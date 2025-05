Bộ phim truyền hình Hàn mới - Tastefully Yours (tựa Việt: Mỹ Vị Yêu Đương) vừa lên sóng đồng thời trên kênh ENA và nền tảng Netflix. Ngay mở đầu, phim đã nhận phải phản hồi trái chiều, với tỷ suất người xem chỉ đạt 1,6% cho tập 1, giảm một nửa so với thành tích 3,3% của bộ phim tiền nhiệm The New Recruit 3 (Tân Binh 3). Trang Tenasia của Hàn Quốc đánh giá, dù Tastefully Yours quy tụ cặp đôi diễn viên thực lực Kang Ha Neul và Go Min Si nhưng kịch bản lại lỗi thời, thiếu điểm nhấn. Đặc biệt, nữ chính Go Min Si đã cố gắng nhập vai bằng cách nói phương ngữ nhưng lại gây tranh cãi gay gắt.

Phát sóng tập đầu tiên vào ngày 12/5 vừa qua, Tastefully Yours theo chân Han Beom Woo (Kang Ha Neul) - một công tử nhà tài phiệt, trở thành “thợ săn công thức” với mục đích thâu tóm những quán ăn nhỏ để củng cố vị thế trong ngành thực phẩm. Tại Jeonju, anh chạm trán Mo Yeon Joo (Go Min Si) - chủ một nhà hàng nhỏ không có biển hiệu, từ đó mở ra câu chuyện tình yêu pha lẫn cả câu chuyện về hành trình trưởng thành của hai nhân vật.

Mặc dù đề tài ẩm thực kết hợp yếu tố lãng mạn vốn không mới nhưng vẫn có sức hút riêng, tuy nhiên phần kịch bản và cách xử lý tình huống trong Tastefully Yours lại bị nhận xét là cũ kỹ và khiên cưỡng. Hình ảnh chàng trai giàu có gặp gỡ cô đầu bếp cá tính khiến không ít khán giả liên tưởng tới My Lovely Sam Soon - bộ phim kinh điển ra mắt từ 20 năm trước. Một số tình tiết như dùng lưỡi hái hù dọa khách vì giẫm lên rau sống, nói trống không với người lạ, hay đi hái nấm trên núi cũng bị cho là thiếu hợp lý, phi thực tế và khiến khán giả khó đồng cảm.

Go Min Si, người từng nổi tiếng với một chương trình về ẩm thực - Jinny’s Kitchen 2, lần này có màn trở lại đầy thử thách khi đảm nhận vai đầu bếp chính. Nữ diễn viên cho biết cô đã học nấu ăn bài bản từ các đầu bếp chuyên nghiệp và rèn luyện kỹ năng dùng dao, đồng thời dành thời gian học tiếng địa phương vùng Jeonju để nhập vai tốt hơn.

Tuy nhiên, phản ứng của khán giả lại chia làm hai luồng rõ rệt. Trong khi một số người cho rằng cô nhập vai khá tự nhiên, số khác lại phàn nàn rằng cách phát âm phương ngữ của Go Min Si không chuẩn, thậm chí bị nhận xét là “trộn lẫn giữa giọng Chungcheong và Jeolla”. Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bình luận gay gắt, không biết cô đang nói giọng vùng miền nào, thậm chí còn cho rằng phim sẽ hay nếu nữ diễn viên... không mở miệng. Vốn là diễn viên trẻ thuộc trường phái thực lực, được đánh giá rất cao với diễn xuất của mình, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Go Min Si bị chê bai như vậy. Ngoài ra, phản ứng hóa học giữa cô và Kang Ha Neul sau tập 1 cũng không được đánh giá cao. Có người nhận xét họ diễn khá ăn ý và dễ thương, trong khi số khác lại cho rằng cặp đôi vẫn còn gượng gạo, thiếu cảm xúc.

Chemistry của Kang Ha Neul và Go Min Si chưa được đánh giá cao

Dù mở màn không mấy khả quan, nhưng vẫn còn 9 tập phía trước để Tastefully Yours lật ngược tình thế. Nhất là khi nhân vật của Go Min Si ở tập 1 chưa có nhiều đất diễn, nên những điểm trừ về thoại và biểu cảm vẫn có thể cải thiện trong các tập tới. So với bộ phim khác ra mắt cùng ngày thì thành tích của Tastefully Yours chưa tương xứng với kỳ vọng. Tuy nhiên, với một kịch bản mang hơi hướng chữa lành, dàn cast có tiếng và được nền tảng lớn hỗ trợ mạnh, bộ phim vẫn còn nhiều cơ hội để ghi điểm nếu kịch bản cải thiện và khắc phục những yếu tố gây tranh cãi hiện tại.