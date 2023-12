Phim lỗ gần 1200 tỷ lại được vinh danh "hay nhất 2023", nam chính diễn xuất chạm đỉnh sau hơn 30 năm

Vừa qua, Ủy ban Phê bình Điện ảnh của Mỹ đã công bố những hạng mục hay nhất năm 2023, tổng kết 1 năm thăng trầm của thị trường Hollywood. Không nằm ngoài dự đoán của khán giả, bộ phim hay nhất năm 2023 chính là Vầng Trăng Máu - Killers of the Flower Moon do đạo diễn gạo cội Martin Scorsese nhào nặn nên.



Bên cạnh hạng mục Phim hay nhất, Vầng Trăng Máu còn thắng giải dành cho Đạo diễn (Martin Scorsese), Nữ chính (Lily Gladstone) và Quay phim đẹp nhất.

Vầng Trăng Máu là phim hay nhất năm 2023

Tuy được vinh danh về chất lượng, là đối thủ "nặng ký" bậc nhất mùa giải thưởng lần này, Vầng Trăng Máu lại là một trong những phim lỗ nhất trong năm nay. Dự án đến từ hãng Apple có kinh phí 200 triệu USD (ngang bằng các bom tấn siêu anh hùng hay hoạt hình Disney thời gian gần đây), song chỉ thu về 154 triệu toàn cầu. Chưa tính các chi phí truyền thông, phim rõ ràng đã lỗ ít nhất 46 triệu USD (gần 1200 tỷ đồng), nhất là khi phải đối mặt với nhiều "quái vật" phòng vé thời điểm đó, đơn cử như The Eras Tour của Taylor Swift.

Bộ phim chất lượng nhưng quá dài với khán giả đại chúng

Một trong những điểm khiến khán giả đại chúng "chần chừ" với Vầng Trăng Máu chính là đề tài và thời lượng. Dự án có màu sắc khá nặng về lịch sử và chính trị, lại mang phong cách Scorsese không dành cho tất cả mọi người. Đã vậy, phim còn dài tận 3 tiếng 26 phút, hơn cả một dự án "dài hơi" trước đó là Oppenheimer (3 tiếng 1 phút).

Leonardo DiCaprio vào vai nam chính Ernest, có mối tình với cô gái bộ tộc Mollie giữa thời buổi loạn lạc

Mặt khác, diễn xuất trong phim của nam tài tử Leonardo DiCaprio lại được khen ngợi hết lời. Chính Thelma Schoonmaker - nhà dựng phim Vầng Trăng Máu và cả trang indieWire còn thẳng thắn khen DiCaprio có màn diễn xuất đỉnh cao và xuất sắc nhất kể từ khi anh bắt đầu đi diễn cho đến nay. Chính vì vậy, đây hiện tại là cái tên hàng đầu cho giải Nam chính xuất sắc nhất Oscar 2024.