ nhiều lần ra tay dạy dỗ, khiến Phạm Lương Hán sợ vợ hơn sợ hổ. Từ ngoài nhìn vào, có lẽ ai cũng sẽ thương thay cho Phạm Lương Hán. Thế nhưng sau này khi nhìn lại, Phạm Lương Hán mới nhận ra trên đời này không có cô gái nào yêu anh nhiều như Lệ Phúc Huệ.

Lệ Khang Ninh (Lư Dục Hiểu) và Sài An (Vương Tinh Việt).

Tam nương Lệ Khang Ninh (Lư Dục Hiểu) là cô gái thông minh tinh quái, tính cách cao ngạo và có phần bốc đồng. Cô nên duyên với Sài An (Vương Tinh Việt), vị công tử tuổi trẻ tài cao của nhà họ Sài, gia tộc giàu có bậc nhất kinh đô.

Sài An lắm mưu nhiều kế, lão luyện trên thương trường. Thế nhưng đồng thời, chàng cũng là người quân tử có tấm lòng rộng lượng. Sài An nhiều lần làm Lệ Khang Ninh tức giận, là gã oan gia trong mắt cô. Thế nhưng rồi, oan gia lại hóa thành thông gia.

Lệ Hảo Đức (Kha Dĩnh) và Thẩm Huệ Chiếu (Lương Vĩnh Kỳ).

Tứ nương Lệ Hảo Đức (Kha Dĩnh) là cô gái thông minh, dịu dàng và chân thành trong tình yêu. Lệ Hảo Đức thành thân với Thẩm Huệ Chiếu (Lương Vĩnh Kỳ), nhưng ban đầu phải chịu sự lạnh nhạt của phu quân. Tuy nhiên theo thời gian, tình yêu của Lệ Hảo Đức giống như ánh nắng ấm áp xua tan đi sự lãnh lẽo trong tim Thẩm Huệ Chiếu.

Lệ Nhạc Thiện (Hoàng Dương Điền Điềm) và Dương Tiện (Đổng Tư Thành).

Ngũ nương Lệ Nhạc Thiện (Hoàng Dương Điền Điềm) là cô gái nhỏ nóng tính, gặp chuyện là muốn đánh người. Thế nhưng, số phận lại để cô gặp được Dương Tiện (Đổng Tư Thành), chàng trai xuất thân trong gia tộc làm quan hiển hách nhưng lại là một kẻ được chiều quá sinh hư.

Trong dàn cast của "Ngũ phúc lâm môn", ngoại trừ Vương Tinh Việt và Lư Dục Hiểu là hai ngôi sao đang lên của màn ảnh Hoa ngữ, Ngô Tuyên Nghi tương đối có thâm niên trong làng giải trí, những cái tên còn lại không quá nổi bật. Dù thế sau những tập đầu tiên, họ đều thể hiện diễn xuất tròn vai, chưa có cảnh nào quá xuất sắc nhưng đủ để giữ chân người xem.

Trong số các gương mặt đã xuất hiện, Sài An của Vương Tinh Việt có lẽ là cái tên để lại nhiều ấn tượng nhất. Anh không chỉ khiến khán giả "xỉu up xỉu down" vì nhan sắc trời sinh để đóng cổ trang, mà còn thể hiện khí chất lão luyện và sự cơ trí của nhân vật. Thế nhưng bên cạnh dáng vẻ trưởng thành, Vương Tinh Việt cũng khiến khán giả bật cười với những tình huống Sài An bị người thương "bắt nạt", ấm ức vì chịu oan mà không tài nào giải thích nổi.

Một cái tên khác cũng rất đáng chú ý là Ngô Tuyên Nghi. Hồi năm ngoái, nữ diễn viên sinh năm 1995 nhận không ít bình luận tiêu cực về diễn xuất ở "Lang quân không như ý" đóng cùng Trần Triết Viễn. Dẫu vậy với vai Lệ Phúc Huệ, Ngô Tuyên Nghi đã cho thấy sự tiến bộ đáng kể về diễn xuất. Cô không còn bị nói diễn đơ, ở những phân cảnh nhân vật có cảm xúc mạnh cũng không bị quá lố.

Diễn xuất của Ngô Tuyên Nghi ở "Ngũ phúc lâm môn" rất ổn (vietsub: Ngũ Phúc Lâm Môn《五福临门》1st Vietnam Fanpage)

Phim gia đình hợp xem dịp Tết Nguyên đán 2025

Với các khán giả thích xem phim Trung Quốc, "Ngũ phúc lâm môn" chắc chắn là một sự lựa chọn hoàn hảo cho dịp Tết Nguyên đán 2025. Tác phẩm này có sự kết hợp hài hòa giữa tình cảm gia đình, tình yêu và tình bạn. Các tình tiết trong phim không nặng nề mà dễ hiểu, dễ xem và giàu tính giải trí.

Tạo hình và bối cảnh là một điểm cộng lớn của Ngũ phúc lâm môn khi cho thấy sự chỉn chu, tỉ mỉ và có đầu tư. Trang phục, phụ kiện mà ekip sản xuất chuẩn bị cho các diễn viên đa dạng, đẹp mắt. Âm nhạc trong phim cũng rất hay. Tất cả những điều này khiến khán giả cảm giác như thể bản thân đang có một chuyến du hành thời gian về thời Tống, tận mắt chứng kiến câu chuyện của nhà họ Lệ.

Bộ phim Ngũ phúc lâm môn hiện đang chiếu trên nền tảng Mango TV và Netflix.