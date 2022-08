Phim "Pinocchio" của Tom Hanks bị khán giả giơ biển "CHÊ" vì chẳng có gì mới mẻ

Nếu ở đoạn teaser ra mắt vào tháng 5, cậu bé người gỗ chỉ xuất hiện chóng vánh và vẫn còn là một con rối vô tri vô giác thì đoạn trailer mới này đã khắc họa một Pinocchio dạt dào sức sống sau khi được Cô tiên Xanh (Cynthia Erivo đóng) hóa phép. Cậu có thể cất tiếng nói, vui đùa cùng cha Geppetto (Tom Hanks đóng), đến trường học, tham gia vào những chuyến phiêu lưu và thậm chí vướng vào nhiều rắc rối.

trailer Trailer của Pinocchio do Disney sản xuất

Trailer mới cho thấy không chỉ hình tượng cậu bé người gỗ mà ngay cả các nhân vật quen thuộc khác như chú dế Jimini (Joseph Gordon-Levitt lồng tiếng), gã cáo John Thật Thà (Keeghan-Michal Key lồng tiếng)... cũng được xây dựng khá sát với nguyên tác năm 1940. Không sử dụng diễn viên để đóng vai Pinocchio sau khi được hóa phép, Disney lựa chọn phương án phục dựng lại nhân vật hoạt hình 2D bằng công nghệ CGI. Và cũng vì thế, tạo hình Pinocchio đã vấp phải nhiều phản ứng trái chiều của người hâm mộ. Nhiều người tỏ thái độ thất vọng vì hình ảnh và cốt truyện thiếu tính đột phá.

Trailer của Pinocchio mới so với trailer nguyên tác hoạt hình

Trong khi đó, một bộ phận khác lại ủng hộ sự tôn trọng nguyên tác và thể hiện lòng mong chờ đối với bộ phim. Như vậy, từ những gì trailer tiết lộ, tinh thần của bản người đóng lần này sẽ mang màu sắc tươi sáng, đậm chất phiêu lưu và cổ tích như bản hoạt hình gốc.

Poster của Pinocchio cho thấy bộ phim gần như là sự mô phỏng lại bản hoạt hình gốc

Ngoài Pinocchio của Disney, trong năm 2022 này, Netflix cũng làm lại một phiên bản khác của câu chuyện nổi tiếng và thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả với chất dị biệt không thể nhầm lẫn. Đây là phiên bản do đạo diễn Guillermo del Toro chỉ đạo, người đã làm nên thành công của The Shape of Water. Với nhiều thay đổi trong cốt truyện, Pinocchio của Guillermo del Toro mang đến một hình tượng vô cùng độc lạ, ma mị và theo hơi hướng đen tối.

Trailer Pinocchio của đạo diễn Guillermo del Toro mang đến trải nghiệm khác hẳn so với nguyên tác.

Sự đối lập trong phong cách giữa hai phiên bản Pinocchio sắp sửa ra mắt của Disney và Netflix cũng tạo nên niềm thích thú lớn cho các "mọt phim". Nhưng cũng vì thế, cả hai đều không thể tránh khỏi việc bị đem lên bàn cân so sánh và tạo nên nhiều cuộc tranh luận kịch liệt trong cộng đồng khán giả.

Câu chuyện và hình ảnh đặc biệt của "Pinocchio" phiên bản Netflix cũng được mong chờ không kém

Pinocchio của Disney sẽ công chiếu vào ngày 8/9 trên Disney+. Bản do đạo diễn Guillermo del Toro chỉ đạo sẽ ra mắt vào tháng 12 trên nền tảng Netflix.

Ảnh: Disney+, Netflix