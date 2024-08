Đấu La Đại Lục là thương hiệu kiếm hiệp sở hữu lượng fan đông đảo tại Trung Quốc. Tác phẩm vốn là một tiểu thuyết do Đường Gia Tam Thiếu viết, bất ngờ viral trên mạng xã hội trong khoảng cuối thập niên 2000. Dự án sau đó được chuyển thể thành bản hoạt hình rất thành công. Bản phim truyền hình do Tiêu Chiến đóng chính ra mắt năm 2021 cũng thu về 5 tỷ lượt xem, thành tích khá tốt so với các tác phẩm khác trong năm.

Đấu La Đại Lục 2 của Châu Dực Nhiên và Trương Dư Hi thu hút 3 triệu khán giả đặt trước.

Mới đây, phần 2 của Đấu La Đại Lục đã đạt mốc 3 triệu khán giả đặt trước trên nền tảng Tencent. Đây là thách tích ấn tượng khi dự án trước đó bị khá nhiều người nghi ngờ vì quyết định thay gần hết dàn diễn viên cũ của đoàn phim. Cụ thể, hai vai chính Đường Tam và Tiểu Vũ sẽ lần lượt do Châu Dực Nhiên và Trương Dư Hi thể hiện, thay cho Tiêu Chiến và Ngô Tuyên Nghi. Đồng thời, các diễn viên đóng các vai như Đại Sư, Lan Đức, Đường Hạo, Bỉ Bỉ Đông, Đới Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh... cũng sẽ không góp mặt ở phần 2 này.

Theo truyền thông Trung Quốc, sức hút của Đấu La Đại Lục 2 đến từ độ nổi tiếng của nguyên tác và phiên bản hoạt hình. Đồng thời, nếu Tiêu Chiến là người gánh truyền thông của phần 1, nữ chính Trương Dư Hi được xem là con át chủ bài của đoàn phim để thu hút khán giả trong dự án mới này. Người đẹp được mệnh danh "búp bê màn ảnh" xứ Trung nhờ sở hữu vóc dáng chuẩn "mình hạc xương mai" với chiều cao 1m68, chỉ nặng 42kg.

Trương Dư Hi được khen đẹp như búp bê, visual chuẩn như bước ra từ nguyên tác.

Nhận vai chính trong Đấu La Đại Lục 2, Trương Dư Hi được khen giống nguyên tác hơn Ngô Tuyên Nghi. Trước đó, người đẹp cũng chứng minh được năng lực diễn xuất qua hàng loạt tác phẩm như My Little Princess (2016), Dear Prince (2017), Hải Đại Ngư (2020), Dữ Quân Ca (2021), Gió Nam Hiểu Lòng Tôi (2023).



Đấu La Đại Lục 2 cần nỗ lực để lấp đấy khoảng trống do Tiêu Chiến để lại.

Tuy nhiên, giới truyền thông vẫn dự đoán quyết định thay thế hoàn toàn dàn diễn viên của ekip Đấu La Đại Lục là tương đối mạo hiểm. Đặc biệt, nam chính Châu Dực Nhiên dù được đánh giá tiềm năng nhưng tên tuổi chưa thể so sánh với Tiêu Chiến. Đồng thời, bộ phim khó tránh khỏi việc bị so sánh với bản truyền hình rất thành công trước đó.