Phim mới của Jennifer Aniston bị chê rẻ tiền

Bộ đôi siêu quậy Jennifer Aniston và Adam Sandler trở lại với phần hai. Ảnh: Netflix

Sau khi thoát khỏi những rắc rối ở phần một, vợ chồng nhà Spitz giờ đây đã chuyển hẳn sang hành nghề thám tử toàn thời gian. Dẫu vậy công việc mới lại không suôn sẻ dẫn đến đời sống hôn nhân đi xuống. Bất ngờ bộ đôi nhận được cuộc gọi từ một người bạn cũ mời đến dự tiệc cưới tại một hòn đảo ở Pháp. Án mạng xảy ra, Audrey và Nick Spitz thêm lần nữa bị cuốn vào cuộc phiêu lưu với hàng loạt tình huống dở khóc dở cười.



Ở phần này, trọng tâm Murder Mystery là quá trình chữa lành cuộc sống và sự nghiệp của vợ chồng Spitz. Trong vai nhân vật chính, bộ đôi Adam Sandler và Jennifer Aniston vẫn luôn cho thấy hai người như một cặp trời sinh trên màn ảnh rộng như từ thời Just Go With It (2011) . Sự phối hợp ăn ý và duyên dáng của hai diễn viên kỳ cựu đã tạo ra nguồn năng lượng và sức hấp dẫn chính của phim. Tiếc rằng đây cũng là điểm cộng duy nhất về Murder Mystery 2.

Những tình huống dở khóc dở cười liên tục xảy đến với vợ chồng nhà Spitz. Ảnh: Netflix

Vốn không phải phim chú trọng đầu tư chiều sâu kịch bản, tình tiết trong phim vì lẽ đó ngây ngô, đơn giản, nhắm đến việc gây cười cho người xem, hoàn toàn hướng đến tính giải trí. Mọi vấn đề đều được nêu lên và giải quyết nhanh, gọn và “điêu” nhất có thể. Chính sự qua loa trong kịch bản khiến phim bị các nhà phê bình đánh giá thấp và chỉ đạt số điểm khiêm tốn trên chuyên trang điện ảnh.



Trên trang Metacritic, Murder Mystery 2 chỉ được 44 điểm, dưới mức trung bình. Hầu hết trang báo lớn đều có chung nhận định kịch bản ngờ nghệch, được chắp vá bởi những mảng miếng hài hước rẻ tiền. Trên Rotten Tomatoes, phim nhận điểm “cà chua thối” với 44% từ giới phê bình, khán giả cũng công tâm khi chỉ chấm phim ở mức 53%.

Dẫu bị chê, Murder Mystery 2 vẫn tạo được hiệu ứng truyền miệng và cả hai phần phim đều đã leo lên đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu. Rõ ràng “vua hài nhảm” vẫn có sức hút rất lớn. Vẻ ngô nghê, bất cần đời cùng khiếu hài hước của anh kết hợp cùng sự tinh quái của Jennifer Aniston luôn khiến người xem phải bật cười.

Không phải lần đầu và chắc hẳn cũng không là lần cuối phim của Adam Sandler bị gắn với mác "nhảm nhí", bị giới phê bình chê bai nhưng vẫn được đông đảo khán giả yêu thích. Đó đã là thương hiệu của riêng anh, biến anh trở thành một ngoại lệ ở Hollywood, phim càng nhảm càng được xem nhiều. Và dù có nhảm, phim của Sandler vẫn luôn chứa đựng yếu tố tình cảm, gia đình, tạo cảm giác mộc mạc gần gũi với người xem.