Một sao nữ Việt bất ngờ đóng phim của hãng vừa thắng 9 giải Oscar, mang canh chua vươn ra thế giới

Hãng A24 đã có chiến thắng oanh tạc tại lễ trao giải Oscar 2023, với 7 giải dành cho Everything Everywhere all At Once và 2 giải dành cho The Whale. Giờ đây, thương hiệu làm phim chất lượng này khiến khán giả Việt thêm phần thích thú khi mời nữ diễn viên Việt Nam tham gia phim của mình.

Một nữ diễn viên Việt Nam xuất hiện trong phim mới của A24

Cụ thể trong bộ phim mới nhất cử A24 mang tên Beef (tạm dịch: Bất Hoà), sự xuất hiện của nữ diễn viên - nghệ sĩ Hồng Đào đã khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Trong Beef, Hồng Đào vào vai mẹ của nữ chính Amy (Ali Wong), được giới thiệu tên là Trinh và xuất hiện ngay đầu tập 8.

Hồng Đào đóng vai mẹ của nữ chính

Không chỉ tham gia cho vui mà nhân vật của Hồng Đào còn mang đến cho khán giả Việt một món ăn quen thuộc. Cô Trinh đã nấu canh chua cho bữa ăn hôm đó, bảo con gái cùng ngồi xuống ăn cùng bố mẹ. Cô Trinh vừa ăn, vừa nghe chồng con nói chuyện với nhau về việc mua một căn nhà nghỉ dưỡng. Khi nghe chồng bảo con gái hãy mua cho 2 ông bà một căn, nhân vật của Hồng Đào vừa uống nước vừa đá mắt vì buồn cười.

Món canh chua của Việt Nam xuất hiện

Khi vai diễn của Hồng Đào được chia sẻ rầm rộ, khán giả Việt đã tỏ ra vô cùng thích thú. Nhiều người khen ngợi diện mạo nữ diễn viên trong vẫn rất tươi tắn dù đã ngoài 60. Ngoài ra ai nấy đều ấn tượng khi món canh chua dân dã của Việt Nam được mang lên màn ảnh phim Hollywood như thế.

Khán giả bình luận: - A24 và Hồng Đào là sự kết hợp không ai lường trước. - Thèm canh chua quá! - Thật vui khi đang xem thì tự dưng cô xuất hiện. - Họ mời cô và cả món ăn của cô, made in Vietnam.

Một số hình ảnh khác của Hồng Đào trong tập 8 của Beef

Beef là dự án gồm 10 tập của A24 kể về việc Amy - chủ một thương hiệu bán cây cảnh và Danny - một nhà thầu đang gặp khó khăn. Cả hai dính vào một cuộc ẩu đả gây tắc cả giao thông, sau đó trở thành "kẻ thù truyền kiếp" của nhau. Tức giận leo thang khiến Danny liên tục bám theo, làm phiền Amy và khiến cô chán ghét. Liệu có cách nào để cả hai hoà giải và có được thành công trong cuộc sống?

Steven Yeun và Ali Wong trở thành kẻ thù trong Beef

Ảnh: A24