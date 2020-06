Phim hành động lọt top trending Việt Nam của Netflix nhận 0 điểm "O tròn vo" vì tra tấn thị giác

Là nền tảng trực tuyến đứng đầu thế giới về mảng phim ảnh, nhưng Netflix vẫn không thoát khỏi những đợt bão tố liên miên, gần đây nhất là đến từ tựa phim do chính mình bắt tay nhào nặn.

The Last Days of American Crime là phim mới của Netflix lấy đề tài cướp ngân hàng.

Sản phẩm mới nhất do chính Netflix đầu tư sản xuất The Last Days of American Crime vừa nhận được hàng loạt chỉ trích thậm tệ và đánh giá tiêu cực từ các trang nổi tiếng, đồng thời nhận về con số 0% tròn trĩnh bởi Rotten Tomatoes. Không chỉ bị lạnh nhạt bởi giới phê bình, phim cũng bị phần đông khán giả "quay lưng" khi mang về con số đánh giá 27% "xanh rờn".

Đây là tựa phim Netflix gốc đầu tiên nhận được con số 0 trên Rotten Tomatoes.

Khán giả cũng không mặn mà với sản phẩm hành động - giật gân này của Netflix.

Tuy bị "hà hiếp" thậm tệ ở mặt trận điểm số, song The Last Days of American Crime vẫn ung dung nằm trong top trending của Việt Nam trên Netflix, hiện tại đang ngự trị top 3 chỉ sau hai series đình đám Quân Vương Bất Diệt và Yêu Tinh của Hàn Quốc.

The Last Days of American Crime nằm trong top 3 trending trên Netflix Việt Nam.

Các trang báo lớn đầy uy tín của Mỹ đều hết lời... chê bai phim, trong đó trang Rolling Stone thẳng thắn nhận định: "Đây không phải một bộ phim hành động hay". Variety cũng đồng tình, thậm chí còn cho rằng đây là một sự "xúc phạm thị giác".

The Last Days of American Crime là một phim hành động nhàm chán.

IGN cũng "góp vui" với nhận định: "Một tựa phim giật gân trống rỗng gây hoang mang với cốt truyện lãng phí và tuyến nhân vật nhàm chán, thiếu gắn kết". "Nhếch nhác", "trống rỗng" là những từ khóa mà trang Vulture dành cho The Last Days of American Crime, còn The Hollywood Reporter thì tuyên bố cũng đã quên luôn bộ phim ngay lập tức sau khi xem xong.

Tuyến nhân vật trong phim mới của Netflix cũng đơn điệu, thiếu kết nối.

The Last Days of American Crime là tựa phim do Netflix sản xuất dài 149 phút, kể về tên tội phạm Graham Bricke (Édgar Ramírez) đã gặp gỡ và dấn thân vào một kế hoạch trộm cướp cùng những đồng phạm mới quen. Phim lấy bối cảnh ở nước Mỹ vào tương lai, khi này chính phủ đã thiết lập một hệ thống tinh vi nhằm phát hiện và loại bỏ tất cả những phần tử tội phạm trên khắp đất nước.

