Ngày 5/3, Naver đưa tin theo thống kê của kênh Nielsen Korea, bộ phim My Dearest Nemesis (tạm dịch: Kẻ thù dấu yêu) do Moon Ga Young và Choi Hyun Wook đóng chính liên tiếp đạt được thành tích khả quan sau khi lên sóng.

Theo đó, tập 5 của phim đạt mức rating 4,9%, tăng hơn 119% so với tập 4. Mặt khác, trước đó chỉ sau 3 tập phim lên sóng, My Dearest Nemesis đã giúp đài tvN thiết lập một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử. Phim thu hút tới hơn 62 triệu người xem các trích đoạn phim trên nền tảng MXH của nhà đài. Đây là lần đầu tiên tvN có một bộ phim đầu tuần ghi nhận thành tích này. Thậm chí, thành tích của My Dearest Nemesis còn vượt mặt siêu phẩm ngôn tình hot nhất năm 2024 Lovely Runner dù mới vừa lên sóng 3 tập.

My Dearest Nemesis càng xem càng cuốn

Theo Naver, một trong những yếu tố chính thu hút khán giả xem phim là nữ chính đẹp tựa nữ thần, mỗi khung hình đều khoe nhan sắc thần thánh, đặc biệt là body đẹp tới nghẹt thở.

Moon Ga Young sinh năm 1996, vốn nổi tiếng với danh xưng nữ thần thế hệ mới của màn ảnh Hàn. Cô thường xuyên đứng top đầu các BXH nhan sắc do các trang tin, tạp chí Hàn bình chọn. Sở hữu nhan sắc ngọt ngào nhưng Moon Ga Young lại nổi bật bởi body "đẹp từng centimet", từng nhiều lần gây bão khắp cõi mạng.

Moon Ga Young đẹp sang chảnh trong từng khung hình

Có những lúc, nữ dễn viên trẻ lại rất đáng yêu ngọt ngào

Với My Dearest Nemesis, Moon Ga Young là thư ký của tổng giám đốc nên thường toàn mặc đồ công sở kín đáo. Tuy nhiên, chỉ có một phân cảnh duy nhất cô diện chiếc đầm hở vai, ôm sát cơ thể và tạo hình này cũng trở thành chủ đề hot trên MXH. Đồng thời, các bộ đồ công sở của nữ diễn viên cũng được khán giả yêu thích, khen ngợi.

Một clip viral cực mạnh khiến khán giả trầm trồ trước sắc vóc của Moon Ga Young

Moon Ga Young vào vai nhân viên văn phòng Baek Su Jeong. Thời cấp ba, cô đã yêu người bạn qua game của mình - Ban Ju Yeon mà không biết rằng Ju Yeon hiện mới chỉ học cấp 2. Khi sự thật bại lộ, Su Jeong quyết định "đá" Ban Ju Yeon. Tuy nhiên, sau này, Ju Yeon lại trở thành sếp của Su Jeong.

Sau bao năm, dù giờ đã là tổng tài nhưng thực chất Ju Yeon vẫn như một đứa trẻ thích chơi game, uống đồ ngọt và mê idol. Anh phải cố gắng giữ hình tượng quyền lực trước cô nhân viên mới kiêm người yêu cũ thời "trẻ trâu" của mình.

Phim khai thác dưới góc nhìn hài hước mối quan hệ giữa giám đốc - nhân viên, vốn là cặp đôi oan gia nên họ nhiều lần trong tình trạng đối đầu. Tuy nhiên, điều này cũng không che giấu được tình cảm rung động cả hai dành cho đối phương.

Cặp đôi oan gia đang rất thu hút người xem

Moon Ga Young có 18 năm kinh nghiệm diễn xuất với kho tàng vai diễn đồ sộ cả ở mảng điện ảnh lẫn truyền hình như Don't Dare to Dream, Live Up to Your Name, Waltzing Alone, Tempted, Welcome to Waikiki 2, Find Me in Your Memory, True Beauty...

Với gương mặt ngây thơ trong sáng, trong quá khứ Moon Ga Young bị đóng khung với những vai diễn nữ sinh dịu dàng, thuần khiết có phần mờ nhạt. Bước ngoặt danh tiếng đến với Moon Ga Young khi cô quyết định lột xác hình trở thành mỹ nhân gợi cảm cuốn hút và có phong cách ăn mặc táo bạo, nóng bỏng. Đặc biệt, mỗi lần Moon Ga Young xuất hiện trong sự kiện của thương hiệu Dolce & Gabbana, nữ diễn viên lại khiến hàng triệu khán giả trầm trồ với vóc dáng siêu thực của mình.

Moon Ga Young là nữ thần thế hệ mới tại Hàn Quốc

Nữ diễn viên sở hữu "gương mặt thiên thần, body ác quỷ", hai khí chất hòa trộn cuốn hút

Khi tham gia các sự kiện thời trang, Moon Ga Young rất táo bạo, tự tin

Hiện tại, Moon Ga Young đang tham gia bộ phim Seocho-dong do đài tvN sản xuất. Người đẹp đóng cặp với tài tử Lee Jong Suk và từng được bắt gặp ghi hình tại Hong Kong (Trung Quốc).

Cô trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi tham dự Fashion Week tại châu Âu

Moon Ga Young khiến khán giả "nghẹt thở" trước mỗi bức ảnh

Moon Ga Young cao 1,69 m, tỷ lệ vóc dáng cực chuẩn