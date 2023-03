Phim của mỹ nhân Hẹn Hò Chốn Công Sở mở đầu với tỷ suất người xem quá ổn, khán giả vẫn khó chịu một điều

Oasis (Ốc Đảo Thanh Xuân) là bộ phim đánh dấu sự tái xuất của Seol In Ah, nàng nữ phụ xinh đẹp, sành điệu của bộ phim A Business Proposal (Hẹn Hò Chốn Công Sở). Phim lên sóng vào tối thứ Hai, thứ Ba hàng tuần trên kênh KBS2, cùng khung giờ với A Business Proposal hồi 2022. Và dù là phim đầu tuần nhưng Oasis lại có khởi đầu vô cùng ấn tượng. Rating tập 1 lên tới 6,3%, giúp Oasis đứng đầu về tỷ suất người xem trong đêm, bỏ qua đối thủ đến từ đài tvN là Our Blooming Youth.



Sau hai tập đầu tiên, khán giả đã hình dung phần nào về bối cảnh phim cũng như xuất thân của ba nhân vật chính. Phim mở đầu với bối cảnh thập niên 1980 cùng cuộc gặp gỡ tình cờ của Lee Doo Hak (Jang Dong Yoon), Choi Cheol Woong (Chu Young Woo) Oh Jung Shin (Seol In Ah). Doo Hak và Cheol Woong vốn là bạn bè, trong một lần trốn học, học đã gặp được Jung Shin. Tình bạn khởi đầu khi sau đó họ cùng chạy trốn một băng đảng giang hồ mà họ mới đụng độ trước đó. Ít lâu sau đó, Oh Jung Shin chuyển trường đến học chung với Doo Hak và Cheol Woong, mối quan hệ trở nên khăng khít hơn, nhất là khi cả hai chàng trai đều đem lòng cảm mến cô.

Doo Hak và Cheol Woong dù vô cùng thân thiết nhưng giữa họ vẫn có khoảnh cách vì sự khác biệt giai cấp. Doo Hak dù thông minh, tài giỏi nhưng vì mặc cảm nghèo khó, mắc nợ gia đình họ Choi nên anh luôn cố thể hiện rằng mình kém Cheol Woong trong việc học. Cho đến khi Jung Shin chuyển đến học chung, anh mới cố tình thể hiện bản thân, kết quả là khiến Cheol Woong tức giận vì giành mất vị trí đứng đầu. Vì chuyện này, Doo Hak bị bố khiển trách, buộc phải chuyển trường để tránh xa cả Jung Shin vẫn Cheol Woong. Tưởng đâu sẽ chỉ là câu chuyện về tuổi trẻ, những khúc mắc, hiểu lầm nhưng ở cuối tập 1, Doo Hak lại dính phải một vụ án giết người khiến cuộc sống của cả anh lẫn Cheol Woong và Jung Shin đều thay đổi.

Sau những diễn biến đầu tiên của phim, khán giả dành rất nhiều lời khen cho Oasis về cả bối cảnh, cốt truyện, tạo hình lẫn diễn xuất của ba diễn viên trẻ. Điểm trừ duy nhất khiến rất nhiều khán giả khó chịu là việc ekip cố tình khiến cho làn da của Doo Hak và Cheol Woong trông rám nắng, đen nhẻm một cách không cần thiết. Tuy nhiên đây không phải vấn đề quá lớn, nhìn chung khán giả vẫn hài lòng với sự mở màn của bộ phim này.

Nguồn ảnh: KBS