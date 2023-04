La Vân Hi lộ vết sẹo dài trên mặt ở Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến fan xót xa, hóa ra "makeup lố" là để che giấu?

Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến dân tình xôn xao vì tạo hình lúc "thăng thiên", lúc "chạm đáy" của nam chính La Vân Hi. Mặc dù vậy, khí chất cổ trang của nam diễn viên vẫn được khen ngợi, là điều khó có thể phủ nhận. Đó là cho đến khi khán giả phát hiện ra một vết sẹo trên mặt của La Vân Hi, gợi nhớ lại sự cố đau thương 2-3 năm trước.



Cụ thể trong tập 8 của Trường Nguyệt Tẫn Minh, nhờ khung hình "chuẩn HD" của Youku mà không ít khán giả đã nhận ra khiếm khuyết trên gương mặt của La Vân Hi. Ngay phần mép phải của nam diễn viên có một vết sẹo rõ và dài, dễ nhận thấy bằng mắt thường.

Khán giả phát hiện vết sẹo của La Vân Hi khi xem phim.

Theo bài viết trên Sina, đây là hậu quả để lại từ vết thương mà La Vân Hi gặp phải trong quá trình quay bộ phim Truy Quang Giả vào giữa tháng 10/2021, cũng là thời điểm anh rục rịch vào đoàn Trường Nguyệt Tẫn Minh. Khi ấy, trong một cảnh quay, La Vân Hi đã bị bạn diễn Kỷ Hoán Bác đấm vào mặt 6 cái, dẫn đến bị thương và phải nhập viện ngay lập tức.

Sự cố không ảnh hưởng quá nhiều đến tình hình sức khỏe lúc ấy của nam diễn viên, thế nhưng khiến cho diện mạo của anh lãnh chịu hậu quả. Khi thực hiện cảnh đấm, Kỷ Hoán Bác được cho là có đeo nhẫn nên đã để lại thương tích, dẫn đến sẹo trên mặt của La Vân Hi. Giờ đây khi chi tiết này hiện hữu trên màn ảnh, khán giả không khỏi xót xa, thương cảm chàng mỹ nam cổ trang của Trường Nguyệt Tẫn Minh.

Kỷ Hoán Bác đấm La Vân Hi nhập viện.

Ngoài ra theo Sina tiết lộ, La Vân Hi đã trải qua nhiều khó khăn trong quá trình hồi phục. Vì bị thương gần vùng miệng nên sao nam 8X không ăn uống điều độ, là một trong những lý do dẫn đến việc anh tụt cân không phanh. Trước khi đóng vai Đạm Đài Tẫn vốn có yêu cầu ngoại hình ốm, La Vân Hi đã cho thấy hình ảnh ốm yếu, làm khán giả lo lắng. Mặt khác, việc trang điểm dày, thậm chí "lố" của anh trong Trường Nguyệt Tẫn Minh vừa qua cũng được cho là nỗ lực che đậy khiếm khuyết, giúp anh lên hình chỉn chu nhất có thể.

La Vân Hi không thể ăn uống sau khi bị thương, phải dùng đến hóa trang để che sẹo.

Hiện tại Trường Nguyệt Tẫn Minh đang rất thành công, là bộ phim hot nhất hiện tại của màn ảnh Hoa ngữ. Sau những lời chê khi phim lên sóng, cả La Vân Hi và Bạch Lộc đang dần lấy lại thiện cảm nhờ nội dung phim hấp dẫn, xây dựng nhân vật cũng khá sát nguyên tác.

Nguồn: Youku, Sina