Theo Sohu, Châu Dã được mệnh danh là công chúa của công ty giải trí Hòa Tụng do Lý Băng Băng thành lập. Nữ diễn viên sinh năm 1998 được đánh giá là có ngoại hình nổi bật, tài nguyên phim ảnh không thiếu. Châu Dã từng nằm trong 4 cái tên được vinh danh "thịnh thế mỹ nhan" đều là những sao nữ có dự án nổi bật trong năm 2023 của Douban cùng Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi và Nghê Ni. Do đó, cô vốn được kỳ vọng sẽ nhanh chóng bật lên so với dàn đồng nghiệp cùng lứa. Thế nhưng, hiện trạng của Châu Dã lại rất đáng thất vọng.

Châu Dã là ngôi sao đang được Lý Băng Băng o bế

Trong năm 2023, Châu Dã có liên tiếp 7 dự án khác nhau lên sóng hoặc chiếu rạp, thế nhưng tất cả đều có thành tích bết bát không như kỳ vọng.

Trong mảng truyền hình, Châu Dã có phim Liên Đại Tây Nam Của Chúng Ta (tên khác Thanh Xuân Trong Khói Lửa Chiến Tranh) đóng cùng Vương Hạc Đệ. Phim lấy đề tài những thanh niên trẻ trong chiến tranh, nội dung được khán giả Trung Quốc ưa chuộng nhưng rating chiếu trên đài Giang Tô thấp. Châu Dã bị chê diễn xuất khó xem, những cảnh khóc gào miệng to nhưng không có cảm xúc, lại bị chê xấu.

Diễn xuất của Châu Dã khiến người xem sợ hãi. Vẻ ngoài xinh đẹp của cô cũng không còn

Nét diễn của Châu Dã quá khoa trương, biểu cảm lố.

Sau đó, cô còn có bộ phim cổ trang ngôn tình tiên hiệp Hộ Tâm đóng cùng Đinh Vũ Hề. Phim được quảng bá là dự án được đầu tư lớn, kinh phí sản xuất cao nhưng gây thất vọng vì lượt xem thấp.

Rất Nhớ Rất Nhớ Anh là phim hiện đại Châu Dã kết hợp với Đàn Kiện Thứ cũng không gây chú ý. Tác phẩm còn lại Đừng Rung Động Vì Tôi người đẹp đóng cặp với Lâm Nhất chiếu không ai quan tâm. Chỉ có phim cổ trang Vi Hữu Ám Hương Lai có chút sức nóng khi phát sóng nhưng chẳng đáng kể và không thể thay đổi được địa vị hay tình trạng phim bết bát của Châu Dã.

Điểm yếu trong diễn xuất của Châu Dã là không biết kiểm soát biểu cảm. Cô thường dùng lực quá nhiều khi thể hiện cảm xúc của nhân vật

Mảng điện ảnh của nữ diễn viên cũng tệ không kém. Phim Tam Quý Tình Sử chỉ thu về 26 triệu NDT (91 tỷ đồng), con số cực khiêm tốn và chắc chắn sẽ lỗ với dự án điện ảnh. Phim bom tấn Được Ăn Cả Ngã Về Không thu về 3,8 tỷ NDT, là hắc mã được khen ngợi của năm 2023, thế nhưng Châu Dã đóng vai bạn gái nam chính lại chẳng nhận được một lời khen nào do diễn xuất quá chán.

Theo Sohu, vấn đề của Châu Dã là khả năng thể hiện cảm xúc còn hạn chế. Nếu cô không biểu lộ nhiều thì khuôn mặt mang trạng thái quá lạnh lùng, nếu cảm xúc của cô lên cao thì các bộ phận trên gương mặt không thể kiểm soát (bị đánh giá là "ngũ quan bay tán loạn"). Do đó, các vai diễn của Châu Dã thường nhạt vô vị, không thu hút người xem.

Châu Dã đang được Lý Băng Băng tích cực lăng xê, nhận dự án mỏi tay nhưng cô chỉ phù hợp với các hoạt động quảng cáo, chụp ảnh tạp chí. Diễn xuất của nữ diễn viên vẫn còn kém.

Châu Dã bị đánh giá là có khuôn mặt lạnh lùng khó ở

Netizen chán diễn xuất của Châu Dã trên màn ảnh: - Tác phẩm diễn đạt nhất của Châu Dã là bộ phim đóng với Lục Công chúa CCTV6 - Châu Dã diễn cảm xúc bằng mắt yếu, nhìn mặt cứ bị lạnh tanh. - Nếu Châu Dã khóc và cười quá mức thì lại thành ngũ quan tán loạn. - Trong Vi Hữu Ám Hương Lai diễn cùng Vương Tinh Việt, các đường nét trên gương mặt của Châu Dã cứ tán loạn lên, mặt cô đóng kỳ lắm. Cô ấy đóng phim hiện đại hợp hơn nhiều. - Châu Dã có một khuyết điểm rất lớn khi diễn xuất cách nhả thoại kém duyên, khiến tôi chỉ tập trung vào miệng của cô ấy thôi, nhưng miệng lại không được tự nhiên. Mặc dù ngoại hình của Châu Dã xinh, dễ thương nhưng tôi lại thấy cô ấy không hợp với mấy vai nhí nhảnh lắm. - Châu Dã ở ngoài thì đẹp nhưng lên phim không hiểu sao nhìn nhạt quá trời. - Hai bộ hiện đại và bộ điện ảnh mới đây nhất của Châu Dã nội dung nhạt ơi là nhạt, có nhan sắc nhưng mức độ nổi tiếng kém hơn mấy cô tiểu hoa khác nhiều. - Nhìn Châu Dã bị cấn cấn khuôn miệng, cảm giác như hơi hô. Mà mấy cô diễn viên bây giờ hay làm răng sứ trắng lóa, nên cảm giác miệng cứ thiếu tự nhiên, không có duyên. - Châu Dã tôi chỉ ưng sắc vóc khi đi dự sự kiện vì khá long lanh xinh đẹp. Đến khi coi phim Vi Hữu Ám Hương Lai thì vỡ mộng, vào phim khuôn mặt và nét diễn nó bị thiếu nhạt, thô làm không thể xem hết phim. - Ảnh tĩnh thì công nhận đẹp, nhưng vào phim cái ngũ quan bay tán loạn thì sao hot nổi. - Nhan sắc của Châu Dã thì có lúc nhìn đẹp. Còn lên phim không biết có thù gì với đạo diễn không mà các bộ phận trên gương mặt kém đẹp. Tham gia chương trình thực tế còn đẹp hơn trên phim, vì không có diễn xuất đấy.