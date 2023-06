Diện mạo khác lạ khó tin của "phản diện xuất sắc nhất màn ảnh" ở tuổi 42, sự nghiệp cũng đáng buồn

Đối với những khán giả yêu thích phim truyền hình Hàn thì có lẽ Lee Yoo Ri đã là một gương mặt quá quen thuộc. Cô nổi tiếng với những danh xưng như "mỹ nhân ác nhất màn ảnh Hàn", "ác nữ quốc dân", "phản diện xuất sắc nhất màn ảnh" bởi những lần thể hiện vô cùng xuất sắc vai phản diện trong loạt phim đình đám. Ước Mơ Lấp Lánh, Trái Tim Trong Sáng, Jang Bo Ri is Here!,... là những bộ phim mà cô thể hiện vai phản diện xuất sắc đến độ có thời gian từng bị khán giả "ghét lây" ngoài đời thật.



Thể hiện xuất sắc các vai phản diện là vậy nhưng thực chất, Lee Yoo Ri lại sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, nhẹ nhàng, phù hợp với cả những vai chính diện đáng thương. Khán giả Hàn Quốc đánh giá rất cao nhan sắc của cô với mắt hai mí, sống mũi cao, làn da trắng mịn, rất phù hợp với tiêu chuẩn sắc đẹp của người Hàn. Thế nhưng khoảng một năm trở lại đây, Lee Yoo Ri lại phá vỡ hình tượng nữ tính, kiêu kỳ thường thấy để cắt tóc ngắn, theo đuổi một hình tượng hoàn toàn khác ở độ tuổi ngoài 40.

Mới đây nhất, việc cô xuất hiện trong một chương trình talk show của kênh Channel A khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Lee Yoo Ri trông cứ như một người khác với mái tóc ngắn và trang phục khó hiểu, không hề giống với những hình ảnh thường thấy của cô. Dễ nhận thấy đây là kiểu tóc của cô trong bộ phim Becoming Witch cách đây 1 năm nhưng khán giả không hiểu tại sao "xả vai" đã lâu mà cô chưa có ý định thay đổi hình ảnh.

Hình ảnh hiện tại của Lee Yoo Ri

Lee Yoo Ji cách đây 1 năm cũng từng gây choáng ở họp báo ra mắt phim Becoming Witch

Becoming Witch không chỉ là bộ phim thay đổi diện mạo của Lee Yoo Ri mà còn là dấu mốc tương đối đáng buồn trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Trở lại sau một thời gian dài vắng bóng nhưng bộ phim của cô lại không được đánh giá cao, rating cũng khá thấp, tập cuối chỉ đúng 1%. Cũng từ đó đến nay, Yoo Ri không có thêm dự án nào ngoài một màn xuất hiện chớp nhoáng với tư cách diễn viên khách mời ở Love to Hate You. Thực chất chẳng phải chờ đến Becoming Witch thì đã khá nhiều năm trở lại đây, Lee Yoo Ri không còn trụ vững được ở danh hiệu "nữ hoàng rating". Cô cũng liên tục đóng những bộ phim của đài tương đối kém tiếng nên tên tuổi không thể bứt phá ở độ tuổi tứ tuần.

Cũng chính trong chương trình của Channel A mà chúng ta nhắc đến ở trên, Lee Yoo Ri chia sẻ về việc nữ diễn viên lớn tuổi rất khó để tìm được chỗ đứng trong nghề khi những lời mời đóng phim ít dần đi: "Nam diễn viên vẫn đảm nhận những vai ngầu dù đã lớn tuổi. Trong phim, họ thậm chí còn đảm nhận cả những cảnh tình cảm, và thật tiếc là các nữ diễn viên ở độ tuổi đó lại không có nhiều sự lựa chọn về vai như thế."

Nguồn ảnh: Koreaboo