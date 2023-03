Phim Hàn được mong chờ nhất hiện tại: Nam chính The Glory lại đóng đứa trẻ 7 tuổi?

Sau cơn sốt The Glory (Vinh Quang Trong Thù Hận), Lee Do Hyun trở thành cái tên được khán giả săn đón hơn bao giờ hết. Thừa thắng xông lên, sắp tới đây, anh sẽ tái xuất trong bộ phim The Good Bad Mother, một sản phẩm của đài JTBC. Đóng chính cùng Lee Do Hyun lần này là nữ diễn viên gạo cội Ra Mi Ran, hai người sẽ vào vai cặp mẹ con với hành trình gắn kết lại tình cảm đã dần nguội lạnh.



Nội dung của The Good Bad Mother xoay quanh câu chuyện về Young Soon (Ra Mi Ran) - một bà mẹ đơn thân goá chồng, một mình nuôi nấng cậu con trai Kang Ho (Lee Do Hyun). Bà là chủ một trang trại lợn, vất vả mưu sinh, nuôi con lớn lên trong tình cảnh có những ngày không có lấy một xu dính túi. Vì không muốn con trai lớn lên vất vả giống mình, bà Young Soon đã biến bản thân thành một "bà mẹ tồi", vô cùng nghiêm khắc với Kang Ho. Bà áp dụng phương pháp "yêu thương khắc nghiệt" để nuôi dạy con trai mình.

Và đúng như bà Young Soon mong muốn, Kang Ho lớn lên trong sự giáo dục tàn nhẫn và trở thành một công tố viên nổi tiếng với sự lạnh lùng. Trái ngang hơn khi cậu còn từ bỏ cả mẹ mình. Cho tới một ngày, Kang Ho bị tai nạn và mất trí nhớ, biến thành một đứa trẻ trong thân hình người lớn. Anh buộc phải trở về trang trại lợn, về với vòng tay của mẹ. Đây cũng là lúc hai mẹ con có cơ hội ở bên nhau. Lần này, vì mong muốn con hồi phục, bà Young Soon quyết tâm trở thành "bà mẹ tồi" một lần nữa.

Với thông điệp "Tất cả các bà mẹ trên thế gian này đều xấu xa", The Good Bad Mother hứa hẹn mang tới một câu chuyện đầy cảm xúc về tình mẫu tử. Những bà mẹ có thể trở nên "xấu xa", gàn dở nhưng cũng chỉ mong muốn con mình tốt hơn. Trong hành trình cùng con lớn lên, chính mẹ cũng trưởng thành, có những lỗi sai nhưng hơn hết, tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương dành cho con.

Thông qua những tấm poster đã được nhà sản xuất tung ra, khán giả thấy rõ hai thái cực của Kang Ho trước và sau vụ tai nạn. Trong khi đó, ở hai thái cực của con trai, bà Young Soon chỉ có một biểu cảm, đó là sự lo lắng, kèm theo day dứt, mặc cảm tội lỗi khi phải một lần nữa trở thành "bà mẹ tồi".

Lee Do Hyun vốn nổi tiếng là một "tân binh khủng long" sở hữu lối diễn xuất ấn tượng, lần này anh tiếp tục có thêm một vai diễn không hề trùng lặp trong sự nghiệp của mình. Khi là một công tố viên lạnh lùng, tàn nhẫn, lúc lại là một "cậu bé" ngây ngô, dại khờ. Bên cạnh đó, nữ diễn viên Ra Mi Ran thì chẳng còn gì để bàn cãi. Sau loạt phim thành công vang dội của cô, vai diễn lần này chẳng thể làm khó được một tên tuổi tầm cỡ. Khán giả đang rất mong chờ màn kết hợp của hai gương mặt bảo chứng diễn xuất thuộc hai thế hệ của màn ảnh Hàn.

Nguồn ảnh: JTBC