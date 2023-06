Phim của Shin Hye Sun gây tranh cãi vì tình tiết bóp méo lịch sử, đến mức nào mà netizen yêu cầu phải xin lỗi?

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19 (See You In 19th Life) của đài tvN mới đây trở thành tâm điểm gây tranh cãi vì cách thể hiện lịch sử không chính xác. Kịch bản xoay quanh câu chuyện về Ban Ji Eum (do Shin Hye Sun thủ vai), một cô gái có khả năng nhớ những sự việc từng xảy ra ở các kiếp sống trước của mình. Ở kiếp thứ 19, cô quyết định bám theo Seo Ha (Ahn Bo Hyun), chàng trai mà ở kiếp trước đã phải chịu đả kích vô cùng to lớn vì cái chết của cô. Không thể nói ra thân phận của mình, Ji Eum phải tiếp cận Seo Ha bằng một thân phận mới, trở thành cô gái có phần kỳ quặc, khó hiểu trong mắt người mình yêu.

Dàn diễn viên chính của Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19

Ở một tập phim, đạo diễn tua nhanh những kiếp sống trước đây của Ban Ji Eum. Trong đó, cô được giới thiệu là một người đàn ông Arab sống tại thế kỷ 10 ở kiếp thứ 4. Ban Ji Eum tự nhận mình là người đã chế ra một loại rượu tên Arak, là tiền thân của món Soju ngày nay.



Cảnh Ban Ji Eum từng là người đàn ông Arab ở kiếp thứ 4

Nhiều khán giả Iran cảm thấy tình tiết này trong phim không nhạy cảm về mặt văn hóa. Theo họ, việc phát minh ra rượu xuất phát từ các thí nghiệm của nhà giả kim Razi. Theo các tài liệu lịch sử, ông được ghi công là người phát hiện ra acid sulfuric và ethanol. Trong đó, ethanol là nguyên liệu chính để sản xuất các loại đồ uống như vodka, tequila hay soju sau này.



Sau khi bộ phim lên sóng, các khán giả Iran đã vào trang Instagram của Netflix để yêu cầu hãng phim giải thích việc xây dựng hình ảnh nhân vật là một người đàn ông Arab. Tuy nhiên, các nhà sản xuất của Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19 hiện chưa phản hồi thông tin này.