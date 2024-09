Bộ phim Cinderella At 2 AM quy tụ nhiều diễn viên quen mặt với khán giả như Shin Hyun Been, Moon Sang Min, Yoon Park, Park So Jin đã lên sóng từ ngày 24/08. Khởi đầu với mức rating ghi nhận đạt 0.6% và hiện chỉ đạt 0.5%, bộ phim hiện đang nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả xoay quanh sự kết hợp của cặp đôi chính.

Cinderella At 2 AM kể về mối tình công sở bí mật giữa Ha Yun Seo (Shin Hyun Been) - một “Lọ Lem hiện đại” và Seo Ju Won (Moon Chang Min) - cậu út của một tập đoàn giàu có nhưng luôn giấu danh phận thật. Khi mẹ của Seo Ju Won phát hiện ra mối quan hệ này, bà đã cố gắng chia rẽ họ bằng cách đưa tiền để Ha Yun Seo chia tay con trai mình. Ha Yun Seo đã nhanh chóng nhận tiền và chấm dứt mối quan hệ với Seo Ju Won.

Trong phim, Shin Hyun Been thủ vai Ha Yun Seo, một người phụ nữ mạnh mẽ và tự tin, hiện đang giữ chức trưởng nhóm tại một công ty lớn và được đồng nghiệp quý mến. Ngày nhỏ, vì không thể chịu đựng cảnh bạo lực gia đình, Yun Seo đã dẫn em trai bỏ trốn. Trải qua thời gian khó khăn để trưởng thành, cô trở thành một người thực dụng, luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Moon Sang Min thủ vai Seo Ju Won là bạn trai của Ha Yun Seo. Seo Ju Won là một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết, nhỏ hơn cô vài tuổi và làm việc dưới quyền cô. Tuy nhiên, Yun Seo không biết rằng Ju Won thực chất là con trai của chủ tịch tập đoàn nơi cô đang làm việc.

Moon Sang Min và Shin Hyun Been không có phản ứng hoá học

Được biết, trước nay nữ diễn viên Shin Hyun Been hiếm khi được khán giả công nhận về khả năng diễn xuất, cô thường xuyên nhận những nhận xét tiêu cực vì diễn xuất khiến khán giả chán nản. Trong Cinderella At 2 AM cũng vậy, người xem cho rằng chính diễn xuất của cô đã phá hỏng chemistry với bạn diễn Moon Sang Min. Chưa kể việc cặp đôi chính có khoảng cách tuổi tác tới 14 tuổi cũng khiến cho việc tạo phản ứng hoá học không dễ dàng gì. Nhiều khán giả còn cho rằng Shin Hyun Been trong phim già hơn hẳn so với nam chính Moon Sang Min nhìn non choẹt. Và chính điều này cũng tạo nên những pha thể hiện tình cảm hết sức sượng trân, mất tự nhiên.

Shin Hyun Been bị coi là điểm trừ lớn nhất của bộ phim

Tổng hợp phản ứng của khán giả: - Cặp này chênh lệch lớn quá. Tận 14 tuổi à. Một là chọn nữ chính trẻ hơn, hai là chọn nam chính già hơn. Đây nhìn không hợp. - Hồi đóng Hospital playlist còn ráng bênh chị á kêu do motip nhân vật, đến khi tôi xem thêm Monstrous, Cậu út nhà tài phiệt là thấy rõ chị đóng không tạo được chemistry với nam chính, nét mặt cứ bị mệt mỏi á đơ kiểu 1 màu. - Trời bà chị Hospital đã phá hỏng hết chemítry với nam chính mà sang đây coi cut không muốn xem phim luôn. Vẫn chưa hiểu sao gương mặt này lại hot. - Chị này diễn với ai cũng thấy sượng hic. - Ông này toàn đóng với nữ chính già ơi là già. Chả hợp gì cả thì làm sao có chemistry. - Thích Sang Min nhưng thấy bà nữ chính cái tắt điện luôn. Xin lỗi xin bỏ qua phim này.

Bộ phim Cinderella At 2 AM phát sóng vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trên Channel A.