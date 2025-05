Squid Game (Trò Chơi Con Mực) là series 18+ lấy đề tài sinh tồn gây ra cơn sốt trên toàn cầu. Bộ phim này khiến cả mạng xã hội dậy sóng vì loạt tranh cãi không hồi kết, từ đạo nhái, cảnh nóng thật đến kịch bản bị cho càng ngày càng đuối. Nhưng cũng chính vì những ồn ào đó mà Squid Game trở thành hiện tượng chưa từng có trong lịch sử phim ảnh Hàn Quốc, biến sự chỉ trích thành sức hút, và giờ đây chuẩn bị khép lại bằng một “phát súng cuối” vào cuối tháng 6 tới.

Bom tấn gây sốt toàn cầu, tạo hiệu ứng chưa từng thấy trong lịch sử phim Hàn

Khi Squid Game phát sóng mùa đầu tiên vào tháng 9/2021, chẳng ai ngờ rằng một bộ phim 18+ Hàn Quốc với mô-típ sinh tồn đẫm máu lại có thể gây sốt toàn cầu đến vậy. Không chỉ càn quét thị trường nội địa, Squid Game đã vươn lên trở thành series có lượt xem cao nhất lịch sử Netflix với hơn 1,65 tỷ giờ xem chỉ trong 28 ngày đầu phát hành, vượt xa nhiều tên tuổi lớn của Hollywood.

Cơn bão Squid Game lan rộng khắp mọi nền tảng, từ Twitter, TikTok đến các diễn đàn phim ảnh. Trang phục jumpsuit đỏ của các nhân vật quản trò, mặt nạ hình học hay trò chơi "Đèn xanh đèn đỏ" lập tức trở thành trào lưu cosplay trên toàn thế giới. Ngay cả những nhân vật phụ như búp bê khổng lồ cũng trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng mới.

Không dừng lại ở đó, phim còn giúp dàn diễn viên như Lee Jung Jae, Jung Ho Yeon, Park Hae Soo... vụt sáng thành sao quốc tế. Lee Jung Jae thậm chí giành luôn giải Nam chính xuất sắc nhất tại Emmy – lần đầu tiên một diễn viên châu Á đạt được điều này ở đấu trường danh giá của Mỹ.

Nội dung gây tranh cãi gay gắt, càng bị chê càng hot

Dù thành công vang dội, Squid Game không thoát khỏi làn sóng chỉ trích từ cả khán giả lẫn giới phê bình. Ngay từ mùa đầu tiên, phim đã bị tố “vay mượn” ý tưởng từ các tác phẩm sinh tồn Nhật Bản như As The Gods Will, Battle Royale hay Alice in Borderland. Nhiều tình tiết trong phim được cho là "copy-paste" gần như y hệt, khiến một bộ phận khán giả chê phim không sáng tạo.

Chưa dừng lại ở đó, cảnh nóng giữa hai nhân vật phụ trong nhà vệ sinh gây tranh cãi dữ dội. Đây là một trong những phân đoạn ít ỏi có yếu tố tình dục trong phim, nhưng lại khiến mạng xã hội nổ ra tranh cãi vì quá trần trụi và bị cho là không cần thiết. Điều đáng nói hơn khi hai diễn viên phải khỏa thân, không dùng kỹ xảo hay đóng thế.

Đến mùa 2, bộ phim lại tiếp tục nhận về những ý kiến trái chiều. Kịch bản được đánh giá là an toàn, thiếu sự đột phá so với giai đoạn đầu. Các thử thách mới không đủ tính sáng tạo, thậm chí còn bị chê là “đầu voi đuôi chuột”. Nhiều khán giả kỳ vọng vào một cú twist lớn, nhưng cuối cùng lại thất vọng với cái kết nửa vời và hướng đi của nhân vật chính Seong Gi Hun. Bị chê là vậy nhưng mỗi lần nhận gạch đá, cái tên Squid Game lại leo top trending, các video phân tích mọc lên như nấm, lượt xem tăng vọt không phanh. Sự tranh cãi vô tình trở thành "nhiên liệu" giúp phim sống lâu hơn trên mặt trận truyền thông.

Sự trở lại liệu có làm nên chuyện lớn?

Mới đây nhất, Squid Game đã hé lộ trailer cho mùa 3, mùa được cho là đánh dấu hồi kết của cả series đình đám này. Dự kiến ra mắt cuối tháng 6/2025, phần mới sẽ tiếp tục theo chân các nhân vật trong hành trình trở lại đấu trường đẫm máu, khi mà trùm cuối đã chính thức lộ diện.

Trong đoạn trailer dài hơn một phút của phần mới, hình ảnh Gi Hun (Lee Jung Jae thủ vai) nằm trong một chiếc quan tài đã gây tò mò gợi mở những thử thách khốc liệt mà anh chuẩn bị đối mặt. Mùa 3 hứa hẹn sẽ tiếp tục đào sâu vào hành trình lật tẩy và phá hủy hệ thống trò chơi tàn bạo đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người vô tội.

Trailer mùa 3

Phần kết liệu có đủ sức khiến cả thế giới lại “mất ngủ” như ba năm trước? Hay chỉ đơn giản là một cái kết khép lại nhẹ nhàng cho một tác phẩm từng làm mưa làm gió? Dù kết quả ra sao, Squid Game cũng đã làm được điều mà không nhiều phim Hàn có thể chạm tới - trở thành cơn sốt toàn cầu, nơi sự tranh cãi chính là thứ khiến nó mãi không thể bị lãng quên.

Nguồn ảnh: Netflix