Cái khó của Táo Quân 2025

Táo Quân hay Gặp nhau cuối năm được Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam bắt đầu sản xuất và phát sóng từ năm 2003, với tư cách là tập đặc biệt của Gặp nhau cuối tuần. Đến năm 2007, chương trình vẫn tiếp tục sản xuất sau khi Gặp nhau cuối tuần đã kết thúc. Tới hiện tại, Táo Quân đã có hơn 20 năm gắn bó với khán giả, gần như trở thành một thông lệ không thể thiếu với một bộ phận khán giả khá lớn vào những cuối năm Âm lịch. Thế nhưng, suốt nhiều năm qua, Táo Quân chưa một năm nào có thể tránh khỏi những tranh cãi. Đổi mới format, bổ sung những nhân tố mới, sự thiếu vắng bất đắc dĩ của những gương mặt thân quen hay những mảng miếng hài đôi khi còn khó hiểu,... Dường như Táo Quân lên sóng vào đêm giao thừa là thông lệ và tranh cãi cũng bất đắc dĩ trở thành thông lệ.

Năm nay, một năm nữa Táo Quân sẽ được trình làng và rõ ràng thương hiệu này đang bị đẩy vào thế khó khi dù chưa chiếu thì đã có khá nhiều vấn đề nổi cộm khiến khán giả lo sợ cho tương lai của Táo Quân nói chung và Táo Quân 2025 nói riêng.

Những nhân tố mới xuất hiện: Điều dù không muốn nhưng bắt buộc phải xảy ra

Năm 2022, chương trình Táo Quân vắng bóng NSND Công Lý vì lý do sức khỏe. Kéo theo đó, bạn diễn ăn ý của anh là NSND Xuân Bắc cũng không tham gia nên hai gương mặt trẻ là Đỗ Duy Nam và Trung Ruồi thay thế, xuất hiện giữa dàn cast gạo cội để đóng Bắc Đẩu, Nam Tào. Cũng từ đây, số phận của Táo Quân luôn là một câu hỏi lớn với khán giả. “Chương trình còn duy trì được bao lâu?”, “Dàn cast gạo cội sẽ trụ vững thêm được bao nhiêu năm nữa?”, “Những gương mặt mới liệu có truyền tải được tinh thần Táo Quân đến với khán giả?”,... - Quá nhiều câu hỏi mà người xem chỉ có thể hồi hộp chờ tới khi chương trình lên sóng vào đêm giao thừa thì mới được giải đáp.

Trung Ruồi - Duy Nam

Năm nay, sau buổi ghi hình trực tiếp, những hình ảnh từ Táo Quân 2025 cũng được tiết lộ kèm theo sự xuất hiện của hàng loạt các nhân tố mới. Bên cạnh Duy Nam - Trung Ruồi thì khán giả còn được thấy những cái tên như NSƯT Thái Sơn, Thanh Hương, Anh Đức, Duy Hưng, Anh Thơ, Mạnh Dũng, NSƯT Tiến Minh, Thái Dương,... Những cái tên này đa phần đều đã từng một vài lần xuất hiện tại buổi chầu cuối năm nhưng chủ yếu là với vai phụ lên hình vài phút, đóng vai người dân hoặc cấp dưới của các Táo. Lần này vai trò của họ có vẻ lớn hơn hẳn, tạo hình thậm chí còn giống như các Táo lên chầu.

Việc từng bước bổ sung các nhân sự mới, thậm chí là đổi mới hoàn toàn dàn diễn viên là điều không thể tránh khỏi nếu Táo Quân còn muốn duy trì khi mà các nghệ sĩ gạo cội như Chí Trung, Tự Long, Vân Dung, Quang Thắng, Quốc Khánh đều đã có tuổi và có những công việc, lịch trình cá nhân riêng. Thế nhưng khán giả hoàn toàn không muốn điều này xảy ra khi mà những gương mặt này đã trở thành một phần thương hiệu của Táo. Thực tế, tìm được người thay thế đủ duyên dáng, thông minh và hài hước có lẽ không phải là điều quá khó, bằng chứng là Duy Nam - Trung Ruồi tuy không xuất sắc như hai đàn anh nhưng vẫn thể hiện tròn trịa vai trò của mình. Thế nhưng hơn 20 năm đã tạo thành một thói quen khó bỏ, một màu sắc mà để thay thế được triệt để là điều vô cùng khó. Chưa kể những nhân tố mới năm nay dù là các diễn viên nổi tiếng nhưng không phải dân chuyên trong lĩnh vực hài kịch sân khấu. Thanh Hương, Duy Hưng và NS Thái Sơn đều từng có những vai diễn tấu hài trên phim ảnh nhưng để có thể gây cười ở sân khấu cuối năm hay không lại là một câu hỏi bỏ ngỏ mà khán giả đang rất mong chờ đáp án. Tiêu biểu như Thanh Hương, năm ngoái cô đã từng một lần xuất hiện ở Táo Quân. Dù là diễn viên chuyên nghiệp, được bao người tung hô nhưng trên sân khấu của các Táo, cô lại bị chê là thoại vô cảm, hát khá ngang, hoàn toàn không gây cười được cho người xem. Việc đưa quá nhiều gương mặt mới vào chương trình năm nay khiến nhiều khán giả lo ngại cho tương lai của chương trình. Mảng miếng hài có đủ không, cân bằng được với yếu tố xã hội không và cảm giác quen thuộc liệu có bị đột ngột thay đổi?

