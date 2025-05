3 bom tấn mùa hè không thể bỏ lỡ trên K+

Từ thế giới hậu tận thế đầy rẫy xác sống của "The Last of Us" với phần 2 nhiều hứa hẹn, đến sự trở lại dị thường của "The Rehearsal", hay những màn đấu khẩu cực lầy trong "Hacks" mùa 4 - tất cả đều có mặt trên K+, sẵn sàng phục vụ mọi sở thích của khán giả.

The Last Of Us S2 (Những Người Còn Sót Lại mùa 2): "Quái vật rating" HBO trở lại, dân tình háo hức ngóng trông!

"The Last of Us" sau mùa 1 thành công rực rỡ với 8 giải Emmy (trong đó 2 giải diễn xuất chính), điểm số "khủng" 96% trên Rotten Tomatoes và lọt Top 10 series được xem nhiều nhất 2023 trên HBO, giờ đã sẵn sàng bùng nổ với mùa 2.

Nếu chưa biết, mùa 1 kể về hành trình của Joel - người đàn ông chai sạn vì mất con gái trong đại dịch, được giao nhiệm vụ hộ tống Ellie - cô bé 14 tuổi miễn nhiễm với virus zombie. Cuối cùng, khi biết Ellie sẽ phải hi sinh để tạo vắc-xin, Joel đã "cướp" cô bé và giết các bác sĩ, đồng thời nói dối rằng không thể chế tạo vắc-xin.

Mùa 2 sẽ tiếp tục khai thác hậu quả từ quyết định "đầy ích kỷ" đó. Ellie dần phát hiện sự thật và mối quan hệ "cha con" giữa họ rạn nứt trầm trọng. Tình hình càng phức tạp khi xuất hiện Dina - cô gái khiến Ellie rung động, và Abby - nhân vật bí ẩn với mối thù sâu đậm nhắm vào Joel. Chưa kể, thế giới hậu tận thế ngày càng nguy hiểm với những nhóm người sống sót cuồng tín và các biến thể zombie mới kinh hoàng. "The Last of Us" mùa 2 được mong chờ sẽ tiếp tục "làm mưa làm gió" trên màn ảnh nhỏ.

The Rehearsal S2 (Diễn Tập mùa 2): "Quái kiệt" Nathan Fielder trở lại, dân tình "hết hồn" với những ý tưởng không thể đoán trước!

"The Rehearsal" là show thực tế-hư cấu "đầy kỳ quặc" với ý tưởng độc đáo: Nathan Fielder giúp người thường "diễn tập" cho các tình huống khó xử trong cuộc sống. Mùa 1 gây tranh cãi nhưng vẫn được tôn vinh là tác phẩm tiên phong, đứng đầu danh sách phim hay nhất 2022 của nhiều tạp chí, với 94% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes.

Ở mùa 2, Nathan đẩy ranh giới thực tế - hư cấu xa hơn khi tự "diễn tập" cho chính cuộc đời mình. Các chủ đề nhạy cảm như gia đình rạn nứt, hôn nhân đổ vỡ và khủng hoảng danh tính sẽ được đào sâu. Đặc biệt, quy mô sản xuất lần này tăng gấp đôi với những công trình mô phỏng "khổng lồ" như cả một khu phố New York hay một thị trấn nhỏ.

Rõ ràng, "The Rehearsal" không dành cho những trái tim mong manh hoặc không thích đùa, nhưng nếu bạn là người yêu thích những thử nghiệm táo bạo và muốn đi xa hơn trong việc khám phá ranh giới của truyền hình thực tế, đây chính là "đứa con tinh thần" không thể bỏ qua!

Hacks S4 (Hacks mùa 4): Jean Smart "gây bão" trở lại, cả Hollywood "phát cuồng" vì bộ đôi toxic nhất làng hài!

Ẵm trọn 7 giải Emmy, "Hacks" nhanh chóng thể hiện sức hút của mình một cách vô cùng mạnh mẽ. Phim kể về mối quan hệ giữa Deborah Vance - danh hài gạo cội đang mất dần sức hút tại Las Vegas, và Ava Daniels - biên kịch trẻ tài năng nhưng cứng đầu vừa bị "đá" khỏi Hollywood.

Sau ba mùa đầy "drama", từ việc Ava phản bội Deborah bằng cách bán thông tin nội bộ, đến việc Deborah phá hoại cơ hội việc làm mới của Ava, mùa 4 hứa hẹn nhiều thử thách mới khi Deborah trở thành ngôi sao toàn cầu với show comedy "đình đám", còn Ava bắt đầu phát triển dự án riêng để thoát khỏi cái bóng của người cố vấn.

Đặc biệt, sự xuất hiện của các nhân vật mới từ thế giới stand-up comedy Las Vegas: gồm danh hài trẻ tài năng - đối thủ của Deborah và nhà sản xuất quyền lực có thể thay đổi sự nghiệp Ava, hứa hẹn mang đến những tình huống "dở khóc dở cười".

"Hacks" khiến người ta không thể rời mắt vì những màn đấu khẩu sắc bén, hài hước nhưng cũng vô cùng sâu sắc, cùng với sự phát triển nhân vật tinh tế qua từng tập phim.

