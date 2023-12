Phim đứng top 1 phòng vé suốt 20 ngày còn lập kỷ lục mới, công lớn của "mỹ nam được cả showbiz ngưỡng mộ"

Bộ phim 12.12: The Day của đạo diễn Kim Seong Soo đang nhận được rất nhiều lời khen ngợi và tạo ra cơn sốt phòng vé tại các rạp ở Hàn Quốc. Tính đến ngày 11/12, phim đã đứng đầu phòng vé suốt 20 ngày và thu về hơn 7 triệu khán giả. Chỉ riêng ở cuối tuần vừa qua, dù chiếu đã khá lâu nhưng phim vẫn hút hơn 1,5 triệu khán giả ra rạp. Sức hút bền vững khiến truyền thông Hàn kỳ vọng đây sẽ là bộ phim thứ 2 của điện ảnh Hàn cán mốc 10 triệu vé trong năm nay. Hiện, doanh thu của 12.12: The Day cũng đứng thứ 2 trong BXH doanh thu phim điện ảnh Hàn năm 2023.



Bộ ba diễn viên chính của 12.12: The Day

Đáng nói hơn khi 12.12: The Day còn lập kỷ lục, là bộ phim "không phải phần tiếp theo" duy nhất trong 3 năm qua (kể từ thời điểm bùng phát Covid-19 tại Hàn Quốc) vượt qua được con số 7 triệu khán giả tại rạp. Sử dụng cụm "không phải phần tiếp theo" là bởi những bộ phim vượt quá mốc 7 triệu vé từ 2020 đến nay đều là phim điện ảnh có nhiều phần, bao gồm Nhiệm Vụ Bí Mật 2, Thành Phố Tội Phạm 3. 12.12: The Day là trường hợp duy nhất không được hưởng tiếng vang từ bất kỳ phần phim nào trước đó nhưng vẫn tự nổi tiếng và trở nên ăn khách.

Trước giai đoạn dịch bệnh bùng phát, đa phần những bộ phim "không phải phần tiếp theo" của điện ảnh Hàn cũng phải mất hơn 20 ngày mới đạt được thành tích 7 triệu vé. Đó là Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam Số 7 (7 triệu vé ở ngày 21), Gwanghae (7 triệu vé ở ngày 21) hay The King and the Clown' (vượt 7 triệu vào ngày thứ 33),... Điều này càng khiến 12.12: The Day được chú ý nhiều hơn và khán giả vô cùng kỳ vọng vào thành công hơn nữa của nó trong tương lai gần.

Trên cổng thông tin Naver của Hàn, khán giả dành vô số lời khen cho tác phẩm xuất sức này: "Tôi không thể rời mắt trong 2 tiếng 20 phút", "Diễn xuất và đạo diễn tuyệt vời khiến bạn càng tập trung hơn vào một câu chuyện quen thuộc", "Tôi quá đắm chìm vào diễn xuất của các diễn viên đến mức không biết thời gian đã trôi", "Bộ phim hay nhất của năm",... Đặc biệt rất nhiều bình luận khen ngợi hướng về hai diễn viên chính là Hwang Jung Min và "mỹ nam được cả showbiz ngưỡng mộ" Jung Woo Sung. Nếu Hwang Jung Min mang đến màn trình diễn điên cuồng thì Jung Woo Sung lại vô cùng xuất sắc và cũng là cái tên bán vé của dự án này.

Jung Woo Sung nhận cơn mưa lời khen bởi màn trình diễn tuyệt vời của mình

Nguồn: Naver