Năm nay có nhiều gương mặt mới lên chầu

Nỗ lực đổi mới format nhưng quá khó

Không muốn thay đổi dàn cast nhưng khán giả lại hi vọng ở Táo Quân sự thay đổi về format, để câu chuyện không chỉ dừng lại ở buổi chầu cuối năm, báo cáo và tổng kết. Hai năm gần đây, lắng nghe khán giả, ekip chương trình đã nỗ lực để thay đổi. Năm ngoái, thay vì chỉ dừng lại ở báo cáo trên thiên đình thì thậm chí Ngọc Hoàng còn xuống hạ giới vi hành, đến những tòa chung cư mini chứng kiến hoàn cảnh sống thiếu an toàn của người dân. Nỗ lực đổi mới là vậy nhưng Táo Quân 2024 lại bị đánh giá là hời hợt và rời rạc. Khán giả nhận xét, thiếu vắng buổi chầu, Táo Quân không còn cảm giác thân thuộc như xưa, nhất là khi người xem không còn được thấy những màn đốp chát giữa các Táo và bộ đôi Nam Tào - Bắc Đẩu. Điểm sáng và hot nhất của cả chương trình năm ngoái có lẽ chỉ dừng lại ở một nhân vật phụ có tính cách khá giống cô Đẩu - một người dân do diễn viên trẻ Tuấn Mõ đảm nhận.

Tuấn Mõ gây ấn tượng ở Táo Quân năm ngoái

Quay lùi lại về năm 2020, chương trình Táo Quân truyền thống thậm chí còn bị thay thế bởi một vở ca múa nhạc kịch sân khấu, đưa khán giả tới bối cảnh làng Vũ Đại thời hội nhập, người dân nỗ lực để thoát nghèo. Vẫn là những gương mặt cũ nhưng ekip đã rất nỗ lực để đem tới một format mới, kết hợp sân khấu và ca hát, múa dân gian. Thời điểm này, khán giả tưởng chừng Táo Quân đã hoàn toàn kết thúc nhưng dường nhưng những phản ứng gay gắt từ khán giả tới format mới đã khiến ekip “quay xe”, tiếp tục truyền thống cũ ở những năm sau đó.

Rõ ràng, ekip Táo Quân vẫn luôn nỗ lực để thay đổi format nhưng để tìm được điều mà khán giả thực sự thích là điều quá khó khi chín người mười ý và lượng khán giả của Táo Quân thì quá đông. Năm nay, lại là một lần nữa Táo Quân sẽ thay đổi format. Không chỉ là buổi báo cáo, tổng kết đơn thuần là sự xuất hiện của các gương mặt mới kèm theo một cuộc thi để tìm ra thế hệ tiếp theo cho Thiên Đình. Theo thông tin từ ekip từ các Táo cũ năm nay sẽ đối diện với chính sách tinh giản biên chế, dự đoán sẽ có những cuộc sáp nhập, xóa tên thế hệ cũ. Đơn cử như việc Bắc Đẩu và Nam Tào sẽ gộp lại làm 1, vai diễn hai-trong-một sẽ do một mình Đỗ Duy Nam đảm nhận.

Hiện người xem đang rất lo ngại về format năm nay của Táo Quân. Tuy dàn diễn viên chính vẫn là những gương mặt gạo cội nhưng sự đổi mới này phải chăng là báo hiệu cho một màn “thay máu” triệt để? Dĩ nhiên “thay máu” hay không thì là việc của năm sau, chí ít là năm nay vẫn là những gương mặt quen thuộc. Vấn đề gây lấn cấn là liệu một cách kể mới, một công thức mới có làm hài lòng được tệp khán giả cũ - những người chưa bao giờ thực sự hài lòng về những đổi mới của Táo Quân.

Dễ nhận thấy, Táo Quân năm nay đang rất nỗ lực đổi mới trên nền tảng cũ thay vì đổi mới “quá đà” như một vài trường hợp kể trên. Đổi mới được Táo Quân vẫn là một bài toán khó. Những nỗ lực thêm thắt, tìm ra điểm nhấn khác lạ cho kịch bản đôi khi lại phản tác dụng. Có khán giả thích xem Táo Quân như cũ với những màn báo cáo đầy tính trào phúng nhưng cũng có những người mong chờ sự đổi mới hoàn toàn. Chẳng ai sai khi chia sẻ mong cầu của mình và như thông lệ, Táo Quân năm nay vẫn bị đẩy vào thế bí. Cái khó nhất đặt ra vẫn là câu chuyện dung hòa giữa mới và cũ để vừa giữ được tiếng cười châm biếm lại vừa có được sự mới mẻ, hấp dẫn.

Nguồn ảnh: VTV