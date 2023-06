Phim đứng top 1 dù nam chính kém sắc: Mới chiếu đã vượt "bom tấn" của Yoona, nội dung gây ám ảnh

Mới đây RACOI (hệ thống phân tích thông tin giá trị nội dung phát sóng của Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc) đã công bố danh sách những bộ phim truyền hình được quan tâm nhiều nhất trên Internet. Theo đó bộ phim Ác Quỷ (Revenant) đứng đầu bảng xếp hạng với tổng cộng 6.420 bài đăng, 13.021 bình luận, 736.000 lượt xem video trên các nền tảng mạng xã hội, 1.680 bản tin, 190 video trong một tuần. Theo sát Ác Quỷ là King The Land của Yoona - Lee Jun Ho và Khu Vườn Dối Trá của Lim Ji Yeon - Kim Tae Hee.



Revenant đánh dấu sự tái xuất của Kim Tae Ri

Thứ hạng này khiến khán giả không khỏi bất ngờ bởi Ác Quỷ mới lên sóng được 2 tập vào thứ Sáu - thứ Bảy tuần qua, vậy mà mức độ thảo luận trên các nền tảng mạng xã hội, truyền thông, báo chí lại rất cao. Điều này có lẽ đến từ chất lượng vượt trội của phim khi mới hai tập đầu đã ghi nhận tỷ suất người xem lên tới 10%. Đây cũng là mức rating cao nhất trong loạt miniseries lên sóng cuối tuần vừa qua tại Hàn Quốc.

Revenant thuộc thể loại kinh dị, giật gân, kể về cô gái 25 tuổi Goo San Young (Kim Tae Ri) bỗng nhiên bị quỷ ám. Giáo sư Yeom Hae Sang (Oh Jung Se) có thể nhìn thấy thế lực tà ác đã chiếm hữu cô. Cả hai cố gắng tìm ra sự thật đằng sau những cái chết bí ẩn liên quan đến năm vật thể linh thiêng.

So với loạt phim cuối tuần toàn trai xinh - gái đẹp với chủ đề tình yêu, lãng mạn của Hàn Quốc thời điểm hiện tại như King The Land hay Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19 thì Revenant là một mảng màu hoàn toàn khác biệt. Phim không sở hữu dàn diễn viên đẹp mỹ miều, ngay cả Kim Tae Ri cũng xuất hiện với bộ dạng mệt mỏi, gương mặt không son phấn. Không chăm chút vào diện mạo, dàn diễn viên khiến khán giả "nổi da gà" bởi diễn xuất gây ám ảnh trong tổng thể câu chuyện với hàng loạt yếu tố giật gân, rùng rợn. Kim Tae Ri lột xác hoàn toàn khỏi hình tượng trong sáng, đáng yêu hồi Tuổi 21, Tuổi 21, nam chính Oh Jung Se làm tốt vai trò dẫn dắt câu chuyện, mang tới một màn trình diễn đáng nể phục.

Nguồn ảnh: SBS