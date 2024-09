Bản remake của bộ phim Đài Loan You Are The Apple Of My Eye vừa "nhá hàng" trailer mang đậm nét thanh xuân vườn trường. Tuy nhiên, sau khi trailer được tung ra đã gây nên làn sóng chỉ trích từ cộng đồng fan cuốn tiểu thuyết You Are The Apple Of My Eye bởi hai diễn viên chính bị cho là đã phá hỏng hình tượng nhân vật trong nguyên tác.



Trailer chính thức của phim

Poster You Are the Apple of My Eye (2024)

Bộ phim có sự góp mặt của Jinyoung (B1A4) và Dahyun (TWICE), cặp đôi sẽ đóng chính và lần lượt hóa thân thành Kha Cảnh Đằng và Thẩm Giai Nghi trong dự án này. Tuy nhiên, thay vì nhận được sự ủng hộ từ khán giả thì cặp đôi lại gây tranh cãi với nét diễn gượng gạo và ngoại hình không phù hợp với nguyên tác.

Dahyun (TWICE) khiến nhiều người lo lắng vì nhan sắc không có nét ngây thơ thanh thuần như Trần Nghiên Hi - nữ diễn viên thể hiện vai Thẩm Giai Nghi ở bản gốc. Chưa kể ở nhiều góc quay, nữ diễn viên lộ nhiều khuyết điểm ngoại hình, thậm chí còn bị đánh giá là già hơn nam chính.

Jinyoung (B1A4) cũng không tránh khỏi bàn luận trái chiều về nhân vật anh đóng chính. Rõ ràng, Jinyoung quá khác biệt và không hợp với hình tượng nghịch ngợm, quấy phá vì hình ảnh anh xây dựng trước giờ đa phần ngoan hiền và lãng tử. Bên cạnh đó, tuổi tác của anh chàng đã không còn phù hợp vào vai một học sinh trung học, điều này khiến hình ảnh của nhân vật trên màn ảnh trở nên thiếu chân thực và không có sức thuyết phục.

Phản ứng của khán giả: - Nhìn Dahyun không ra vibe nữ chính, nhan sắc xinh đẹp thanh thuần, nét thông minh, sáng lạn, học bá của Thẩm Giai Nghi. Chờ diễn xuất như thế nào thôi. - Công nhận hơi đơ, chờ chemistry với bạn diễn thôi. - Dahyun không phải nét dịu dàng như bản Trung mà kiểu tinh nghịch hơn, JinYoung thì lại không ra nét nghịch nghịch trẩu trẩu mà kiểu học bá công tử. - Jinyoung ảnh trông không hợp đóng học sinh cấy ba nhỉ? - Chấp niệm với bản gốc 10 năm rồi nên dù là fan ruột Kdrama thì cũng không xem bản này.

Nói về thành công của bộ phim bản Đài Loan trước đó, phải kể đến việc xây dựng nội dung và kịch bản khá chặt chẽ của biên kịch. Bộ phim được đạo diễn bởi chính tác giả bộ tiểu thuyết Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi (You Are The Apple Of My Eye). Có lẽ vì thế, You Are The Apple Of My Eye không chỉ trở thành “hiện tượng” của phòng vé, mà còn làm sống lại thời áo trắng trong lòng mỗi người xem với những xúc cảm chân thực nhất. Ngoài ra, một yếu tố nữa làm nên thành công của bộ phim chính là diễn xuất ăn ý của cặp đôi Kha Chấn Đông - Trần Nghiên Hi đã tạo nên những khoảnh khắc ngọt ngào và đầy lãng mạn khiến khán giả mãi nhớ về "tình yêu gà bông" năm ấy.

Lấy bối cảnh ở huyện Chương Hóa (Đài Loan) năm 1994, bộ phim là câu chuyện kể về đôi bạn cùng lớp Kha Cảnh Đằng (Kha Chấn Đông) và Thẩm Gia Nghi (Trần Nghiên Hi). Một người là cô gái xinh xắn, ngoan ngoãn, học giỏi nhất lớp và được 4 người bạn nối khố (Lão Tào, Bột Khởi, Cai Biên, A Hòa) của Kha Đằng theo đuổi. Người kia là một học sinh cá biệt, nghịch ngợm và lười học vô cùng. Họ giống như 2 thỏi nam châm trái dấu. Càng giống như 2 đường thẳng song song với nhau, rõ ràng rất gần thật đấy nhưng không hề chạm vào nhau một lần. Và một ngày, phép màu của duyên số đã đưa 2 đường thẳng ấy giao nhau một lần, để rồi phải xa nhau mãi mãi.

Nói đi cũng phải nói lại rằng, để so sánh khách quan giữa bản gốc và bản chuyển thể, khán giả nên có cái nhìn công tâm hơn và chờ đợi phim chính thức phát hành mới có cơ sở đưa ra kết luận "hợp tình hợp lý" nhất, thay vì chỉ đánh giá qua trailer mà "phủi bỏ" tài năng của người làm phim.

Phim sẽ ra mắt tại Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 29 từ ngày 2 đến 11/10.