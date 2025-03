Mother and Mom là bộ phim được truyền thông, khán giả Hàn Quốc dành sự quan tâm lớn ngay từ khi mới công bố dự án. Lý do là bởi phim đánh dấu sự trở lại của Jeon Hye Jin sau 1 năm kể từ sự ra đi của chồng cô - cố diễn viên hạng A Lee Sun Kyun. Suốt thời gian qua, khán giả vô cùng lo lắng cho tình trạng của Jeon Hye Jin thế nên sự trở lại của cô khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm.

Poster phim Mother and Mom

Nhận được sự quan tâm lớn thế nên dù phát hành trên một nhà đài kém tiếng lại còn là phim đầu tuần nhưng Mother and Mom vẫn có khởi đầu tương đối khả quan. Rating mở màn ghi nhận con số 1,2% và tăng lên mức 1,6% ngay tập 2. Đáng nói hơn khi tỷ suất người xem 2049 tăng mạnh mẽ, từ 0,3% lên 0,7%, gấp 233%. (Rating 2049 là tỷ suất người xem người xem ở độ tuổi 20 - 49, một chỉ số đặc biệt quan trọng với phim truyền hình Hàn, 2049 càng cao thì càng hút được nhiều quảng cáo). Thêm vào đó, rating dành cho phụ nữ ở độ tuổi 30 trong tập thứ hai cũng tăng lên mức 1,5%, đứng đầu trong số tất cả các kênh phát sóng cùng khung giờ, cho thấy việc phim đang rất thu hút đối tượng khán giả này.

Một số hình ảnh ở hai tập đầu phim

Xu hướng tăng trưởng của Mother and Mom cho thấy Jeon Hye Jin thực sự là tên tuổi bảo chứng rating của đài ENA. Bộ phim trước đó của cô là Not Others thậm chí còn trở thành phim đầu tuần có rating cao nhất năm 2023 trên nhà đài này. Hiện tại màn thể hiện hoàn hảo của Jeon Hye Jin trong Mother and Mom cũng là chủ đề hot được truyền thông Hàn vô cùng quan tâm. "Thở thôi cũng xuất thần", "sự trở lại của nữ hoàng", "màn nhập vai đỉnh cao", "hình ảnh đại diện cho phụ nữ thời đại mới",... là những bình luận dễ thấy về Jeon Hye Jin hiện tại.

Trong Mother and Mom, Jeon Hye Jin vào vai Lee Jung Eun, bà mẹ của cô con gái 7 tuổi Hong Seo Yoon (Kim Sa Rang). Lee Jung Eun bị ám ảnh với vấn đề học tập của con gái. Để có thể gửi Seo Yoon đến học viện tư nhân nổi tiếng, Jung Eun đã nhờ đến sự can thiệp của mẹ mình là Yoon Ji A. Trong khi đó, bà Ji Ah là một người mẹ đơn thân đã một mình nuôi dạy Jung Eun nên người.

Cuộc chạy đua cho tương lai của Seo Yoon của mẹ và bà ngoại chính là lý do khiến bộ phim có tên gọi "Mother and Mom". Hiện chỉ sau 2 tập, khán giả đã khen ngợi rất nhiều, cho rằng Mother and Mom có nội dung gần gũi, rất phù hợp với bối cảnh hiện đại, khi các phụ huynh luôn phải chạy đua cho con cái của họ vào trường chuyên, lớp chọn ngay từ cấp 1. Khán giả cũng đang rất quan tâm vào sự tăng trưởng rating của Mother and Mom, rằng Jeon Hye Jin có một lần nữa làm nên kỳ tích cho nhà đài kém tiếng ENA.

