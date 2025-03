When Life Gives You Tangerines (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt) là một trong số những bộ phim tình cảm được mong chờ nhất màn ảnh Hàn năm 2025 khi nó có sự góp mặt của hai tên tuổi đình đám là Park Bo Gum và "em gái quốc dân" IU. Chưa kể phim còn có vốn đầu tư tới lên tới 60 tỷ won, cao hơn cả "bom xịt" Hỏi Các Vì Sao của Lee Min Ho càng khiến khán giả đặt kỳ vọng cao vào tác phẩm này.

Mới đây nhất, chiều ngày 7/3, When Life Gives You Tangerines đã lên sóng 4 tập đầu tiên trên nền tảng Netflix. Đây cũng là series đầu tiên của Netflix Hàn được chiếu theo tuần với 4 tập lên sóng mỗi tuần, gần giống như định dạng phim truyền hình truyền thống. Ngay sau 4 tập đầu lên kệ, When Life Gives You Tangerines đã nhận cơn bão lời khen khắp các nền tảng MXH. Ở Việt Nam, chỉ sau nửa ngày ra mắt thì phim đã leo lên vị trí top 3 BXH Netflix và nhận về nhiều phản ứng tích cực. Đa phần khán giả đều cho rằng phim có phần mở màn quá xuất sắc, tuyệt đối xứng đáng với con số kinh phí khủng của nó (60 tỷ won tương đương hơn 1000 tỷ đồng).

Trên MXH Việt, hầu hết các review đều khẳng định When Life Gives You Tangerines xứng đáng là bom tấn của màn ảnh Hàn năm nay dù 2025 chưa đi hết quý đầu tiên. Phim mang đến câu chuyện vô cùng hấp dẫn về cuộc đời của cô gái Oh Ae Sun (IU) trải dài từ những năm 50 đến hiện tại. Thông qua hành trình trưởng thành có cả nước mắt lẫn tiếng cười của Ae Sun, phim cũng khéo léo phản ánh một giai đoạn đầy biến động, không ít đau thương của lịch sử Hàn Quốc.

Dù vậy, When Life Gives You Tangerines không hề quá bi kịch mà có đủ mọi cung cung bậc cảm xúc. 4 tập đầu thành công dẫn dắt người xem đi qua những cảm xúc đó, đủ cả đắng cay ngọt bùi và không ít những phân cảnh đẫm nước mắt. Đó là chưa kể phần bối cảnh phim quá xuất sắc với nhiều phân cảnh duy mỹ và đặc biệt là khiến hình ảnh đảo Jeju đẹp hơn bao giờ hết.

Điểm sáng nhất của phim phải kể tới cặp chính Park Bo Gum - IU, những người khiến khán giả ngỡ ngàng với màn xuất hiện lần này. Chưa bàn tới diễn xuất thì chỉ riêng phần ngoại hình của hai người cũng đã đủ để người xem mê mẩn. Những khung hình đẹp nên thơ của When Life Gives You Tangerines cộng hưởng với sắc vóc của cặp chính trở thành chủ đề gây bão khắp các nền tảng MXH.

Bình luận của khán giả: - Phim rất hay và đáng xem, buồn vui lẫn lộn, IU và Bo Gum diễn rất hay làm mình bị suy theo luôn ý. - Phim coi vừa cuốn vừa đẹp mà cái nhịp phim đạo diễn làm nó vừa đủ. Lâu rồi mới coi 1 phim dài tập tốc độ 1.0, không tua giây nào. - Phim healing khủng khiếp, luôn có 1 Gwan Sik luôn ở bên bảo vệ Ae Sun. - Phim đáng đồng tiền bát gạo thực sự, xứng đáng nổi hơn nữa. Dòng phim healing mà mạch phim cực kỳ vừa vặn, mạch lạc, không nhanh không chậm. Xây dựng vai nào ra vai đó, vai của IU lẫn Bo Gum đều siêu hay mà đóng đạt. - Cảnh nào ăn tiền cảnh đó, đẹp đến từng giây, xứng đáng 60 tỷ. Quay phim đẹp và tạo hình cũng chuẩn.

IU và Park Bo Gum được đánh giá cao cả sắc vóc lẫn diễn xuất