Khán giả Việt nhận xét gì phim rạp gây sốt của Kim Da Mi và Jeon So Nee?

Thời điểm hiện tại, các khán giả yêu phim điện ảnh Hàn Quốc đang có một sự lựa chọn vô cùng chất lượng mang tên Tri Kỷ (Soulmate). Đây là dự án chuyển thể từ tác phẩm Thất Nguyệt và An Sinh, do Kim Da Mi và Jeon So Nee đóng chính.

Cặp đôi diễn viên lần lượt vào vai Ahn Mi So và Go Ha Eun. Họ là hai cô bạn thân thiết đã sống với nhau từ nhỏ và cùng trải qua những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp nhất. Thế nhưng về sau, bạn trai của Ha Eun lại cảm mến Mi So. Điều này dẫn tới những hiểu lầm không đáng có giữa hai người.

Tri Kỷ là một bộ phim cực kỳ hay và đang nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả - nguồn: Next World Entertainment

Bên cạnh tình bạn thắm thiết cùng chuyện tình yêu lứa đôi, Tri Kỷ còn đề cập tới sự hạnh phúc và tự do đích thực. Nhìn chung, đây là một tác phẩm lôi cuốn, nhẹ nhàng và xúc động. Nhiều khán giả sau khi ra rạp đã để lại những bình luận tích cực về đứa con tinh thần của đạo diễn Min Yong Keun:

- Mới đi xem về và review là đáng tiền nha. Lúc đầu thấy Jeon So Nee không diễn đạt bằng Kim Da Mi, nhưng xem kiểu sâu vào mới thấy đỉnh cỡ nào luôn ấy, có nhiều đoạn phải nói là xúc động hết nước mắt. Có 2 bà chị ngồi sau lưng lúc vào nhà vệ sinh còn thấy khóc đỏ cả mắt cơ. - Phim hay lắm mấy bạn ơi, nhưng nhớ mang theo khăn giấy trước khi vào xem nha. Cốt truyện ý nghĩa, nội dung không đoán trước được, xem mà cứ "ơ, ủa, là sao" hoài luôn. Lúc đầu xem thấy nhẹ nhàng, vui vẻ mà khúc sau khóc quá trời. Diễn viên "xinh xỉu" nữa. Nói chung phim hay, diễn viên xuất sắc, không có gì để chê. Riêng mình chấm 9,5/10 điểm. - Vừa đi xem về. Rạp toàn nữ xem khóc thút thít cả buổi. Mình đi xem 1 mình không biết khóc với ai luôn. Có 2 bạn nữ khác cũng đi xem một mình xong khóc đến lúc hết phim vẫn chưa nín. - Bà Kim Da Mi chọn kịch bản phim kĩ lắm, bộ nào bà ấy đóng là y như rằng chỉ có "đỉnh" mà thôi. - Phim hay thật sự luôn nha mọi người. Xứng đáng để bỏ ra 2 tiếng. Quá hoàn hảo. Nguồn: K Love

Trailer phim Tri Kỷ (Soulmate) do Kim Da Mi và Jeon So Nee đóng chính - nguồn: CGV Cinemas Vietnam

Phim điện ảnh Tri Kỷ bắt đầu khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 24/3.