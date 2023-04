Nam phụ át vía La Vân Hi ở Trường Nguyệt Tẫn Minh: Visual đến diễn xuất đều ấn tượng, mới nổi đã “no gạch” vì bệnh ngôi sao

Phim cổ trang Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hi , Bạch Lộc đóng chính hiện đang là từ khóa khiến dân tình sục sôi. Nếu La Vân Hi gây tranh cãi về tạo hình khi anh quá gầy và có lớp trang điểm cực lố thì nam phụ Đặng Vi lại được khán giả của Trường Nguyệt Tẫn Minh khen ngợi hết lời.



La Vân Hi

Đặng Vi (Ảnh: Weibo)

Trong phim Đặng Vi vào vai Tiêu Lẫm, con trai của vua nước Thịnh, nổi tiếng văn võ song toàn, là “idol” được người người mến mộ. Chuyện tình của anh với Diệp Băng Thường cũng là một điểm nhấn của phim, thậm chí trước khi phim lên sóng, cặp đôi phụ này còn hot hơn cả Bạch Lộc - La Vân Hi. Ở bàn nhược phù mộng sinh, anh lại là Tang Hữu, huynh trưởng của Tang Tửu (Bạch Lộc).

(Ảnh: Weibo)

Đây không phải lần đầu tiên Đặng Vi át vía nam chính trong một bộ phim cổ trang. Trong những năm đầu sự nghiệp, anh từng nổi đình đám nhờ vai phụ trong bộ phim Ngộ Long. Thời điểm đó, dù không có nhiều kinh nghiệm nhưng diễn xuất của anh lại gây chú ý và nhận cơn mưa lời khen từ khán giả. Sau thành công của vai diễn này, Đặng Vi cũng được mệnh danh là mỹ nam cổ trang thế hệ mới, được khán giả kỳ vọng sẽ thử sức với vai phản diện tu ma vì quả thực visual của anh rất hợp với những vai như thế.

Đặng Vi hợp với tạo hình cổ trang

Đặng Vi theo học vũ đạo từ nhỏ, anh cũng từng trúng tuyển vào hệ đại học đại học khoa Múa của Hí kịch Trung Ương. Tuy nhiên anh lại chọn phim ảnh làm “bến đỗ” cho sự nghiệp của mình. Với năng khiếu diễn xuất bẩm sinh cộng thêm vẻ ngoài điển trai, Đặng Vi có cơ hội được nhiều nhà làm phim để mắt tới và giao cho các vai diễn trong loạt phim như Trùng Tử, Người Tình Trăm Năm Của Tôi, Nhân Đàm Đàm Trang,...

Là một người khá kín tiếng nên những thông tin về đời tư của Đặng Vi không nhiều. Sau vài năm làm nghề, điều đáng tiếc nhất là anh lại để bản thân vướng phải lùm xùm mắc bệnh ngôi sao. Cụ thể vào tháng 9 năm ngoái, trong một lần xuất hiện công khai ở nơi công cộng, Đặng Siêu đã bị chú ý khi nữ quản lý của anh tỏ thái độ khó chịu, la mắng người hâm mộ dù họ không làm bất kỳ hành động nào quá khích nào.Trước thái độ quá quắt của quản lý, nam diễn viên im lặng, không bênh vực khán giả lấy một lời. Khi đi vào thang máy, anh còn cố tình quay lưng lại với fan. Tuy không phải vấn đề quá lớn nhưng hình vi này của Đặng Vi và quản lý đã gây bức xúc dư luận. Nhiều người chỉ trích rằng Đặng Vi “chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng”, “làm màu”, lầm tưởng mình là siêu sao dù vào nghề chưa lâu.

Đặng Vi và quản lý bị chỉ trích (Ảnh: Sina)

