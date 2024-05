Sau quý 1 tương đối thành công, nền tảng Netflix tiếp tục "thừa thắng xông lên" cùng một loạt dự án phim về đề tài ngôn tình lãng mạn. Mother of the Bride (Mẹ Cô Dâu) là dự án mới ra mắt đã ngay lập tức gây chú ý với khán giả. Phim leo lên vị trí top 1 toàn cầu ở mảng phim điện ảnh, áp đảo tất cả các đối thủ khác. Bộ phim duy trì thành tích đầu bảng này ở 70 quốc gia, chứng minh sức hút của câu chuyện lẫn dàn cast.

Phim đứng top 1 trên Netflix

Nội dung của Mother of the Bride kể về 2 mẹ con Lana và Emma. Sau 1 năm làm việc tại London, Anh, Emma bất ngờ được bạn trai RJ cầu hôn. Cô về nước tiết lộ với mẹ của mình, và thông báo sẽ tổ chức đám cưới tại Thái Lan. Ban đầu, Lana rất vui cho con gái của mình, nhưng niềm hạnh phúc này nhanh chóng bị dập tắt sau khi Lana phát hiện bố của con rể tương lai RJ lại là "tình cũ" từng khiến mình đau khổ nhiều năm về trước.

Với phần nội dung khá thú vị, Mother of the Bride lại tạo nên nhiều luồng ý kiến tranh cãi, chia rẽ giới chuyên môn. Trên Rotten Tomatoes, phim sở hữu 100% đánh giá tiêu cực từ những nhà phê bình hàng đầu (top critics), chỉ có một số ít dành lời khen.

Trang The Daily Beast cho rằng Mother of the Bride là bộ phim đáng quên nhất năm nay, dù cho phim không tệ thảm hại như nhiều người vẫn nghĩ. Variety không đồng tình, cho rằng tình tiết phim cũ mèm, được lồng ghép khá hời hợt. Guardian cho rằng bộ phim không có gì mới mẻ so với những dự án rom-com gần đây của Netflix, nhận xét nội dung "có đường nhưng thiếu muối, dầu mỡ nhưng thiếu chất dinh dưỡng".

Một trong những điểm thu hút ở Mother of the Bride chính là dàn cast. Vào vai người mẹ Lana trong phim là nữ minh tinh nổi tiếng Brooke Shields, một trong những biểu tượng sắc đẹp của thế kỷ 19. Ngay từ khi còn là sao nhí, Brooke Shields đã gây bùng nổ màn ảnh bởi nhan sắc ấn tượng đến khó quên của mình. Cô còn một thời gây sốc khi đóng cảnh nóng từ khi còn rất trẻ, gây tranh cãi thông qua bộ phim Pretty Baby, The Blue Lagoon...

Brooke Shields vẫn rất mặn mà ở tuổi U60

Ở tuổi gần 60, Brooke Shields vẫn được khen khá mặn mà và quyến rũ, cũng như có diễn xuất vừa vặn trong Mother of the Bride. Ngoài ra, cô con gái Emma của Brooke Shields trong phim được thủ vai bởi Miranda Cosgrove, một trong những sao nhí đình đám thập niên 2010, nổi tiếng nhờ nhiều phim sitcom hài hước thuộc đài Nickelodeon.