Phim Hollywood quay ở Việt Nam gây hài với màn "trả giá" hàng chợ, nữ chính có cái kết khác xa tưởng tượng

Ra mắt vào ngày 21/4, bộ phim A Tourist's Guide to Love (Hành Trình Tình Yêu Của Một Du Khách) thu hút sự chú ý của khán giả Việt khi là dự án Hollywood đầu tiên quay hoàn toàn ở Việt Nam. Phim đưa người xem đi rong ruổi khắp nơi tại Việt Nam thông qua lăng kính của nữ chính Amanda (Rachel Leigh Cook), thế nhưng không chỉ là "cưỡi ngựa xem hoa".

A Tourist's Guide to Love có những tình tiết rất đỗi Việt Nam, chẳng hạn như cảnh mua hàng thân quen sau đây.

Trong một cảnh phim, nữ chính Amanda và các du khách nước ngoài được anh hướng dẫn viên Sinh (Scott Ly) đưa đến chợ Bến Thành để mua sắm. Amanda đã "chấm" một chiếc khăn và muốn mua nó, song Sinh gợi ý cô hãy "trả giá", mặc cả.

Văn hóa "trả giá" của người Việt khi mua sắm được thể hiện hài hước, dí dỏm trong A Tourist's Guide to Love, khi người bán hàng (do Kiều Trinh đóng) từ chối giảm giá chiếc khăn. Sau đó, Sinh bảo Amanda rằng hãy giả vờ rời đi trong sự thất vọng, lúc ấy người bán hàng sẽ gọi mình quay lại.

Phân đoạn kì kèo trả giá dở khóc dở cười trong phim

Ai ngờ đâu, người bán hàng này đã để Amanda và Sinh đi luôn. Sinh bảo rằng khu chợ này "có mấy chị cứng đầu lắm". Về sau Amanda đã vòng lại để mua chiếc khăn nhưng chủ quầy đã đóng cửa nghỉ trưa. Cái kết khác xa với lời Sinh nói khiến cô nàng "sượng trân" và hoang mang.

Cuối cùng nữ chính không mua được đồ, người bán hàng cũng biến mất

Phân đoạn "trả giá" này là một trong những chi tiết thú vị, nổi bật về Việt Nam trong dự án A Tourist's Guide to Love. Bộ phim kết hợp với đề tài du lịch, đưa khán giả theo chân nữ chính và đoàn khách đi từ Nam ra Bắc, rong ruổi qua nhiều địa điểm nổi tiếng như thành phố Hồ Chí Minh, Hội An, Đà Nẵng, Hà Giang... Tuy vậy, việc nữ chính và đoàn khách đi xuyên Việt chỉ bằng một chiếc xe trong nhiều ngày liền khiến không ít người xem dở khóc dở cười, thậm chí... say xe giùm.

Nữ chính đi du lịch xuyên Việt trên chiếc xe 4 bánh

A Tourist's Guide to Love kể về việc Amanda - một nhân viên ưu tú của hãng du lịch tại Mỹ sang Việt Nam khảo sát, xem xét công ty du lịch của nhà Sinh nhằm mua lại. Ngoài ra, Amanda cũng muốn "đi trốn" khi cuộc tình 5 năm của cô và bạn trai gặp sự cố. Phim quay hoàn toàn ở Việt Nam, trong đó các diễn viên ngoại quốc có dịp thử các loại hình văn hóa thuần Việt, như ăn sầu riêng, em múa lân, thả đèn, thắp hương, ăn Tết...

Ảnh: Netflix