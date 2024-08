Serendipity’s Embrace (Định Mệnh Của Chúng Ta) hiện đang là bộ phim lãng mạn gây sốt tại nhiều nước trên thế giới mà đặc biệt là Việt Nam. Nhưng ở quê nhà Hàn Quốc, bộ phim ghi nhận rating chỉ quanh quẩn 2% - 3%, một con số khá thấp so với hiệu ứng truyền thông và sự yêu mến của khán giả.

Serendipity's Embrace xoay quanh câu chuyện tình của cặp đôi Kang Hu Yeong (Chae Jong Hyeop) và Lee Hong Ju (Kim So Hyun). Hong Ju là mối tình đầu của Hu Yeong thuở còn đi học nhưng anh chàng chưa một lần ngỏ lời. Sau 10 năm xa cách và trưởng thành, cả 2 vô tình gặp lại, Hu Yeong chưa từng quên Hong Ju nhưng cô nàng khó mở lòng bởi những tổn thương tình cảm trong quá khứ.

Có thể nói, kịch bản bộ phim không quá mới, màn ảnh Hàn trước giờ đã có nhiều bộ phim dùng kịch bản này. Điểm lôi cuốn của Serendipity's Embrace đó là màn kết hợp như được "định sẵn" của Chae Jong Hyeop và Kim So Hyun đã tạo nên những thước phim ngọt ngào mà cực dễ chịu. Đại đa số người xem dành lời khen hết mình cho sự đẹp đôi và tương tác tự nhiên của 2 diễn viên.

Chae Jong Hyeop và Kim So Hyun đẹp đôi đến bất ngờ

Tuy nhiên, dù đã đi được 3/4 chặng đường phát sóng, Serendipity's Embrace vẫn không ghi nhận sự đột phá về tỷ suất người xem. Bộ phim bắt đầu với mức rating toàn quốc là 3,8%, và giảm dần cho đến tập mới nhất là 2,9%.

Theo ghi nhận tại trang MyDramaList, nguyên nhân dẫn đến việc tỷ suất người xem tại Hàn Quốc thấp là do cốt truyện của Serendipity's Embrace không đủ mới và cuốn hút. Cùng thời điểm phát sóng, đã có nhiều phim với kịch bản độc đáo hơn như Miss Night And Day, Good Partner đều cho thấy mức rating đạt 2 con số.

Một số khác lại cho rằng họ đã quá chán khi thấy Kim So Hyun đóng 10 phim như 1, các nhân vật do cô thủ vai không có quá nhiều sự khác biệt so với trước đây. Kim So Hyun xuất phát là một diễn viên nhí, có thừa tài năng và độ nổi tiếng để lựa chọn một kịch bản xuất sắc hơn nhưng lại thiếu một bộ phim giúp tên tuổi bứt phá. Phải chăng, cô đang quá an toàn với hình tượng là một cô gái thanh xuân, ngọt ngào?

Tạo hình của Kim So Hyun trong Serendipity’s Embrace trông rất quen



Hoá ra nhìn na ná nhân vật Mok Sol Hee trong My Lovely Liar

Bình luận của khán giả tại MyDramaList: - Tại sao cốt truyện lại làm tôi thất vọng thế này. - Kim So Hyun là một diễn viên nhí xuất sắc. Nhưng những bộ phim gần đây của cô ấy không cho thấy được tài năng như vậy, và có vẻ như cô ấy không tiến bộ theo thời gian. Diễn xuất rất nhạt nhẽo và cô ấy làm những biểu cảm kỳ lạ bằng mắt. - Tôi thực sự thích vài tập đầu và khó có thể chờ đợi 2 tập tiếp theo mỗi tuần nhưng vì một lý do nào đó, tôi bắt đầu mất hứng thú - mọi thứ có vẻ chậm chạp và không ổn. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy thế này. Tôi biết chỉ còn 2 tập nữa là kết thúc nên hy vọng nó sẽ phục hồi đối với tôi. - Bộ phim khá bình thường, không có gì quá đặc biệt - Tại sao Kim So Hyun luôn nhận được những kịch bản tệ hại hoặc tầm thường, mặc dù cô ấy có kỹ năng diễn xuất khá tốt và rất được yêu thích? - Có lẽ là một bộ phim hay cho những người mới xem nhưng xin lỗi vì nó hơi chán và khô khan với tôi. Tôi thậm chí không thể tiếp tục xem sau 1 tập vì có gì đó không ổn (tôi hy vọng tôi không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy) - Còn một điều khó chịu nữa là tôi thấy trang phục, kiểu tóc, vai diễn giống trong My Lovely Liar.

Nhìn chung Serendipity's Embrace đã làm tốt vai trò là một bộ phim lãng mạn và đem đến những khoảng thời gian thư giãn cho người xem. Với những khán giả khó tính có lẽ sẽ đòi hỏi ở bộ phim những yêu cầu cao hơn. Nhưng dù gì, bộ phim cũng có nhiều nét cuốn hút riêng để giúp khán giả có thể thoải mái tận hưởng.

Đón xem chặng đường cuối cùng của bộ phim Serendipity's Embrace vào thứ 2 và thứ 3 trên tvN.