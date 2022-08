Phim của Jisoo (BLACKPINK) là bộ phim Hàn Quốc được nhắc tới nhiều nhất trong năm 2022

Theo Allkpop, số lượng tin được nhắc tới trên Twitter dành cho các nghệ sĩ và sự kiện liên quan tới Hàn Quốc đã tăng đáng kể, lên đến 546% trong 10 năm qua. Sự ảnh hưởng của người hâm mộ K-Pop được coi là đã dẫn tới sự toàn cầu hóa nội dung của Hàn Quốc bằng cách mở rộng sang nhiều lĩnh vực như điện ảnh, truyền hình và webtoon. Đáng chú ý, Jisoo - thành viên nhóm nhạc BLACKPINK - được coi là ví dụ cụ thể nhất về sự gia tăng số lượng tweet về phim truyền hình trong năm nay sau khi cô tham gia phim ăn khách Snowdrop.

Cụ thể, Snowdrop đã trở thành bộ phim truyền hình Hàn Quốc được khán giả nhắc tới nhiều nhất trên twitter trong năm 2022. Một trong những những nguyên nhân dẫn tới điều này là do chị cả của BLACKPINK lần đầu thử sức với điện ảnh. Ngoài ra, sau khi bộ phim phát sóng, dù còn nhiều ý kiến trái chiều nhưng diễn xuất của Jisoo vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi. Snowdrop hoàn toàn có thể mở ra một sự nghiệp điện ảnh sắp tới dành cho Jisoo.

(Ảnh: JTBC)

Đặc biệt, Snowdrop đã vượt qua cả những bộ phim truyền hình Hàn Quốc đình đám như Twenty-Five, TwentyOne, Business Proposal, All of us are dead... để đứng đầu trên mạng xã hội.

Ngoài Jisoo, một thành viên khác của BLACKPINK là Jennie cũng đang thử sức ở mảng điện ảnh. Tuy nhiên, nếu như Jisoo tham gia phim truyền hình Hàn Quốc thì Jennie đã trở thành thần tượng châu Á đầu tiên ra mắt trong một bộ phim Hollywood. Điều này cho thấy rằng từng chút một, những tài năng diễn xuất tuyệt vời của xứ sở kimchi sẽ có thể xuất hiện và được chú ý nhiều hơn nữa ở thị trường quốc tế.